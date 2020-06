Bolaño inédito y gratis para leer en cuarentena

Un regalo de cuarentena para los fans de Roberto Bolaño: sus manuscritos y apuntes de una libreta de 1978 están disponibles en la web para descargar gratis hasta el 10 de junio Crédito: Leemage

"Leamos a Bolaño" dice la invitación de Alfaguara. "Un regalo inédito: imágenes, poemas y reflexiones hasta ahora no publicados". A continuación, aparecen dos opciones: hacer clic para acceder al material de manera gratuita y/o enviarlo de regalo a través del correo electrónico y las redes sociales. En cualquiera de los casos, aparece una grata sorpresa: un retrato muy fiel del escritor chileno a modo de portada y una declaración de principios: "Estos textos ven la luz por cortesía de los herederos de Roberto Bolaño ".

La libreta se titula "Exhibición" y tiene en la portada un dibujo y una frase ("Noticias de Medianoche") de puño y letra del autor de Los detectives salvajes

Este regalo de cuarentena , ideal para los miles de fanáticos del autor de Los detectives salvajes , entre otros títulos, contiene anotaciones manuscritas, ideas, datos e incluso dibujos que Bolaño (Santiago de Chile, 1953 / Barcelona, 2003) dejó en una libreta a la que tituló "Exhibición", fechada en Barcelona el 15 de febrero de 1978. Con el rostro de un hombre llorando como portada y la frase "Noticias de Medianoche", realizados por el propio escritor, el cuaderno de apuntes reúne fragmentos sueltos con títulos probables ("Mala suerte" (y sus derivados metafóricos) es el primero), una reflexión sobre la memoria; poemas ("Sangre que mira lenta con el rabo del ojo") y sobre su obra ("Por suerte no me han publicado ningún libro ni tengo que reseñar los libros de sus amigos en sus revistas (...) Moriré inédito pues no tengo el impulso ni el talento para crear editoriales alternativas").

Bolaño inédito: poemas, frases y reflexiones de un diario de trabajo

En la introducción, los editores cuentan que Bolaño solía llevar libretas de apuntes, como muchos otros escritores. "Por cada uno de sus proyectos literarios, Roberto Bolaño anotó en libretas personales las ideas, los datos que le servían de documentación, los versos que le venían a la mente, el perfil de los personajes o las escenas que pensaba desarrollar en el manuscrito final". Editado como un diario de trabajo, el material permite espiar parte de su proceso creativo de una etapa temprana de su carrera. Cada texto está acompañado de una imagen de la página de la libreta correspondiente donde se ve la letra y los dibujos del autor. En algunas, incluso, hay correcciones y tachaduras: tal vez, lo más interesante para los amantes de las trastiendas creativas de los escritores.

El material que ahora se comparte gratis a los lectores se mantuvo inédito desde 1978

Buena parte del archivo personal de Bolaño (libretas como la que hoy se ofrece como regalo a los lectores, recortes, apuntes, cartas y dibujos) se exhibió en 2013 en Barcelona y en Buenos Aires en una muestra en el Centro Cultural Recoleta que fue de las más concurridas.

El material está disponible para descargar gratis hasta el 10 de junio a través de este enlace.