J.K. Rowling responde a las acusaciones de transfobia: “Los apóstatas de género han sido objeto de persecución”

En un posteo en su cuenta de X, “Comienza la reescritura de la historia”, la escritora británica J. K. Rowling considera que los efectos de la “ideología de género” están siendo objeto de revisión; además, recuerda las “críticas implacables” que soportaron quienes, como ella, se opusieron a determinadas consignas del transactivismo.

Desde antes de la pandemia, a la creadora de Harry Potter se la acusó de “transfóbica” por sostener que las mujeres trans no son mujeres y que las reivindicaciones del activismo trans erosionaban las conquistas del feminismo y del movimiento de gays y lesbianas. También se la etiquetó como TERF (feminista radical transexcluyente). “Merry Terfmas everyone”, ironizó días antes de Navidad, al repostear su apoyo a Maya Forstater, una trabajadora británica que, en 2019, había sido despedida de su trabajo por sostener que los hombres no podían convertirse en mujeres.

“Vístete como quieras. Llámate como quieras. Duerme con cualquier adulto que te consienta. Vive tu mejor vida en paz y seguridad. Pero ¿forzar a mujeres a abandonar sus trabajos por afirmar que el sexo es real?”, había escrito Rowling que, a partir de entonces, polemizó con actores de la saga cinematográfica de Harry Potter, activistas, periodistas y políticos. En 2023, tras apelar un fallo adverso, Forstater debió ser indemnizada con más de cien mil libras esterlinas por lucro cesante, daño moral y daños agravados, porque había sufrido discriminación directa por sus opiniones de género. Este año, la Corte Suprema británica determinó que una mujer es alguien nacida biológicamente mujer.

Muchos ciudadanos reconocieron el “coraje increíble” de la escritora para disentir con los activistas trans sobre la participación en deportes femeninos de mujeres trans, o el uso de baños, vestuarios y celdas. “No eres mujer porque estás bien afeitada”, llegó a postular Rowling en redes sociales.

Earlier this month, the Women’s Rights Network, who obtained police data, published a report revealing that women and girls in unisex changing rooms are being targeted by sexual predators across England and Wales. 80 sexual assaults, 16 rapes and 65 incidents of voyeurism took… https://t.co/PySKLmjLdB — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 20, 2025

“No me han dicho simplemente que he traicionado el verdadero feminismo ni he visto algunos videos de quema de libros -recapituló Rowling-. He recibido miles de amenazas de asesinato, violación y violencia. Una mujer trans publicó la dirección de mi familia con una guía para fabricar bombas. Mi hija mayor fue atacada por un destacado activista trans que intentó revelar su identidad y terminó revelando a la joven equivocada. Podría escribir un ensayo de veinte mil palabras sobre las consecuencias para mí y mi familia, y lo que hemos sufrido no es nada comparado con el daño causado a otros”.

“Al oponernos a un movimiento que se basa en amenazas de violencia, ostracismo y culpabilidad por asociación, todos hemos sido difamados y desprestigiados, pero muchos han perdido sus medios de vida. Algunos han sido agredidos físicamente por activistas trans. Políticas se han visto obligadas a contratar seguridad personal por consejo de la policía. La noticia de que a una de las principales endocrinólogas del Reino Unido, la doctora Hillary Cass, se le recomendó no viajar en transporte público por su propia seguridad debería avergonzar a todos los que permitieron que esta locura se descontrolara”, observó. Publicado en 2024, el Informe Cass alerta sobre el uso de los bloqueadores de pubertad.

“No lo olvidemos, los apóstatas de género han sido objeto de persecución por delitos como dudar de la base probatoria para la transición de los niños, por defender la equidad en el deporte para mujeres y niñas, por querer conservar espacios y servicios de un solo sexo, especialmente para los más vulnerables, y por pensar que es una barbaridad encerrar a prisioneras con delincuentes sexuales masculinos convictos“, agrega Rowling que, en su cuenta de X, nutre un archivo de casos que probarían sus tesis.

The rewriting of history begins.



Opponents of gender ideology haven't merely 'endured unsparing criticism'. I haven't simply been told I 'betrayed real feminism' or received a few book-burning videos.



I've been sent thousands of threats of murder, rape and violence. A trans… pic.twitter.com/aiGv2yHDCO — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 2, 2024

Y afirma: “Ahora el panorama político ha cambiado, y algunos que se beneficiaron de su propia oferta se están despertando con una resaca terrible. Han empezado a preguntarse si llamar ‘nazis’ a las feministas de izquierda que querían centros de violación solo para mujeres fue una estrategia tan inteligente. ¿Quizás los padres que argumentan que los niños no deberían privar a sus hijas de oportunidades deportivas tengan algo de razón? ¿Acaso dejar entrar a cualquier hombre que diga ‘Soy mujer’ al vestuario con niñas de doce años podría tener sus inconvenientes, después de todo?”.

Las reflexiones de Rowling partían de un artículo publicado en The New York Times que se preguntaba si el activismo trans no se había pasado de la raya. “No dudo de que quienes han hecho la vista gorda ante las purgas de no creyentes, o incluso las han aplaudido y alentado, prefieran minimizar el verdadero coste de alzar la voz, pero las opiniones del tipo ‘sí, quizá los activistas trans se pasaron un poco de la raya en ocasiones’ son francamente insultantes -respondió la escritora-. Un análisis exhaustivo de los efectos de la ideología de género en las personas, la sociedad y la política aún está lejos, pero sé esto: los resultados serán una lectura muy desagradable cuando llegue ese momento, y son demasiados como para ocultarlos educadamente”.