En un atractivo entorno señorial, una treintena de artistas demuestra muy bien cuáles son los temas de época y cómo las pantallas pueden tener otros lugares y usos en el hogar. En la foto, las cortinas de un amplio ventanal sirven de pantalla a "Gomero", el trabajo de Osías Yanov

Fátima Nollén-Reardon 24 de septiembre de 2019

LONDRES.- Una paleta con lo más representativo de la producción contemporánea de videoarte y arte sonoro argentino se despliega en Londres, más exactamente en la residencia oficial de la embajada argentina, con la muestra "Exposures", que el fin de semana vio pasar a más de dos mil personas. Largas filas se formaron para ingresar a conocer la magnífica casa del número 49 de Belgrave Square, que abre sus puertas todos lo años durante el Open House que el calendario cultural celebra desde hace 27 años. Ni la lluvia de anteayer aminoró el interés.

Como ejemplar de diseño de Thomas Cubitt, construida en 1851 a pocos metros de los jardines del Palacio de Buckingham, esta casa, propiedad del Estado argentino desde 1936, es considerada patrimonio arquitectónico de la ciudad. Mantiene intacta la decoración desde su compra, refinada en su interior, con paredes enteladas, tapices gigantescos y arañas de candelabros.

Si sus paredes hablaran dirían cómo se creó allí el emblema del Escuadrón para la Segunda Guerra Mundial, qué hacía en su habitación un joven John F. Kennedy cuando se hospedó allí o qué se susurraron al oído los invitados a la recepción por el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 1990. Hasta Florence Nightingale caminó por sus salones suntuosos, los mismos que, en ordenada invasión, transita ahora un público curioso y a la vez perplejo por los videos dispersos en cada rincón.

Solo la recepción deja sin aliento. Le siguen un vestíbulo amplio, el salón verde, el rosa, el comedor formal con ventanales a la plaza. Subiendo por una imponente escalinata de mármol, hierro forjado y bronce se llega a un enorme salón de baile con piano de cola. Todo el mobiliario es de época complementado por obras de arte internacional y argentinas.

Un recorrido por la residencia señorial, impregnada del arte contemporáneo de "Exposures" 02:41

"Exposures" agrupa 29 trabajos de videoarte y arte sonoro propuestos por la Cámara Argentina de Galerías Meridiano. También incluye obras de los cinco ganadores de residencias otorgadas por Gasworks, organización dedicada a las artes visuales de gran influencia en las escenas británica e internacional. Este conjunto ecléctico de obras fue curado por la artista Melina Berkenwald, directora de URRA en Buenos Aires, que también desarrolla un programa de residencias, y el director de Gasworks, Alessio Antoniolli, considerado en el ambiente un influencer por su ojo para descubrir tendencias. "Con 'Exposures' no buscamos competir con la casa, sino traerla al siglo XXI respetando su interior", observa él. "Pensamos que con el sonido y los videos podíamos insertarnos en su arquitectura estableciendo un diálogo". Berkenwald suma que "la portabilidad de estos trabajos facilitó traer la muestra desde la Argentina" con referencia a la practicidad de los envíos por internet y el bajo presupuesto con el que se debió trabajar. "Londres es un mercado importantísimo en el mundo de las artes y este es un muy buen grupo de artistas argentinos", señala Berkenwald, que vivió y trabajó en esta ciudad.

"No hay un tema único que atraviesa todas las obras. En 'Exposures' encontramos lo que es común a todos los artistas en el mundo: están hablando de género, ecología, identidad. Se ven los puntos de contacto y también, las voces singulares", señala Antoniolli. "Es una gran foto del arte contemporáneo argentino -completa Berkenwald-, una ambiciosa propuesta con nombres establecidos en la Argentina que trabajan con otros medios, no solo video".

Desde la feria ArteBo, en Bogotá, Leopol Monés Cazón, presidente de Meridiano, dice que "Exposures" es el primer paso concreto de una estrategia internacional que la entidad viene trabajando. "Muchas de las iniciativas públicas o público-privadas para fomentar la inserción en el exterior tienen una visión cortoplacista y se basan en una lógica de eventos y no de una inserción duradera en spots importantes para nosotros, como el europeo, el americano y algunos en Latinoamérica", observa Monés Cazón, también director de la galería Isla Flotante, que ya está en conversaciones para un evento similar en la embajada en París.

Anfitrión, el embajador Sersale junto con la curadora Melina Berkenwald (URRA) y Camila Charask; como en cada rincón, en la chimenea, una pantalla

Pantallas hasta en la chimenea

Desde pantallas digitales como tabletas o monitores y en proyecciones escondidas o en descarada evidencia se ven trabajos en un zócalo ( Zapato baja corta, de Pablo Accinelli) o sobre la cortina de un gran ventanal ( Gomero, el orden de las orgías, de Osías Yanov). Jessica Sarah Rinland es la única artista presente (no vive en la Argentina); premiada por el ARts Council, su película Y Berá-Aguas de luz, sobre los Esteros, "un relato que no es lo que uno espera", avisa.

