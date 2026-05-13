Bajo la superficie

La postal no podría ser más opuesta al clima invernal que se ha instalado los últimos días en Buenos Aires: una típica jornada de playa, con un mar agradablemente calmo y turistas disfrutando de sus aguas en un clima soleado, sin una sola nube a la vista, con un vendedor de inflables y flotadores que invita a seguir disfrutando del verano. Pero así como la mayor parte de lo que acontece en el mar está oculto a nuestros sentidos si solo nos limitamos a observarlo superficialmente, detrás de esta imagen idílica también hay un contexto que no se nos revela aquí. Se trata de las costas de la ciudad de Santa Marta, en el Caribe colombiano, zona que en los últimos tiempos está siendo escenario de una tensa disputa entre grupos paramilitares y narcotraficantes. Esto ha provocado el desplazamiento de las poblaciones indígenas de la región y el cierre de atractivos turísticos como el paradisíaco Parque Nacional Tayrona.