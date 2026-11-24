El 31 de diciembre próximo se cumplirán 30 años de una deuda constitucional. La reforma de 1994, que estableció entre otras modernidades la reelección presidencial, cuenta con una disposición transitoria –la sexta- que daba dos años de plazo para reformular la coparticipación federal de impuestos. En este tiempo, se modificaron varios aspectos electorales para cumplir con los caprichos de los políticos de turno. Se obligó a los ciudadanos a ir a votar varias veces en pocos meses para elegir precandidatos o candidatos de partidos en los que no les interesa militar, pero nunca los políticos encontraron el tiempo y la paciencia para cumplir con un mandato constitucional tan delicado como el manejo de los impuestos. El “detalle” del desaire a la Constitución me lo recordaron hace pocas semanas el camarista electoral Alberto Dalla Vía y la periodista Laura Serra al presentar el libro El Congreso a partir de la reforma. Quizás habría que pedirle a Papá Noel que les obsequie a los políticos un ejemplar para que dediquen el verano a leer todo lo adeudado y, quizás, empiecen a buscar el tiempo y la templanza para resolver los temas pendientes de la normativa más importante del país: la Constitución.