Luego de esperar pacientemente para entrar, tres arquitectos de esos que jamás se pierden un Open House comentan en el comedor que no esperaban encontrarse con esta muestra. Da la impresión de que las propuestas de, por ejemplo, Ramiro Quesada Pons (una lente acercándose a un cuchillo afilado a la antigua, en Delirio de grandeza) y Tomás Maglione (una cebolla pintada de negro en Versus) los obligan a salir de su zona de confort. Según Antoniolli, la forma en que la gente entiende el arte ahora se ha expandido. "Si bien este no es un ambiente totalmente doméstico -se ríe, señalando el entorno señorial-, presenta muy bien cómo el videoarte encaja en un hogar, cómo se puede convivir con él; además, en la era digital vivimos con videos en los celulares, lo que facilita esa aceptación".

Otro grupo se detiene frente a Alegoría, de Joaquín Aras, que se proyecta en la chimenea del Salón Verde. Su trabajo contrasta con la obra de Fernando Fader Mañana triste, que cuelga encima. Enfrente, dos mesas de juego esconden en sus secretaires sendas obras de video que solo se descubren por la presencia de auriculares. No todo el mundo siente la libertad infantil de tocarlas.

En el espejo, la obra en video del artista Alan Segal

En un salón contiguo, otra pieza provoca la reflexión sobre el tedio de una mujer preparando la comida y la mesa ( Bolognesa proyectada en la cocina, de Paola Sferco) y da paso al diseño animado, a modo de autorretrato cambiante, del artista Alfredo Dufour ( Feliz cumpleaños versión en piano triste).

En la primera planta, unas torres se derrumban sobre un sillón ( Torres. La arquitectura invisible, de Estanislao Florido); la desnudez e irreverencia de Galindo 2004, en la que el propio artista (Marcelo Galindo) bebe y orina en una cornisa, disgusta a una señora frente a un espejo francés.

La sala que despierta más interés es el escritorio del embajador, no solo por su imponente araña con una virgen y el niño o la enorme estufa a leña que ocupa una pared, sino porque es el lugar de trabajo de Carlos Sersale di Cerisano, quien observa divertido cómo los visitantes miran sus libros, fotos y pertenencias, mientras habla con LA NACION. "Abrir las puertas de la residencia es útil para mostrar la Argentina al público local, que puede ver, además, que los embajadores somos gente normal. Además de todo lo que está en el inventario de esta residencia, uno trae sus objetos que muestran que es humano", dice Sersale, que tiene predilección por el rugby y el arte.

¿Se hace diplomacia a través de la cultura? "Desde que llegué, en 2016, presentamos artistas contemporáneos argentinos residentes en Londres o que traemos con el fin de mostrar lo que se hace en el país. Es nuestra obligación. Y da un valor agregado a la residencia durante el Open House. Estos eventos cambian el clima entre los países aunque no se altere el fondo de las disputas existentes. Hoy un diplomático no habla solo con los gobiernos como en el siglo pasado, se trata de insertarse en la sociedad civil. La idea es poner a la Argentina en la agenda no solo en comercio e inversiones, que es lo obvio, sino en el arte, ciencia y tecnología. Esta casa estupenda se abre para conciertos, cata de vinos y eventos artísticos todo el año", cuenta el embajador. Mientras tanto, la sugestiva obra Abstract Porn, de Ad Minoliti -otra de las ganadoras de la residencia de Gasworks-, aparece entre los libros de la biblioteca y deja perplejos a unos cuantos.

Identidad, género, teoría queer, abstracción, historia personal y nacional; la muestra transmite las preocupaciones y la diversidad de tecnologías de los artistas de hoy en la Argentina. Ciertamente, genera en el público reacciones de todo tipo. Y todavía falta lo más importante: el recorrido privado para la escena artística de Londres, que tendrá hoy como invitados a representantes de la Tate y la National Gallery, la Royal Academy y el British Council.

Las colas del fin de semana para ingresar al edificio señorial de 49 Belgrave Square, muy cerca de los jardines del Palacio de Buckingham

Open House, todos quieren ver

Visitantes. Más de dos mil personas pasaron durante el fin de semana por la exposición de videoartistas argentinos en la residencia del embajador en Londres. Sigue abierta hasta el viernes, con cita previa.

Más artistas. Además de los mencionados en la nota, "Exposures" se completa con obras de Alan Segal, Mauro Guzmán, Amalia Ullman, Damián Linossi, Jorge Haro, Alejandro Montaldo, Guido Yannitto, Liv Schulman, Eugenia Calvo, Cecilia Lenardón, Leticia Obeid, Elena Dahn, David López Mastrángello, Juan Sorrentino, Nicolás Gullotta.