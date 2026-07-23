Cinco horas y media con Borges. Venecia será este año el festival de los documentales maratónicos

El estreno mundial del esperado largometraje documental que Mariano Llinás dedicó a Jorge Luis Borges es la presencia argentina más destacada de este año en la programación del Festival de Cine de Venecia, cuya 83a. edición se realizará entre el 2 y el 12 de septiembre.

Con una duración de cinco horas y media (330 minutos), Biografía de Jorge Luis Borges, el mayor acercamiento audiovisual realizado hasta el momento desde el cine a la figura del autor de El aleph, será además el único título del cine nacional presente en la Sección Oficial de la muestra, fuera de competencia.

La primera imagen del documental sobre Borges dirigido por Mariano Llinás

Esta obra, en la que Llinás viene trabajando desde hace más de un año, marca el regreso del director a sus obras de más largo aliento y duración como Historias extraordinarias y La flor. El elenco está integrado por Ernesto Montequín, Laura Paredes, Nicolás Helft, Milva Leonardi y el músico Pablo Dacal.

“A diferencia de otras películas mías que son un poco engañosas, esta es efectivamente una biografía de Borges. También hay otras cosas en ella, pero la biografía de Borges está, de principio a fin. No creo que los espectadores que busquen una biografía se sientan decepcionados, aunque no habrá testimonios de gente mirando a cámara y ese tipo de cosas”, adelantó Llinás a LA NACION.

Afiche de la película documental de Mariano Llinás sobre Borges

Entre los 21 títulos seleccionados para la competencia oficial por el León de Oro aparece Ritorno a Buenos Aires, de Marco Bechis, coproducción ítalo-brasileña que se filmó en parte en la capital argentina. Según los primeros anticipos, Bechis regresa a las temáticas de su película más reconocida, Garage Olimpo (1999), narrando la historia del regreso a nuestro país de un médico italiano (Adriano Giannini) dispuesto a brindar su testimonio en el juicio contra los militares que lo secuestraron. El elenco principal se completa con Ana Celentano, Verónica Gerez, Olivia Nuss y Adrián Fondari.

Otros dos títulos argentinos también estarán presentes en competencia dentro de Venecia 2026, pero en este caso dentro de la sección paralela Giornate degli Autori: A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de la realizadora cordobesa María Aparicio, en coproducción con España, y El fantasma, de Ignacio Masllorens y David Lamelas.

En la primera, una argentina (Eva Bianco) de paso por Madrid se encuentra en el Museo Reina Sofía con su compatriota Dante (Roger Koza), un historiador que investiga las luchas obreras y la figura del médico, abogado e ingeniero Juan Bialet Massé, el hombre que construyó el primer Dique San Roque en la provincia de Córdoba.

En El fantasma, Lamelas (pionero del arte conceptual argentino y las vanguardias artísticas de los años 60) se interpreta a sí mismo en una trama de ficción conectada con el armado de un corto para una exposición dedicada a Rubén Santantonín, figura oculta de aquella misma corriente y fallecido prematuramente a fines de los 60. En la película aparecen entre otros destacados protagonistas artísticos de aquél tiempo como Luis Felipe Noé (fallecido en 2025), Marta Minujín y Leopoldo Maler.

Tanto Biografía de Jorge Luis Borges como El fantasma son producciones de El Pampero Cine, proyecto colectivo que se propuso desde 2002 a ampliar las fronteras creativas del cine argentino a partir de mecanismos de producción atípicos, novedosos y ajenos a la dependencia de la financiación pública.

Luca Guadagnino regresará a Venecia para presentar su maratónico documental sobre Bernardo Bertolucci TIZIANA FABI - AFP

Los documentales de duración maratónica marcarán una tendencia en Venecia 2026. Además de la biografía de Borges firmada por Llinás, la programación incluye Joie de Vivre, un largometraje de siete horas y media (435 minutos) dirigido por Luca Guadagnino y dedicado al rescate de la vida y la obra de Bernardo Bertolucci (El conformista, Último tango en París, Novecento, El último emperador), uno de los más grandes realizadores italianos del siglo XX, y Musk, retrato testimonial de cuatro horas sobre el influyente y polémico magnate-emprendedor de origen sudafricano dirigido por el especialista Alex Gibney.

Bertolucci también estará presente este año en Venecia con la película en competencia The Echo Chamber, dirigida por el italiano Andrea Pallaoro, que recoge el último proyecto que dejó trunco el director fallecido en 2018, protagonizado por Luca Marinelli, Alicia Vikander y Susan Sarandon.

