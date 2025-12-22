A los 93 años, murió el jurista, historiador y académico Eduardo Martiré

Este domingo, a los 93 años, falleció el jurista, historiador y académico Eduardo Martiré, informaron autoridades de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina (ANH). Había nacido el 2 de mayo de 1932.

Fue juez de primera instancia en lo civil y comercial, integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, e historiador especializado en la historia del derecho indiano y de la independencia de la Argentina.

Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se doctoró en Derecho en 1975, con la tesis “La aplicación en el Río de la Plata del derecho minero indiano”.

Martiré se destacó también como docente: fue profesor de Historia de las Instituciones en la Facultad de Derecho y de Teoría Política en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En la Universidad del Salvador, como profesor de Práctica Forense y, en la Escuela Superior de Guerra, como profesor de Historia Argentina. Dirigió las publicaciones del Instituto de Historia del Derecho Argentino “Ricardo Levene”.​ Fue el primer director de la carrera de Historia en la Universidad Católica Argentina y recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Dio clases y seminarios en diversas casas de estudios superiores en el país y en España y Estados Unidos.

Era académico de número de la ANH y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue además miembro correspondiente de las academias de Historia de Ecuador, España y México, y de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Fue miembro fundador y presidente del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano y del Instituto de Investigaciones de Derecho de Buenos Aires.​

Portada de "1808. La clave de la emancipación hispanoamericana", de Eduardo Martiré

“Con el fallecimiento del doctor Eduardo Martiré, miembro de número y antiguo presidente de la Academia Nacional de la Historia, nos deja una personalidad eminente de la historia del derecho, a la que dedicó la mayor parte de su obra, aunque no toda, ya que también incursionó en cuestiones de historia política y constitucional del siglo XIX argentino -dice a LA NACION el historiador Fernando Devoto, presidente de la Academia Nacional de la Historia-. Sin embargo, es posible que aquello que le dio mayor relevancia internacional fueron sus trabajos en torno al denominado Derecho Indiano, que conceptualizaron Ricardo Levene y su escuela, de la que Martiré puede ser considerado parte”.

Devoto señala que el interés de Martiré en el derecho indiano había surgido antes de su premiada tesis de doctorado en la UBA. “En especial su trabajo Las audiencias y la administración de justicia en las Indias, editado en Madrid en 2005, o las diversas contribuciones sobre la crisis de la monarquía española, como La Constitución de Bayona en España y América, signaron los estudios en ese campo -destaca-. Con el doctor Víctor Tau Anzoátegui escribió un afortunado Manual de Historia de las Instituciones Argentinas, reeditado numerosas veces. También con Víctor Tau fueron los verdaderos promotores de la aceleración de la apertura de la Academia Nacional de la Historia a nuevas corrientes historiográficas y a nuevas generaciones de estudiosos. Para esa política encontraron la plena disponibilidad de Roberto Cortés Conde y Ezequiel Gallo, entre otros. De ese modo, más allá de sus virtudes personales y familiares, de la afabilidad de su conversación, de su capacidad para las mediaciones y de su don de gentes, deja dos legados mayores: el de su obra historiográfica y el de su capacidad para crear y renovar instituciones en un país que carece de ellas”.

Consultado por LA NACION, el historiador y académico Miguel Ángel De Marco, con quien Martiré estuvo al cuidado del volumen de homenaje de la ANH sobre la Revolución de Mayo, afirma que obras de Martiré como Una fugaz fidelidad americana en la agonía del Imperio (sobre Manuel Godoy, un favorito de Carlos IV de España), que se puede leer en la página web de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y las obras acerca de Fernando VII en relación con Iberoamérica “son de una penetración sagaz y profunda”.

“Fue un gran presidente de la Academia y un ilustre historiador del derecho y de las instituciones argentinas e iberoamericanas”, concluye De Marco.

Muchas obras del doctor Martiré están disponibles en el catálogo digital de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina; entre otras, La crisis Argentina de 1873-1876 (1965); El Código Carolino de Ordenanzas Reales para las Minas de Potosí y demás Provincias del Río de la Plata de Pedro Vicente Cañete (1794) (1974); Consideraciones metodológicas sobre la Historia del Derecho (1977); Historia del Derecho Minero Argentino (1979); Los Regentes de Buenos Aires. La reforma judicial indiana de 1776 (1981); La Constitución Nacional después de la reforma (1995), y los recomendables y aptos para todo público 1808. Ensayo histórico jurídico sobre la clave de la emancipación de América Española (2001), La América de Carlos IV. Buenos Aires (2006) y Fernando VII y la América Revolucionaria (2015), además de sus trabajos publicados en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia.

El doctor Martiré será despedido por familiares y amigos a partir de las 13.30, en el Cementerio Británico de Pablo Nogués (Morse 203, esquina ruta 197), Los Polvorines.