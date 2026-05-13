LA NACION

Bajo la superficie

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Mariano Holot
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Un vendedor de flotadores inflables camina por la playa en Santa Marta, departamento de Magdalena, Colombia, el 19 de abril de 2026. A primera vista, parece una joya turística de postal, con aguas cristalinas del Caribe y montañas coronadas por picos nevados. Pero bajo la superficie de este idílico destino colombiano, la violencia paramilitar mantiene a comerciantes y comunidades indígenas viviendo con miedo. En la Sierra Nevada de Santa Marta, los turistas deambulan sin ser conscientes de la presencia de escuadrones camuflados que los vigilan de cerca, extorsionan a los negocios cercanos y siembran el terror entre las comunidades indígenas, cuyo conocimiento ancestral ha sido reconocido por la UNESCO como parte del patrimonio cultural mundial. (Foto de Luis ACOSTA / AFP)
Un vendedor de flotadores inflables camina por la playa en Santa Marta, departamento de Magdalena, Colombia, el 19 de abril de 2026. A primera vista, parece una joya turística de postal, con aguas cristalinas del Caribe y montañas coronadas por picos nevados. Pero bajo la superficie de este idílico destino colombiano, la violencia paramilitar mantiene a comerciantes y comunidades indígenas viviendo con miedo. En la Sierra Nevada de Santa Marta, los turistas deambulan sin ser conscientes de la presencia de escuadrones camuflados que los vigilan de cerca, extorsionan a los negocios cercanos y siembran el terror entre las comunidades indígenas, cuyo conocimiento ancestral ha sido reconocido por la UNESCO como parte del patrimonio cultural mundial. (Foto de Luis ACOSTA / AFP)LUIS ACOSTA - AFP

La postal no podría ser más opuesta al clima invernal que se ha instalado los últimos días en Buenos Aires: una típica jornada de playa, con un mar agradablemente calmo y turistas disfrutando de sus aguas en un clima soleado, sin una sola nube a la vista, con un vendedor de inflables y flotadores que invita a seguir disfrutando del verano. Pero así como la mayor parte de lo que acontece en el mar está oculto a nuestros sentidos si solo nos limitamos a observarlo superficialmente, detrás de esta imagen idílica también hay un contexto que no se nos revela aquí. Se trata de las costas de la ciudad de Santa Marta, en el Caribe colombiano, zona que en los últimos tiempos está siendo escenario de una tensa disputa entre grupos paramilitares y narcotraficantes. Esto ha provocado el desplazamiento de las poblaciones indígenas de la región y el cierre de atractivos turísticos como el paradisíaco Parque Nacional Tayrona.

Por Mariano Holot
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