Jack O'Connell en la primera imagen de Ink, la película de Danny Boyle que inaugurará el Festival de Venecia de este año

El festival se abrirá con el estreno mundial de Ink, de Danny Boyle (Trainspotting, Exterminio), un relato de ficción basado en el ascenso del magnate de los medios Rupert Murdoch y el dueño del diario sensacionalista británico The Sun Larry Lamb, con Jack O’Connell, Guy Pearce y Claire Foy.

Ink, ya adquirida por Netflix para su estreno en toda América latina, formará parte de la competencia oficial de este año, de la que también participan las nuevas películas de Casey Affleck (Company), Werner Herzog (Bucking Fastard), Hirokazu Kore-eda (Look Back), Nanni Moretti (Succederá questa notte) y Stéphane Brizé (Un bon petit soldat).

También competirán por el León de Oro Bunker, de Florian Zeller, con Penélope Cruz, Javier Bardem, Paul Dano y Stephen Graham; y Wild Horse Nine, de Martin McDonagh (Tres anuncios para un crimen), con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits y la argentina Ailín Salas.

John Malkovich y Sam Rockwell en Wild Horse Nine

En la sección Venice Spotlight, en tanto, competirá por el premio mayor Hombre al agua, tercera película como director de Gael García Bernal. Filmada entre Cuba y México con una trama que mezcla el drama, el humor y algunas escenas surrealistas, la película cuenta en su elenco con Natalia Oreiro.

En Venecia se proyectará por primera vez Oasis: Don’t Look Back in Anger, documental dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace que se enfoca en la gira de regreso de la banda británica de los hermanos Gallagher en 2025. Después de su paso por la Mostra veneciana se estrenará en los cines de nuestro país (incluyendo funciones en la sala Imax) el 10 de septiembre y en fecha a confirmar se sumará a la plataforma Disney+.

Así se verá a Liam y Noel Gallagher en el documental sobre Oasis que se estrenará en Venecia y llegará poco después a los cines argentinos

En el tramo musical de la muestra se destaca también otro documental, What Love Builds, que se enfoca en el recorrido por la otra pasión, al margen del cine, de Russell Crowe al frente de su propia banda. El propio Crowe dirigió este proyecto con el que regresará a Italia, un país que visita con mucha frecuencia y en el que filmó algunas de sus últimas películas.

Tanto Crowe como los Gallagher forman parte de la nutrida lista de figuras que estarán presentes durante el festival. Habrá nombres importantes como Bardem, Cruz, Robert Pattinson, las hermanas Kate y Rooney Mara, Alicia Vikander, Orlando Bloom y Susan Sarandon, pero no habrá un despliegue de caras famosas similar a las de 2025 porque los principales estudios y plataformas de streaming de Hollywood, como ocurrió en Cannes, no llevarán este año a Venecia algunas de las películas más esperadas de la última parte del año.

Digger, con Tom Cruise, dirigida por Alejandro G. Iñárritu, no estará en Venecia por una "decisión de marketing" Chris Pizzello - Invision

“Los estudios se encuentran en un punto muerto, luchando y redefiniéndose mediante fusiones. O, en cualquier caso, atravesando una crisis de identidad. No es que no quieran venir a nuestro festival”, dijo el director del festival, Alberto Barbera, que además reconoció que el único título fuerte de la última producción de Hollywood que podría haber participado de Venecia 2026 era Digger, de Alejandro González Iñárritu, con Tom Cruise.

Barbera explicó que la ausencia de Digger respondió a una decisión de marketing de los estudios Warner Bros. “Es algo sobre lo que no podemos hacer nada. Ellos anunciaron hace meses que se saltarían todos los festivales de otoño para estrenarla directamente en cines. Es una decisión de marketing que tiene poco que ver con la preocupación por el impacto negativo que un festival pueda tener. El cine es tan poderoso y bello que esta preocupación no forma parte del pensamiento de nadie”, agregó.

George Clooney y su esposa Amal en su llegada al Festival de Venecia 2025; el astro volverá a la ciudad de los canales para recibir este año un premio a la trayectoria Luca Bruno - AP

El glamour hollywoodense quedará este año dentro del Festival de Venecia en las casi exclusivas manos de George Clooney, una de las dos figuras que recibirá durante el festival el León de Oro a la trayectoria. La otra es la ilustre actriz Ellen Burstyn, que el 3 de diciembre cumplirá 94 años.

El jurado oficial de este año también refleja una inclinación del festival hacia las figuras del cine de autor. La presidenta será la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal, a quien acompañarán la directora tunecina Kaouther Ben Hania, el músico británico Daniel Blumberg, el académico Francesco Casetti, el guionista y director francés Xavier Giannoli, la guionista, productora y directora afgana Shahrbanoo Sadat y el realizador hongkonés Johnnie To.