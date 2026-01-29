“Blanquear el fascismo”. Arturo Pérez-Reverte aplaza las jornadas sobre la Guerra Civil Española y arremete contra David Uclés

El pasado tampoco duerme en España. Tras la cancelación de escritores y políticos a las undécimas jornadas sobre la Guerra Civil Española coordinadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, entre otros, el flamante Premio Nadal de Novela, David Uclés, ayer se comunicó la decisión de aplazar el evento, que iba a realizarse del 2 al 5 de febrero en el festival Letras de Sevilla. Los coordinadores lo atribuyeron a amenazas de manifestaciones de “grupos de ultraizquierda”.

No obstante, el motivo principal de la postergación parece haber sido la cancelación a última hora de Uclés y de otros. En redes sociales, mediante un video, la estrella literaria española en ascenso anunció que se bajaba del ciclo de charlas titulado “1936: ¿La guerra que todos perdimos?”, al que también habían sido invitados el expresidente José María Aznar y el exsecretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. “Debo ser honesto y fiel a los principios que defiendo y no puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos”, sostuvo Uclés que, ayer, “brindó” por la postergación del evento organizado por la Fundación Casajol.

Por estas razones hemos aplazado lado la undécima edición de "Letras en Sevilla".

“Tal es el resultado de una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre los participantes, a fin de hacerles renunciar a su intervención en unas jornadas cuyo contenido estos conocían perfectamente y cuya asistencia habían confirmado hace meses sin plantear objeción alguna”, denuncian Pérez-Reverte y Vigorra en el comunicado.

Ambos apuntan contra el autor de La península de las casas vacías, a quien acusan de haberse bajado de las jornadas con “tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia”. Uclés iba a conversar con el escritor Luis Mateo Díez sobre Guerra Civil, juventud y literatura. “Su sorprendente anuncio, como si estuviera concertado de antemano, abrió lugar inmediatamente a una serie de intensas presiones personales desde el partido Podemos y sus medios políticos afines de extrema izquierda”, deducen. También le achacan responsabilidad al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero (“cuya esposa, la fallecida Almudena Grandes, participó gustosamente en otras jornadas”, acotan con poco tacto), que apoyó a Uclés al declarar que este no debía vender sus principios.

Tras la declinación de Uclés, varios políticos de izquierda cancelaron su presencia en las jornadas (“se fueron sometiendo vergonzosamente”, en palabras de Pérez-Reverte y Vigorra), lo que determinó la postergación del evento hasta nuevo aviso. En redes sociales, Uclés recibió críticas por negarse a participar del debate que aún motiva la Guerra Civil Española.

“En el programa de entrevistas y debates, como es habitual en Letras en Sevilla, se incluían encuentros con personalidades destacadas de la vida española, historiadores de prestigio, militares especializados y políticos de diversas tendencias ideológicas: un conjunto equilibrado, ecuánime y de altura intelectual”, consignan Pérez-Reverte y Vigorra. El lunes 2 a las 17, habrá una conferencia de prensa en la que coordinadores y organizadores darán más detalles.

Ayer en redes sociales, Uclés celebró la postergación de las jornadas y respondió a las acusaciones de Pérez-Reverte con ironía y vehemencia. “No bebo alcohol, pero me he venido a tomar un vino para brindar por, lo que considero, una reparación/victoria moral: las polémicas jornadas ‘literarias’ de Pérez Reverte han sido canceladas hasta el otoño. ¿La razón? Hemos sido muchos los que, al ver que habíamos sido manipulados, nos hemos bajado de los actos. Para mí, es una victoria y una reparación”, remarcó el escritor.

“Victoria porque parece que no estamos tan dormidos y nos atrevemos a señalar mensajes que blanquean el fascismo y el franquismo, por mucho poder que tenga el organizador. Reparación ya que he sido vejado por una multitud de amigos de Reverte, y descalificado por el propio escritor, quien un sábado me alababa públicamente y al día siguiente me defenestraba. No han jugado limpio. Han mentido públicamente. Los participantes no conocíamos la nómina de invitados -el propio Vigorra me pidió disculpas por haber dicho lo contrario y me aseguró que matizaría estas palabras-, y el título nunca llevó signos de interrogación, tal como afirmaba Arturo ayer en varios periódicos. Por suerte, Internet tiene memoria. La mentira hace ruin al ser que la blande”.

“También se atrevió Reverte a decir que mis lectores deberían reconsiderar si merece la pena seguir leyéndome -agrega-. ¡Qué declaración tan osada y miserable! [...] No tengo miedo al diálogo, como he demostrado de sobra, pero nunca conversaré con aquellos que desean derribar los derechos sociales que tanto nos costó levantar, tampoco con criminales de guerra. Ni secundaré ningún acto en el que participen. Jamás. Hay cientos de eventos en torno a la memoria. Y decenas de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. No todo se acaba en Sevilla. Al contrario. ¿Qué se decía cuado se brinda? ¡Ah, sí! ¡Salud!“.

Dice el sr. Pérez que no pudo repetir que los fascistas "NO ganaron la GuerraCivil" porque la "ultraizquierda" iba a hacer "manifestaciones violentas" y la izquierda moderada "es cobarde".

El escritor argentino residente en España, Martín Caparrós, sobre el que Pérez-Reverte había insinuado que era un “gilipollas”, en 2023, en el Congreso de Cádiz, aprovechó la ocasión (al igual que otros escritores y periodistas españoles) para tomarse revancha. Al repostear el comunicado difundido ayer por el autor de El capitán Alatriste, Caparrós escribió: “Dice el sr. Pérez que no pudo repetir que los fascistas ‘NO ganaron la Guerra Civil’ porque la ‘ultraizquierda’ iba a hacer ‘manifestaciones violentas’ y la izquierda moderada ‘es cobarde’. Si fuera necesario confirmar que los suyos ganaron la guerra, él sería prueba suficiente”.

Esta polémica en España se asemeja a la que tuvo lugar semanas atrás, cuando la escritora colombiana Laura Restrepo y otros autores anunciaron que se bajaban del Hay Festival en Cartagena de Indias por la invitación de los organizadores a la Premio Nobel de la Paz, la activista venezolana María Corina Machado, que alentaba una “intervención militar” estadounidense en Venezuela.