El Nobel Coetzee, a sala llena en la Feria del Libro: “Nuestro libro está escrito como una forma de saldar la deuda que tenemos con los pueblos originarios”

En su segundo día de visita a la Feria del Libro, el autor sudafricano nacionalizado australiano J. M. Coetzee, que ganó el Nobel en 2003, presentó Un mal salvaje junto con Fabián Martínez Siccardi en el inicio del ciclo La palabra indígena, dedicado a escritoras y escritores originarios. Coordinados por Liliana Ancalao Meli, Coetzee y Martínez Siccardi destacaron sus coincidencias sobre “la destrucción de los pueblos originarios” en distintos continentes, tal como habían adelantado en la entrevista exclusiva con LA NACION.

Después de dar la bienvenida al público que colmó la sala Victoria Ocampo (unas 240 personas), primero en mapuche y luego en español, Ancalao Meli habló sobre el libro creado por ambos autores, al que definió como “bello y doloroso”. “Ambos escriben desde distintos puntos geográficos del hemisferio Sur pero con la misma mirada sobre el genocidio de los pueblos originarios”, destacó la poeta mapuche. Aplaudían desde la primera fila Ezequiel Martínez, director de la Feria, quien dio las palabras de bienvenida a los protagonistas de la “mesa de lujo”; la escritora Sylvia Iparraguirre y el editor Hugo Levín, entre otros invitados.

El Nobel leyó un fragmento de su libro

Coetzee y Martínez Siccardi leyeron fragmentos de sus respectivos capítulos donde cuentan cómo tuvieron que “desaprender” lo que habían aprendido en la infancia con respecto a los pueblos originarios. Ambos hablaron sobre peones de estancias de sus familias (Reyes, en el caso del autor patagónico, y Freek, en el del Nobel). “El genocidio no es solo la destrucción de un pueblo, es también la aniquilación de una memoria común, y con ella, la destrucción de su capacidad para verse a sí mismos en la historia”, remató Coetzee y esa frase retumbó en la sala que estalló en aplausos.

Aunque leyó y respondió preguntas en inglés (y había traducción simultánea que se podía seguir con auriculares), las palabras del autor sudafricano también se podían leer en pantalla grande. “No es exagerado decir que nuestro libro está escrito, en parte, como una forma de saldar la deuda que tenemos con ellos”, concluyó el Nobel. Después, firmó ejemplares.

Coetzee firmó ejemplares después de la presentación

El viernes, Coetzee y el autor chino Mo Yan, los dos Nobel invitados a la edición aniversario de la Feria, se encontrarán en el Teatro Colón en un evento especial en homenaje a los 50 años organizado por el gobierno porteño y la Fundación El Libro. Además de palabras oficiales por parte de las autoridades del gobierno y de la Fundación, habrá un concierto del pianista Juan Roleri, que interpretará piezas de Bach, Gershwin y Piazzolla.

"Las ruinas estatales", de Jorge Luis "Bórgeres": protesta en la Feria del Libro Gentileza Juan Francisco Baroffio

Por los pasillos de la Rural, donde se vio bastante gente (muchos jóvenes), un grupo de empleados estatales hizo una protesta contra la “motosierra” aplicada por el gobierno nacional en áreas como la Cultura y la Educación. Recorrieron los pabellones con gigantografías de tapas de libros con títulos como “Las ruinas estatales”, firmado por “Jorge Luis Borgeres” (por el lapsus del secretario de Cultura Leonardo Cifelli en su encendido discurso en el acto de apertura de la Feria), “La deuda interminable”, de Toto Kaput, “La isla del tesoro del 3%”, de Javo y Kari, y “Yo salí de la pobreza. Construye tu propio manantial”, con la foto (con camisa hawaiana) y el nombre de Manuel Adorni en la portada.

Otra actividad destacada del día fue la que reunió a Héctor Abad Faciolince, Jeremías Gamboa, Lalo Barrubia y Federico Jeanmaire en la mesa sobre “experiencias límite y los límites de la experiencia como material narrativo”, en el marco del Diálogo de Escritoras y Escritores de América Latina. También en el prime time de las 19, el historiador Sergio Pujol presentó Las edades del tango, un recorrido por las distintas etapas de ese género central de la cultura argentina, acompañado por Oscar Conde, Mariana Fossati y la intérprete Lidia Borda, que cantó algunos tanguitos. En tanto, el investigador Lucas Adur ofreció “una nueva mirada sobre Borge” a partir de su reciente libro Jorge Luis Borges: un destino literario, una biografía que recorre la vida y la obra del autor de Ficciones desde una perspectiva renovada.

Todos los días desde que empezó la Feria hay uno (o más) hits en cada jornada: este miércoles, sin dudas, fue la presentación de El club del olvido, de la bestseller española Alice Kellen, organizada por el Grupo Planeta en la sala José Hernández, del Pabellón Rojo, siempre reservada para los autores más convocantes. La charla con Álvaro Garat estaba anunciada para las 17.30, pero las fans (en su mayoría, chicas jóvenes) hicieron fila varias horas antes para conseguir un lugar. Y luego marcharon raudas, casi en peregrinación, hacia el stand de la editorial en el Pabellón Verde para conseguir la preciada firma de la autora, un verdadero fenómeno editorial desde que publicó su primera novela romántica en 2015.

Una pareja contó a LA NACION que el año pasado él (Mauro) le pidió a la escritora que le dedicara un ejemplar para su novia Candela para regalarle junto con la propuesta de casamiento. Ayer fueron los dos a entregarle en persona la invitación para la fiesta que será en noviembre. La española prometió revisar su agenda para ver si podía viajar de vacaciones a la Argentina.

Y como en la Feria pasa de todo y al mismo tiempo, en la Zona Futuro, del Pabellón Amarillo, a partir de las 17, el sello Marea daba inicio a la mesa Memoria, voces y Nunca Más, con autores, editores y referentes de la cultura como Constanza Brunet, Debret Viana, Analía Argento, Emilce Moler, Carlos Ulanovsky y Hernán Brienza.