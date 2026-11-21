En un nuevo reconocimiento a la inteligencia humana de la Argentina, condecoraron en la embajada de Francia a la matemática, profesora e investigadora Alicia Dickenstein y a la doctora en Física e investigadora, además de cantante y compositora Denise Sciammarella. “Son un ejemplo para todas y todos, y muy especialmente para las jóvenes que hoy se acercan a la ciencia. Porque la ciencia no tiene género, necesita talento, curiosidad, perseverancia y la libertad de explorar nuevos caminos”, dijo el embajador francés Romain Nadal, el miércoles, en el Palacio Ortiz Basualdo.

Dickenstein, que en 2021 obtuvo el premio internacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” y desde 2024 preside la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fue nombrada Oficial de la Orden Nacional del Mérito; Sciammarella, que integra el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia desde 2001 y es directora adjunta del Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos desde 2018, recibió la insignia de Caballera de la Orden de las Palmas Académicas.

“Nos muestran también que sus frutos alcanzan a nuestras sociedades mucho más allá de los laboratorios y las universidades”, destacó Nadal.

Estaban presentes el subsecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Ricardo Crespo; el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del Conicet, Alberto Baruj; el secretario ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, Mario Gimelli; la directora general de Ciencia y Tecnología del gobierno porteño, Geraldine Gueron, investigadores, representantes de empresas francesas y argentinas y familiares y amigos de las científicas.

“En un momento en que se ponen en cuestión algunos de los fundamentos de nuestras sociedades democráticas, se debilita la confianza en los organismos internacionales y algunos países se alejan de sus compromisos compartidos, la producción independiente de conocimiento y de datos científicos resulta más indispensable que nunca -reflexionó el embajador francés-. La ciencia nos ayuda a comprender los grandes desafíos de nuestras sociedades y a fundamentar las decisiones públicas”.

Frédéric Depetris, Denise Sciammarella, Alicia Dickenstein, Romain Nadal y Laurence Vignollet Gentileza embajada de Francia

“Nos permite también desarrollar aplicaciones concretas que mejoran el bienestar de la población y nuestra vida cotidiana -agregó-. Pero su contribución va mucho más allá, fomenta el espíritu crítico, la curiosidad y la autonomía intelectual, capacidades fundamentales para nuestras democracias. La ciencia es, además, una herramienta esencial para enfrentar la desinformación, que puede poner en riesgo la salud pública, manipular procesos electorales, facilitar injerencias extranjeras y profundizar las tensiones sociales y culturales”.

Destacó que la Argentina y Francia cuentan con una larga historia de cooperación científica. “Queremos seguir acompañando a quienes la hacen posible -sostuvo-. Desde la embajada de Francia y el Institut français d’Argentine estamos a disposición para ayudar a identificar herramientas, oportunidades y socios que permitan desarrollar nuevos proyectos, en beneficio de ambos países”.

Nadal felicitó a las investigadoras, “dos mujeres excepcionales y protagonistas de la ciencia franco-argentina”, cuyas carreras “recuerdan que la ciencia se construye con talento, perseverancia, curiosidad y colaboración”.

“Aprendí francés en el Colegio Nacional de Buenos Aires, una escuela secundaria pública dependiente de la Universidad de Buenos Aires -dijo Dickenstein luego de unas palabras de agradecimiento-. En aquella época, ‘cultura’ era sinónimo de cultura francesa. No solo tuvimos tres años de lengua, sino también otro de literatura y aún recuerdo poemas y canciones que disfrutábamos en clase. También tengo que agradecer la excelente formación y ámbito de trabajo que me proporcionaron la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Conicet, así como la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tres instituciones públicas argentinas de primer nivel”.

Recordó que había trabajado en Francia en siete ocasiones como profesora universitaria y en el Inria, organismo público de investigación. “Me espera una nueva visita en 2027 a l’Université de Savoie Mont Blanc -contó-. Esta distinción refuerza mi compromiso con las relaciones científicas entre Francia y la Argentina y con el desarrollo de la ciencia en el país”.

Recién llegada de un congreso en Singapur sobre matemática, inteligencia artificial y clima, Sciammarella, afirmó que le debía mucho a la Argentina y Francia.

“No siempre pasa, en la vida de un científico, que a uno lo nombren caballero -agregó-. Tampoco pasa siempre que uno dé finalmente con la clave que estuvo buscando durante años: ese momento eureka en el que de pronto se hace la luz. A fines de 2021 entendimos que la matemática que estaba en los libros no alcanzaba para comprender en profundidad la dinámica no lineal. Se requería un objeto matemático nuevo, que bautizamos como templex, y que nos permitió fundar un formalismo inédito para develar los mecanismos físicos que están detrás de las observaciones y los datos de apariencia aleatoria”.

“Mirando hacia atrás, quiero recordar especialmente a Yves Pomeau, que me recibió en la École Normale Supérieure de la rue L’homond en París cuando yo era una estudiante finalizando mi doctorado”, destacó. Tras mencionar a colegas argentinos y franceses, agradeció “de corazón” a su padre y a sus hijos, en quienes despertó la vocación por la ciencia, y a sus compañeras de la orquesta Sciammarella Tango.