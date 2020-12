Arte 2021: los museos revalorizan las colecciones propias y se vuelven más flexibles

Hay buenos planes para 2021 en el mundo del arte. Más local que de importación, más flexible respecto de las fechas y con estricto protocolo Covid –esto es: turnos online, distancia, barbijo–, varias muestras programadas para 2020 se preparan finalmente para salir de los depósitos, junto con otras cocinadas a fuego lento en el encierro de la cuarentena. En líneas generales, hay más austeridad y todo pareciera “prendido con alfileres”: el 2020 dejó marcada a fuego la enseñanza de que todo puede cambiar de un día para el otro y que los anuncios se hacen con un “quizá” por delante. La mezcla de lo presencial y lo virtual es ya una forma de vida en los museos: llegó para quedarse.

En la temporada que se inicia los nombres internacionales se cuentan con los dedos de la mano: Fundación Proa promete para algún momento del año estrellas como Maurizio Cattelan, Philippe Parreno y Gabriel Orozco; Malba abre el calendario con la brasileña Leda Catunda; y Muntref trae la obra del japonés Nelo Akamatsu y la inglesa Mariele Neudecker. Lo demás es una gran apuesta por lo nacional, con curadurías eruditas que escriben la historia del arte actual en grandes exposiciones colectivas, con cruces de sedes y trabajos en equipo. Las muestras con conciencia de género tienen también un buen lugar en el Bellas Artes, el CCK y el Parque de la Memoria. De ferias y bienales, sólo tienen fecha por ahora la Bienalsur y la Bienal de Performance BP21. Lo demás está por definirse.

“El mundo del arte es dinámico, está en eterna expansión, revisión y reinvención. La historia del arte es la historia de sus propias transformaciones. Ninguna tragedia ha detenido la pulsión creadora de la humanidad. Por eso, no pierdo el optimismo, y creo que el 2021 nos obligará a ser aún más creativos y a estar más conectados entre nosotros”, analiza Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes.

Pequeñas figuras en porcelana (serie Foreigners) de la artista Claudia Fontes se verán en el CCK

Justamente el MNBA arranca 2021 donde todos quisieran: en la playa. Con la muestra Tres miradas sobre Mar del Plata inaugura la temporada en el Museo MAR. Curada por Duprat, irá de enero a junio con obras de tres fotógrafos: los años 50, por Annemarie Heinrich; la década del 80, por Ataúlfo Pérez Aznar; y el 2001, por Alberto Goldenstein. Otra muestra fuera de sede será Arte argentino contemporáneo del Bellas Artes en el CCK, curada por Mariana Marchesi, directora artística del MNBA, para abril en la Gran Lámpara: una selección de 200 obras de 70 artistas de las últimas cuatro décadas del siglo XX, que forman parte del patrimonio del museo mayor y hacen una mirada hacia la historia reciente de la Argentina, con artistas como Carlos Alonso, Antonio Berni, Delia Cancela, Feliciano Centurión, Juan Carlos Distéfano, Noemi Escandell y muchos otros.

En marzo, ahora sí en el edificio de avenida Del Libertador, llegará la esperada El canon accidental. Mujeres artistas en Argentina (1890-1950), curada por Georgina Gluzman y postergada desde hace un año. Ocupará cuatro salas del primer piso con obras de artistas contemporáneas. “Aspira a cuestionar los relatos establecidos al resituar a las artistas en este espacio”, sostiene Gluzman. Otro de los grandes momentos del 2021 será la inauguración de Ferrari infinito, obra gráfica de León Ferrari, del 70 al 90, donación de la familia al museo. La gran antológica de Ferrari pasará para 2022, ya que parte de las obras que la integran seguirán itinerantes durante el 2021 por museos de Europa luego de que finalice la actual exhibición en el Reina Sofía de Madrid. Para la apertura del primer piso, el Área de Investigación del Museo prepara una muestra con una selección de las últimas incorporaciones a la colección, con obras de Diana Dowek, Roberto Jacoby, Tulio de Sagástizabal, Marta Minujín, Pablo Suárez y Ernesto Ballesteros, entre otros.

