Cambios en el Museo Roca: renuncia Carolina Carman y Fernando Gómez estará a cargo hasta la designación por concurso

Después de nueve años en la dirección del Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas (Vicente López 2220), la historiadora Carolina Carman renunció al cargo para convertirse en la nueva directora general del Archivo del Poder Judicial de la Nación, al ganar el concurso convocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2024. Como subdirectora, acompañará a Carman la historiadora y archivista Mariana Nazar.

En el Museo Roca la reemplazará el historiador y docente Fernando Gómez, que se desempeña como coordinador general de proyectos de la institución del barrio de Recoleta. No será designado director interino, sino que estará “a cargo de despacho”, es decir, a cargo de cuestiones administrativas, informaron desde la Secretaría de Cultura de la Nación. Lo respaldará la directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial, María Paula Zingoni, que suma una nueva responsabilidad (ya está a cargo del Museo Histórico Nacional y la Colección de Traje).

Desde el área de Cultura comunicaron que el Roca integrará la segunda tanda de concursos públicos para directores de museos nacionales. La primera convocatoria, para cubrir los cargos de directores de cinco museos, abrió días atrás.

Carman prepara una memoria de su gestión en el Roca. “Estará todo lo que hicimos en conjunto con el equipo durante estos nueve años -anticipa-. Asumí el puesto en agosto de 2017, después de participar del concurso que abrió para directores de museos nacionales en la primera tanda. Soy historiadora de formación y venía de trabajar en la investigación sobre museos; escribí un libro a propósito de la historia del Museo Histórico Nacional, que fue mi tesis, y después trabajé un tiempo en la Biblioteca Nacional, ya más vinculada con el tema de exhibiciones, curadurías y demás. Cuando asumí en el Roca, el gran desafío fue transformar un museo que no tenía líneas narrativas ni proyectos educativos destinados la comunidad ni tampoco una línea de exhibiciones, salvo cuando se prestaban las salas. Era un museo a puertas cerradas”. Parte del desafío fue la creación de un público.

“Cuando el doctor José Arce le dona la casa al Estado, el gobierno de Arturo Frondizi lo nombra Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas, pensando más en un espacio para la investigación y la divulgación en torno a la figura de Julio A. Roca -dice Carman-. Entonces, el museo mantuvo esa paradoja de llamarse museo pero no ser un museo. Nuestra tarea a partir de 2017 fue plantear dos grandes líneas narrativas: una que pone en diálogo la figura de Roca con los problemas de historia argentina de 1880 a 1914, entendiendo que es una figura insoslayable para pensar la historia argentina, además de controversial. Le dimos al museo un enfoque federal e hicimos varios proyectos de articulación con universidades y municipios de la región pampeana y patagónica. Hicimos mucho trabajo audiovisual, con varias producciones que se pueden ver en nuestro canal de YouTube. Exploramos, por ejemplo, la historia de la estancia La Larga, que pertenecía a Roca y el eje de fronteras. Uno de nuestros grandes proyectos, del que me siento muy contenta y orgullosa, es que pudimos inaugurar, hace más de un año, una exhibición en la Base Marambio, en la Antártida Argentina”.

El patrimonio del Museo Roca es pequeño. “Tiene algunos objetos culturales, pero mucho material documental y fotográfico; durante estos años también hemos recibido donaciones -agrega la exdirectora-. Por supuesto, atravesamos momentos difíciles en la gestión, pero siempre tratamos de sostener los proyectos. También contamos con distintas líneas de subsidios de la Fundación Williams, que nos permitió llevar adelante proyectos muy interesantes. Me voy muy contenta”.

Su reemplazante, Fernando Gómez, es el actual coordinador general de proyectos del museo. Egresado de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra de Historia Argentina I (1776-1862), a cargo de Judith Farberman, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, e investigador docente asistente de Historia Argentina I, a cargo de Roberto Schmit, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Cursa en la UBA el doctorado de Historia.

Posee experiencia como docente y coordinador de proyectos educativos y museales, dio conferencias, cursos y seminarios y conferencias, colaboró como guionista de programas radiales y televisivos , y publicó artículos en revistas académicas, capítulos en libros y es coautor de varios libros, como Historia argentina a través de sus fuentes y Subte de Buenos Aires: 100 años.