El 29 de octubre, Asterix cumple 60 años

¡Por Tutatis! Asterix cumple 60 años y está más vigente que nunca. Para celebrar el cumpleaños de una de las historietas más famosas del mundo, la semana pasada se publicó en Europa "La hija de Vercingetórix", el cómic número 38 de la saga francesa creada por Albert Uderzo y René Goscinny, que llegó a vender 350 millones de ejemplares en todo el mundo.

Para conocer el origen de los personajes y las expresiones más famosas de la historieta, como la que encabeza este artículo, un equipo de lingüistas franceses del Departamento de Didáctica de la aplicación de idiomas Babbel seleccionó las principales curiosidades lingüísticas que aparecen en las aventuras galas.

La tapa del número 1, Asterix El Galo

Personajes principales

"En francés, todos los nombres de los personajes tienen un significado. De modo tal que sea posible reconocer inmediatamente quién es galo y quién es romano. Los nombres de los galos generalmente terminan em -ix y los nombres de los romanos en -us. La terminación "-ix" es una referencia al famoso líder de las Galias, Vercingétorix", comenta Laure Cesari, gerente de Proyectos del equipo de didática francesa de Babbel.

Astérix: es la estrella de la historia. Recibió el nombre del símbolo tipográfico *, astérisque en francés. El término proviene del griego ast (aster), que significa estrella.

Obélix: es el mejor amigo de Astérix. Recibió el nombre del símbolo tipográfico (?). A veces es utilizado para indicar una segunda nota al pie, en caso de que la primera haya sido indicada con un asterisco (*). O puede ser usado para marcar palabras obsoletas. Obélix viene del francés obélisque (obelisco en castellano). En latín, obeliscus. En griego, obeliskos.

Idéfix: es un perrito temeroso e inseparable compañero de Obélix. Su nombre remite a idea fija. En consonancia con los movimientos ecologistas de hoy en día, Idéfix es famoso por sus preocupaciones ambientales, avanzadas para la época en la que el personaje fue creado. Él no soporta la idea de que alguien derribe o corte un árbol: reacciona llorando, desmayándose o enojándose, dependiendo de la situación.

Panoramix: es el druida (sacerdote) de la aldea gala que conoce el secreto de la poción mágica. Su nombre viene del griego pan (todo) y horama (visión) Es decir: aquel que todo lo ve, lo cual resume muy bien el papel de un druida de aldea en aquella época.

Abracúrcix: Abraracourcix, en francés, es el jefe de la aldea. El nombre francés remite a à bras raccourcis, que significa con brazos acortados. El término describe la postura adoptada cuando se está por pelear: brazos erguidos, puños cerrados.

Vocabulario

Druida: un druide, en la historieta francesa, es el inventor de todos los tipos de pociones y fuente de la sabiduría gala. El viejo sabio que une a la aldea y establece las reglas. El druida también es médico y ocasionalmente, profesor. Estudia filosofía, medicina y matemática. En la saga, Astérix acostumbra dejarse aconsejar por Panoramix, el druida de la aldea.

Las Galias: en los tiempos antiguos, la Galia era la región que corresponde a lo que hoy llamamos Francia.

Lutecia: Lutèce, en francés, es el nombre dado por los romanos a París, la actual capital de Francia.

Menhir: A menhir, en francés, es una piedra grande y larga. Generalmente se encuentra fijada de manera vertical. Es considerada un monumento megalítico del periodo neolítico. Los menhires constituyen la ocupación de Obélix. Él se dedica a esculpir esas piedras y a entregarlas, lo cual es bastante divertido, porque también intenta enviar sus menhires por correo.

Expresiones

"¡Por Tutatis!": La famosa expresión fue creada en francés por los autores de la saga. En la historieta, es usada por los galos para expresar espanto. Toutatis era un dios celta de la antigua galia y bretaña. Era, supuestamente, un protector de las tribus. El nombre deriva de la raíz teuta-, que significa pueblo o tribu, cognado de la raíz germana *þeudo.

"No, Obélix. Tú no tendrás la poción mágica!": Esta es una frase famosa que se repite en toda la saga. Cuando era niño, Obélix cayó en un caldero de poción mágica, cosa que ocasionó efectos a perpetuidad. Sin embargo, eso no le impide a Obélix intentar obtener una poción mágica cada vez que se presenta la oportunidad.

"Una pequeña aldea de galos indomables resiste todavía a los invasores": Esta frase introductoria abre todas las historietas de la serie, dando el tono de cada historia: galos luchando para defender su independencia.

"¡Están locos estos romanos!": Es lo que los galos siempre dicen cuando se refieren a los romanos. Aunque para Obélix son siempre los otros los que están locos, nunca él mismo.