El Moderno se proyecta como un museo dinámico, inclusivo, abierto, con apuesta al cruce de disciplinas y formato híbrido. “Haremos hincapié tanto en la creatividad de los artistas para pensar nuevos mundos y formas de vida, como en el fortalecimiento de las relaciones entre estos y la comunidad”, dice su directora, Victoria Noorthoorn. Habrá un programa de obras y proyectos en el espacio público, otro de formación, residencias y exhibiciones. Y tres grandes momentos: una colectiva de más de 50 artistas jóvenes y de mediana carrera de todo el país; exposiciones panorámicas de Alberto Greco y Elda Cerrato –dos artistas fundamentales– y tres proyectos en diálogo de artistas de gran trayectoria como Claudia del Río, Mónica Millán y Adriana Bustos. La de Greco será inolvidable: sus propuestas serán activadas por artistas contemporáneos que encarnarán sus mitos y obras efímeras, rollos y manifiestos.

Todavía no tiene fecha de estreno, pero ya se anticipa lo que será la muestra Exhibición Futura, una de las pocas citas internacionales de 2021. Se trata de una selección de obras de la FRAC Collection en Fundación Proa , con curaduría de dos artistas: Juan Sorrentino y Sigismond de Vajay. Su tarea será fundamental porque muchas de las obras de Fondos Regionales de Arte Contemporáneo de Francia deberán reconstruirse en el país. Incluye imágenes, instalaciones, sonidos, dibujos, pinturas, esculturas, videos y objetos que reflejan prácticas artísticas pioneras, con estrellas como Michel Blazy, Céleste Boursier-Mougenot, Tom Burr, Maurizio Cattelan, Philippe Parreno y Gabriel Orozco.

"Descanso", óleo de Emilia Gutiérrez integrará la exposición Terapia, en el Malba

El 11 de febrero Malba abre su calendario 2021 con Fuera de serie, un diálogo entre Leda Catunda (San Pablo,1961) y Alejandra Seeber (Buenos Aires,1968), dos artistas abocadas a la redefinición de los límites de la pintura, con curaduría de Francisco Lemus –en paralelo, en la galería Barro, Seeber inaugura A Ojo, un circuito de seis hoyos de minigolf intervenidos por la artista, donde además de pinturas habrá un torneo abierto al pública–. La siguiente gran exposición de Malba será Terapia, curada por Gabriela Rangel, Verónica Rossi y Santiago Villanueva, con obras de Juan Batlle Planas, Grete Stern, Emilio Renart, Aída Carballo, Mildred Burton, Emilia Gutiérrez, Luis F. Noé, Martha Peluffo, Ideal Sánchez, Lea Lublin, Narcisa Hirsch, Oscar Masotta, entre muchos otros. Además se anticipa un año de festejos: Malba cumple dos décadas.

En FOLA la fotografía tendrá un buen año, comenzando por una muestra del grupo NAF (Núcleo de Autores Fotográficos), fundado en 1984 por iniciativa de Ataúlfo Pérez Aznar y Eduardo Grossman, con miembros como Helen Zout, Oscar Pintor, Marcos López, Eduardo Gil, entre otros. En agosto llegará Lumiere Photo, una instalación inmersiva para sentirse adentro de las fotografías animadas de los archivos el FSA en Estados Unidos y OLDS, de Alfredo Srur, de Argentina. Y en noviembre, la obra del artista Suizo Yann Gross con su proyecto El Libro de la Selva.

En varias salas del Centro Cultural Kirchner habrá a partir de febrero una exposición en la que artistas argentinos contemporáneos investigan las relaciones entre los seres humanos y los seres no humanos (animales, piedras, microorganismos, máquinas). Curada por Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural, reúne pinturas, fotografías, objetos, instalaciones de sitio específico, obras sonoras, piezas audiovisuales y material de archivo de cien artistas. En marzo, se rendirá homenaje a Ástor Piazzolla con una exhibición sobre sus hitos a través de instalaciones comisionadas a artistas como Carolina Antoniadis, Julián D’Angiolillo, Mene Savasta Alsina, Valeria Traversa, Johanna Wilhelm y Augusto Zanela, curada por Liliana Piñeiro y Natalia Uccello. El 8M tendrá una exhibición curada por Andrea Giunta.

