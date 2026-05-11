El nido de hornero gigante de Marta Minujín se instalará en Pinamar

Medio siglo después de su presentación original, y tras haberse exhibido desde entonces en ferias, galerías y museos, el famoso nido de hornero gigante recreado varias veces por Marta Minujín encontrará antes de fin de año un hogar definitivo en un espacio rodeado de bosque, muy cerca del Vivero Forestal Pinamar.

Marta Minujín y el nido de hornero original en el CAyC, en 1976 Gentileza Archivo Marta Minujín

“Quería que quedaran algunos en la Argentina, para que la gente pueda investigar. Fomentar la curiosidad del ser humano, sobre en los chicos. Que se pregunten: ‘¿Qué hay adentro?’”, dijo a LA NACION Minujín, quien construyó por primera vez en 1976 con una mezcla que combinaba el suelo local con otro importado desde Machu Picchu ese espacio de 2,30 metros de diámetro por 2,5 de alto. Entonces se exhibió en el Centro de Arte y Comunicación (CAyC) y luego en La Rural como parte de su proyecto Comunicando con tierra, que incluyó videos y acciones performáticas para simbolizar la integración cultural del continente americano.

"Venus fragmentándose", de Marta Minujín, en Pinamar DIEGO MEDINA

La obra formará parte de la Temporada 1 de Pinamar Contemporáneo, una nueva plataforma de arte internacional que se inaugurará el 9 de noviembre. Con dirección artística de Andrés Duprat y curaduría de José Roca, incluirá además intervenciones site-specific de Tania Candiani (México), María Elvira Escallón (Colombia), John Gerrard (Irlanda) y Matías Duville, argentino que representa al país en la actual edición de la Bienal de Venecia.

"Arbor de árbol”, de Donjo León, obra ganadora de la primera edición del Premio Pinamar Contemporáneo Inés Clusellas

Mientras que estas últimas permanecerán allí unos meses, la de Minujín se instalará de forma permanente. También la propuesta que resulte ganadora de la segunda edición del Premio Pinamar Contemporáneo #2254, impulsado por Fundación arteba y Pinamar S.A. En julio se sabrá cuál fue elegida entre las propuestas finalistas -presentadas por Eduardo Basualdo, Valentín Demarco, Benjamín Felice, Débora Pierpaoli y Paula Castro-, que se emplazará en la rotonda ubicada entre las avenidas de Del Olimpo y Shaw, en Pinamar Norte.

"La Cautiva", de Lucio Correa Morales, forma parte del programa Pinamar Arte y Naturaleza DIEGO MEDINA

Se sumará así al extenso circuito artístico urbano de Pinamar que ya incluye Venus fragmentándose, una de las obras más icónicas de Minujín. Instalada en la entrada del Playas Art Hotel, el primer edificio de la ciudad ubicado sobre la avenida Bunge, esta escultura se cuenta entre más de 80 obras y proyectos de acceso público realizados por 50 artistas a lo largo de más de 120 años. Fueron reunidos en el flamante catálogo razonado Pinamar Arte y Naturaleza, presentado hoy en el Fondo Nacional de las Artes y disponible online.