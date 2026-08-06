Cambia el rostro de las Galerías de los Uffizi, con trabajos por 50 millones de euros

FLORENCIA.– La restauración y rehabilitación del Anfiteatro de Boboli para albergar espectáculos, la transformación de la última planta del Palacio Pitti, conocida como el “Piano degli Occhi”, en un espacio expositivo de 1000 metros cuadrados, y la nueva zona de recepción de visitantes y control de acceso en la Sala Magliabechiana son solo algunos de los numerosos proyectos destinados a transformar todo el complejo de las Galerías de los Uffizi, uno de los museos de arte más famosos y antiguos del mundo (1560), que guarda la mejor colección del mundo de obras de maestros del Renacimiento.

Se trata de una inversión total de 50 millones de euros. El director Simone Verde, junto con el personal del museo, presentó una actualización sobre estas iniciativas. Algunos proyectos acaban de finalizar, otros están en curso o en fase de preparación, y todos tienen prevista su conclusión en los próximos dos años.

Reformas en las Galerías Uffizi de Florencia

Reorganización de las exposiciones del museo, restauración de obras de arte e interiores, readaptación y nueva iluminación de espacios, así como la introducción o ampliación de servicios y medidas: todo ello con el objetivo de hacer el complejo cada vez más acogedor para los visitantes y alcanzar la cifra de más de 5,2 millones de visitas en 2025.

“Gracias al enorme esfuerzo de todo el personal, se está llevando a cabo una operación de alcance y profundidad sin precedentes. El complejo museístico resurgirá aún más hermoso y convertido en un icono mundial todavía más vital para Italia”, afirmó el director, quien subrayó en repetidas ocasiones la importancia del trabajo en equipo.

Obras en curso: cincuenta millones de euros de inversión para dar un nuevo aspecto a las galerías Uffizi uffizi.it

En cuanto a los Uffizi, los planes contemplan la creación de una sección introductoria sobre la historia de las colecciones y una nueva entrada para visitantes en la sala monumental que da a la Piazza del Grano. Está previsto que las obras de estos proyectos comiencen dentro de unos meses.

Asimismo, continúa la reconfiguración de los espacios desde una perspectiva museográfica: las salas de arte flamenco de la segunda planta pronto estrenarán nueva distribución e iluminación, y también se abrirán al público la sala que alberga los retratos de “Hombres ilustres” de Andrea del Castagno —junto con el “Ricetto delle Antiche Iscrizioni” (Vestíbulo de las Inscripciones Antiguas)—.

El Palacio Pitti tiene muchas novedades preparadas. Además de transformar el “Piano degli Occhi” en una zona de exposiciones de 1000 metros cuadrados, se llevarán a cabo intervenciones en el Tesoro de los Grandes Duques (que incluirán mantenimiento estructural y de instalaciones, así como una nueva disposición expositiva) y en la Galería Palatina (incluyendo la sustitución de los revestimientos textiles de las paredes, trabajos de restauración y una nueva iluminación).

La ambiciosa reforma, que se extenderá hasta 2028, incluye también los espacios exteriores de las galerías uffizi.it

Los Jardines de Boboli no son una excepción: los proyectos incluyen la conservación y restauración funcional del Anfiteatro, así como intervenciones en la Fuente de Neptuno y el Estanque de la Isla.

Asimismo, se inició la renovación integral de la señalización educativa del museo y del sistema de orientación del complejo. A esto se suman las obras “silenciosas”: proyectos que, si bien pueden carecer de un impacto visual significativo, resultan esenciales para la integridad estructural del museo y la preservación de su patrimonio.

Las mejoras incluyen desde sustitución de revestimientos textiles de las paredes a una nueva iluminación y refrigeración para las salas uffizi.it

Entre ellos destaca, ante todo, el sistema de climatización, que incorpora nuevas torres de refrigeración y unidades enfriadoras. Asimismo, está prevista la finalización del sistema de control climático para el Corredor Vasariano.

Por último, cabe mencionar una novedad más —ajena a los proyectos presentados ayer, pero vinculada a las obras del Museo de los Uffizi—: tras la remoción de la grúa en junio de 2025, la explanada de acceso también quedará libre de los andamios del proyecto “Nuevos Uffizi” durante el primer semestre de 2027, previéndose que dichas obras concluyan en 2028.