Obras de la célebre artista plástica coreana Kimsooja podrán verse en el MUNTREF, en el marco de Bienalsur 2021

Cuestiones monumentales

Ya se anunció que habrá Salón Nacional de Artes Visuales, la Edición 109º, y que intentará generar núcleos curatoriales de alcance federal. La convocatoria online está abierta (https://palaisdeglace.cultura.gob.ar/info/el-salon-nacional/). Dentro de la programación de museos nacionales, se destaca el Museo Casa de Yrurtia que dará a conocer El Monumento posible, sobre el proyecto no realizado del Monumento a la Bandera, con bocetos y croquis que no lograron materializarse. También habrá una exposición sobre el proyecto no realizado del Monumento a Urquiza presentado por Rogelio Yrurtia y colaboraciones con el Museo de la Cárcova. El Museo Nacional del Grabado anticipa exposiciones como Transformación, curada por Silvia Dolinko y Cristina Blanco, en la que participarán unos 50 artistas en la Casa Nacional del Bicentenario. El Museo Nacional de la Historia del Traje hará una muestra sobre la tradición textil en China. También dedicará una exposición a la memoria del diseñador Paco Jamandreu, amigo personal de Eva Perón y vestuarista en varias películas de cine argentino.

El Museo Nacional de Arte Decorativo prepara para un homenaje a Federico Fellini, junto con el Instituto Italiano de Cultura, por el centenario de su nacimiento, con sus dibujos, vestuario, artefactos y tomas cinematográficas. Además, se verán pinturas, alfombras, bastones y porcelanas que forman parte de la Donación Lappas Antelo, arte europeo y oriental del siglo XIX, cedidos por Ignacio Antelo en homenaje a su esposo Carlos Alberto Chico Lappas.

En la Casa Nacional del Bicentenario , la muestra Mujeres, géneros, diversidades 2010-2020 buscará ampliar la noción de mujeres hacia otras luchas, hitos, corporalidades y subjetividades. El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur tendrá una exposición sobre reporteros gráficos durante la guerra y otra sobre Malvinas y el rock: protesta, apoyo y solidaridad interpretada por los músicos locales. Al Cabildo de Buenos Aires llegará una muestra de Ariel Cusnir, proyecto ganador de la beca Activar Patrimonio. En la Casa Natal de Sarmiento, en San Juan, otra ganadora, Nidia Bellene, presentará su proyecto sobre autoconstrucción en adobe por mujeres. En Tilcara, el Museo José A. Terry dedicará una muestra al pintor Pedro Molina.

El Museo Histórico Nacional mostrará 23 pinturas de Cándido López. Además, la muestra Grandes éxitos pondrá en escena las piezas más importantes de su colección. Veinte siglos de historia andina podrá al alcance del público una donación de piezas arqueológicas que el museo recibió el año pasado. También dedicará una muestra a San Martín. En el hall de acceso al museo, pequeñas exhibiciones mensuales seguirán el calendario de efemérides: en abril, los 150 años de la fiebre amarilla en Buenos Aires; en mayo, los 200 años del fallecimiento de Napoleón Bonaparte; en junio, los 200 de la muerte de Güemes.

El año del Bellas Artes comenzará la próxima semana con una exposición fuera de sede en el Museo Mar; colgarán fotografías de Mar del Plata como esta de Ataúlfo Pérez Aznar, "Vereda junto a rocas en el Torreón del Monje", de 1983

Continuando con el proyecto Explorando La Colección, la Colección Amalita ya estrenó la que será la primera muestra del 2021, Imperio errante: un diálogo entre obras de su acervo de Alejandro Puente y dos pinturas del artista Estanislao Florido, invitado por la curadora Victoria Verlichak. Continuará luego con una retrospectiva de Santiago García Sáenz.

“Tenemos programada (con toda la incertidumbre inherente a estos tiempos ) una muestra curada por Fernando Davis que se titula Inventar a la intemperie, que aborda las prácticas y disidencias sexuales en el arte argentino de los años sesenta a la actualidad”, adelanta Florencia Battiti, directora del Parque de la Memoria .

