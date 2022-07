Austenmanía. La nueva película basada en una novela de Jane Austen desata polémicas

Gracias al amor que el cine siente por Jane Austen (1775-1817), incluso aquellos que jamás leyeron un solo párrafo de una novela suya la conocen bien. El viernes pasado, y casi en simultáneo con el 205º aniversario del fallecimiento de la novelista británica, que se conmemora este lunes, se estrenó en Netflix una original adaptación de Persuasión, otra de sus comedias sobre las dificultades del ascenso social para las mujeres y las virtudes del matrimonio, tiempo atrás.

Con un elenco interracial -en un gesto ucrónico, varios personajes secundarios están interpretados por actores negros- y la complicidad irónica con los espectadores de la protagonista (mientras que a los demás personajes los trata con dosis de indulgencia y perplejidad), la versión de la directora británica Carrie Cracknell protagonizada por la estadounidense Dakota Johnson desató polémicas y dio lugar a ataques de indignación. “Horrible”, “falta de respeto” y “ofensa a Jane Austen”, “refrito de capítulo de los Bridgerton” y “sainete sin gracia lleno de ‘woke’ y de chascarrillos traspasando la cuarta pared a lo video de tiktok” son algunas de las calificaciones que mereció la producción de Netflix en redes sociales.

"Persuasión", de Jane Austen, transcurre en parte en el balneario de Bath Archivo

Persuasión fue publicada en 1818, meses después de la muerte de Austen, a los 41 años. Sir Walter Elliot -vanidoso y en bancarrota- tiene tres hijas: Mary, Anne y Elizabeth. Luego de enviudar, había confiado la educación de la “hermana del medio” (Anne) a una familia amiga. Inteligente y aún hermosa, es la única de las tres hermanas que no se ha casado. Años atrás, enamorada del marino Frederik Wenthworth (Cosmo Jarvis en la película), se comprometió con él pero, por consejo de lady Russell (sensata aunque tan obsesionada con el rango social como sir Walter), terminó por romper. Pasado el tiempo, Wentworth regresa a Inglaterra como capitán: ahora es un hombre adinerado y quiere formar una familia. Al principio corteja a una de las concuñadas de Anne, así como Anne resiste los avances de un pariente ambicioso.

Lo que más me duele de la adaptación de Persuasión es que le sacaron todo lo que hace una adaptación de un libro de Jane Austen y la cambiarion por frases de un libro de wattpad. pic.twitter.com/cQESRqf2h6 — Mili ✨ (@rxvxng3) July 16, 2022

“Hay una belleza particular y también una monotonía particular en Persuasión”, sostuvo Virginia Woolf, quien, a diferencia de Charlotte Brontë, admiraba a su antecesora. Las protagonistas de las novelas de Austen son muy lectoras, como se comprueba en la escena en la que la ella y el capitán Benwick hablan sobre poesía, especifícamente sobre un contemporáneo de Austen: Lord Byron.

Anne Elliot (Dakota Johnson) se divierte con sus sobrinos en la versión de "Persuasión"

La película, que se suma a las adaptaciones de clásicos austenianos como Orgullo y prejuicio, Mansfield Park, Sensatez y sentimientos y Emma, se convirtió en una de las más vistas de la plataforma desde el día de su estreno. La página web de Netflix la presenta como una comedia romántica: “Ocho años atrás, la convencieron para que no se casara con un apuesto joven de origen humilde. Hoy, Anne Elliot se reencuentra con él. ¿Tendrá una segunda oportunidad?”. Anne es rebelde sin dejar de ser bondadosa, y sensible e inteligente; se desmarca de los integrantes de su familia que, incluso cuando se ven obligados a mudarse a Bath por razones financieras, se sienten superiores al resto. El retorno de Frederick Wentworth a Inglaterra impone a Anne no uno sino varios dilemas éticos (las protagonistas de Austen son muy kantianas).

Con la excusa del estreno de “Persuasión” en Netflix, me gustaría dar algunos datos sobre la situación de las mujeres en el tiempo de Jane Austen, a través de su vida y de sus obras ¡Sacad papel y boli que empezamos con el hilo! 🧵👇 pic.twitter.com/t9zp4K1lpS — El Templo de Hera (@TemploHera) July 16, 2022

El retorno de Austen a la pantalla motivó reflexiones en redes sobre la novela, la película y la escritora. “La búsqueda de matrimonio comenzaba cuando las jóvenes se presentaban en sociedad. De hecho, las madres solían estar bastante preocupadas con este tema (como la señora Bennet en ‘Orgullo y Prejuicio’), porque las posibilidades de que una mujer prosperara por sí misma eran, por desgracia, muy pocas. Sin la posibilidad de tener un oficio, solo aquellas que contasen con una gran fortuna podían permitirse el lujo de no casarse”, se lee en el interesante hilo dedicado a Austen en la cuenta de Twitter @TemploHera. “Lo que más me duele de la adaptación de Persuasión es que le sacaron todo lo que hace una adaptación de un libro de Jane Austen y la cambiaron por frases de un libro de wattpad”, tuiteó Mili (@rxvxng3). “La modernización de Jane Austen, ¿sí o no?”, se pregunta Mariela Cavani (@margecavani) en Instagram. Otra vez la escritora inglesa, desde el siglo XVIII, es tema de conversación.