Aumentaron más del 300% las ventas del libro de la denunciante de Meta tras permanecer en silencio en el Hay Festival

Luego de que la exejecutiva de Facebook Sarah Wynn-Williams, autora de Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism, se mantuviera en silencio durante una hora en un panel del Hay Festival en Hay-on-Wye, por una demanda interpuesta por la empresa tecnológica Meta, las ventas del libro aumentaron más de un 300% en el Reino Unido, informó el diario británico The Guardian.

El volumen de “memorias corporativas” salió en el sello Flatiron Books, de Pan Macmillan, y en español fue lanzado en 2025 como Los irresponsables: Una historia real de poder, codicia y falso idealismo en Ariel, del Grupo Planeta, en versión de Gemma Deza Guil y Ana Camallonga.

Entre 2011 y 2017, Wynn-Williams se desempeñó como directora de políticas públicas globales en Meta (antes Facebook). A finales de mayo, permaneció en silencio durante una hora en el Hay Festival, siguiendo el consejo de su abogado, mientras compartía escenario con la periodista británica Carole Cadwalladr y el académico estadounidense especializado en tecnología y leyes antimonopolio Tim Wu.

La empresa había solicitado al festival que “tomara todas las medidas razonables para garantizar que Careless People no se vendiera en ninguna librería, programa de firmas de libros, mecanismo de punto de venta o enlace en línea a través del cual las ventas pudieran atribuirse a la aparición de la señora Wynn-Williams en el festival”.

Tras la publicación del libro, en el que la autora acusa a la empresa de tener una cultura interna “tóxica” y una influencia política “manipuladora”, Meta obtuvo una orden judicial que le impidió promocionar su libro. Entre otras revelaciones, la autora sostiene que los ejecutivos de Meta habían trabajado “en estrecha colaboración” con el gobierno chino para encontrar la manera de permitir que Pekín censurara y controlara el contenido a cambio de acceso al mercado.

En una audiencia celebrada en la Asociación Americana de Arbitraje, se le indicó a la autora que debía abstenerse de realizar o “amplificar cualquier otro comentario despectivo, crítico o perjudicial”. La empresa de Mark Zuckerberg consideró el libro “una mezcla de afirmaciones obsoletas y ya publicadas sobre la empresa, junto con falsas acusaciones contra nuestros ejecutivos”.

Sin embargo, pese a los intentos de Meta, o gracias a ellos, en la segunda semana de junio las ventas aumentaron un 304,5% y Careless People se convirtió en el libro más vendido de no ficción en el Reino Unido.

“Esta es la era de la censura privada [...], una demostración de que algunos de los peores abusos de nuestra sociedad no se limitan a reyes, emperadores, gobiernos, sino a una clase de empresas que han asumido una especie de efecto soberano y buscan afirmar su poder de la misma manera que lo hacen las naciones despóticas”, dijo Wu en el Hay Festival.

Meta negó haber intentado “silenciar” a Wynn-Williams o restringir su libertad de expresión, mientras que desde Macmillan elogiaron la “valiente y silenciosa aparición de Wynn-Williams” en el Hay Festival y felicitaron a los lectores “por negarse a aceptar lo que equivale a censura corporativa”.

“Al utilizar amenazas legales para restringir su participación en un panel, Meta logró, en cambio, atraer una enorme atención pública hacia lo que es un libro brillante y de gran importancia”, consideró el editor Mike Harpley.