MUNTREF tiene entre manos tres grandes proyectos: Traducir después de BABEL, investigación basada en un proyecto de la lingüista francesa Barbara Cassin; Constelaciones, el proyecto montado en 2020 pero que aún no pudo ver el público, y Proyecto Panóptico Frontera 60, video instalación de Nora Ancarola que explora los procesos de militarización fronteriza y la violencia, donde hay obras como Abrir los puentes (Simón Bolívar), de Marcelo Brodsky con la colaboración de Juan Pablo Cohen. En MUNTREF Centro de Arte y Ciencia estará el proyecto sonoro del japonés Nelo Akamatsu y en la sede de Artes Visuales, una narrativa curatorial en la que se propondrán otras genealogías para la historia del arte argentino. En tanto, en el Centro de Arte y Naturaleza (ex Zoo porteño) se llevará adelante un proyecto de Mariele Neudecker en colaboración con Pablo La Padula, a dos orillas, entre Inglaterra y Argentina.

El Museo de Arte Contemporáneo de La Boca (Marco) dejará en el verano la muestra Stoppani-Legavre. De París a Buenos Aires, 50 años de los poetas de la geometría Juan Stoppani y Jean Yves Legavre. También se anuncia una exposición individual del artista José Luis Landet para marzo, que tendrá una gran instalación, El Atajo, que se extenderá a través de dos plantas. En marzo, Macba abrirá la muestra patrimonial Planos y Direcciones. 50 años de Geometría Argentina Contemporánea, 1970-2020.

ArtexArte , Fundación Alfonso y Luz Castillo, tendrá el 5 de junio un homenaje por los 85 años de la muerte de Federico García Lorca, con obras de fotógrafos inspirados en el poeta. En el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA habrá muestras individuales de Juan Cavadas, Jorge Pietra y Daniel Santoro. La Fundación Federico Klemm tendrá en marzo una exposición individual de Sebastián Gordín.

Por su parte, en el edificio de Clorindo Testa donde vive la Fundación Andreani , desde el 6 de marzo se exhibirán los 47 trabajos seleccionados en la séptima edición del Premio Andreani. En julio se presentarán las obras de los participantes en la primera edición de sus residencias: Constanza Feldman, Agustín Mendilaharzu, Lux Lindner, Sofía Medici, Mariano Giraud. Luego llegará una muestra de Gladys Nistor, parte del Grupo de la X.

De ferias y bienales

Con una incertidumbre que se mantiene, no hay grandes definiciones de fechas en el calendario del arte 2021. “Desde arteBA trabajaremos enérgicamente en continuar con los objetivos de la Fundación, fortaleciendo el mercado del arte, dando visibilidad al arte argentino, expandiendo el coleccionismo y tendiendo puentes con la comunidad nacional e internacional. ArteBA celebrará sus 30 años con una feria y proyectos formulados en sintonía con esa visión”, dicen desde arteBA.

Sí parece llegar con entusiasmo en el segundo semestre Bienalsur 2021 , que tiene en MUNTREF sede Hotel de Inmigrantes su Km 0. Entre los artistas participantes estarán la coreana Kimsooja, el prestigioso coreógrafo William Forsythe, y dos muestras colectivas, una curada por la polaca Bozena Czubak, y el proyecto Migraciones contemporáneas, curado por Diana Wechsler, el colombiano, Alex Brahim y la italiana, Benedetta Casini.

“Estamos trabajando con la intención de hacer la BP.21 del 14 al 30 de mayo. Si todo sigue mínimamente como hasta ahora”, afirma Graciela Casabé, directora de la Bienal de Performance . “Dada la coyuntura, decidimos reforzar una producción eminentemente local y mucha de nuestras actividades serán en espacios abiertos. Las que sean en espacios cerrados tendrán los protocolos que rijan”, explica. La curaduría está a cargo de Maricel Álvarez y la dirección académica es de Susana Tambutti.

“Este año ha sido un año muy especial, donde tuvimos que reinventarnos para poder continuar en lo que más queremos que es el arte. La pandemia nos ha ayudados a pensar nuevas estrategias”, dice Diego Costa Peuser y pasa revista de las múltiples acciones que comanda: “Los Gallery, que llevan 20 años de encuentros con artistas, creemos que deben volver con más fuerza para el 2021. Con respecto a las feria que organizo, Pinta Miami, PArC en Perú y BAphoto, empezamos a trabajar en unir las marcas bajo el paraguas de Pinta. Con Arte al Día internacional, que hoy después de 40 años se edita de manera virtual, estamos armando una fundación para continuar con la plataforma on line y editar una revista impresa anual con el balance del año”.