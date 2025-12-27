“Es un rock, es un blues, un manual de Kapelusz”: los 120 años de una editorial dedicada a la educación

“Es un rock/ es un blues/ es una mesa de luz/ Es un mambo de Xuxú/ un manual de Kapelusz” (Charly García).

La letra de la canción “No se va a llamar mi amor" (del disco Piano Bar, de Charly García, de 1984) hace una referencia directa al “manual del alumno bonaerense” que la mayoría de los estudiantes argentinos usaron en clases en algún momento. Kapelusz, la editorial del célebre manual de estudios, cumplió 120 años en 2025.

Una edición histórica del "Manual del alumno bonaerense"

En 1905, una pequeña librería en Buenos Aires fundada por el inmigrante austríaco Adolfo Kapelusz se convirtió en algo mucho más ambicioso: una editorial dedicada al servicio de la educación de niños, niñas y jóvenes. Ciento veinte años después, Kapelusz ocupa un rol central en la historia de la educación argentina después de haber formado parte de las reformas pedagógicas que han atravesado más de un siglo de cambios sociales, políticos, culturales y educativas del país.

Adolfo Kapelusz nació en Austria en 1873. Llegó a la Argentina a los dieciocho años, poco después de la Revolución del ’90 —una época de profundos debates sobre nación, desarrollo y ciudadanía— y comenzó a trabajar como empleado en un comercio. Esa primera actividad le dio oportunidad de recorrer el país, conocer su geografía y las condiciones sociales, económicas y culturales de diversas regiones.

Adolfo Kapelusz

En 1905 se estableció por su cuenta con una pequeña librería en la calle Chacabuco 355, del barrio porteño de San Telmo. Pero rápidamente ese emprendimiento dio paso a una editorial, con el propósito explícito de “mejorar los materiales didácticos de su tiempo” y de introducir innovaciones: elegir a docentes de prestigio como autores, emprender publicaciones novedosas, producir textos escolares de calidad.

A lo largo de estos 120 años, Kapelusz ha ido entrelazándose con los grandes episodios de la educación argentina: desde la escolarización masiva promovida por la Ley 1420 en el siglo XIX, hasta las reformas educativas del siglo XX, los vaivenes políticos, los cambios de modelo educativo, la expansión de la secundaria, los nuevos enfoques pedagógicos, y más recientemente la digitalización y la escuela del siglo XXI.

Portal educativo digital

Desde sus comienzos, la editorial se dedicó a producir manuales escolares, textos de lectura, material didáctico, láminas, mapas pensados no sólo para la enseñanza sino también para adaptarse a las reformas curriculares.

En 1917 se publicó el “Método práctico de ejercicios activos de Geografía” y, en 1918, un catálogo sistemático de colecciones de diapositivas, ambas innovaciones para la época.

Alrededor de la década de 1940–1950, los textos Kapelusz ya se habían convertido en estándares: series de literatura, historia, matemática. Circulaban no sólo en casi todo el país, sino también en varios países de América Latina e incluso en España.

En las décadas de 1960–1970, cuando se discutían las teorías de la “escuela activa”, la lectura creativa y los nuevos enfoques en didáctica literaria, Kapelusz participó con colecciones como las Grandes Obras de la Literatura Universal (GOLU), que introdujeron en los manuales escolares referencias literarias menos convencionales hasta entonces.

Manuales modernos

En las últimas décadas se ha adaptado a los desafíos de la educación contemporánea: desarrollo de propuestas digitales, soluciones educativas, incorporación de herramientas pedagógicas modernas, conciencia social y ecológica, aprendizaje colaborativo, bibliotecas de formación docente.

Desde los años 80, ya es parte de la cultura pop al quedar su marca inmortalizada en la canción de Charly García “No se va a llamar mi amor”: esa que nombra en el estribillo al famoso “manual de Kapelusz”.