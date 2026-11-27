Cada vez que suena Fuerza Natural, el último disco de Gustavo Cerati, me dan ganas de llorar (y lo escucho bastante). Lo primero que canta Cerati, en el tema que le da nombre al disco es: “Puedo equivocarme, tengo todo por delante, nunca me sentí tan bien”. Da mucha bronca que sí, que se haya equivocado, porque le quedaba poco tiempo por delante cuando en el último recital de la gira de presentación del álbum, en Caracas, sufrió ese maldito accidente cerebrovascular que lo dejó fuera de combate. Fuerza Natural es un disco optimista, con varias referencias sobre el buen momento que estaba pasando el exlíder de Soda Stereo y la idea de un futuro promisorio. En “Magia”, por ejemplo, dice: “Sé, nunca falla, hoy el viento sopla a mi favor, voy a seguir haciéndolo”. Y más adelante: “Sé, nunca falla, el universo está a mi favor”.

Y si bien es cierto que no hay que confundir la obra del artista con la vida personal de quien escribe e interpreta la canción (Cerati hablaba, como también lo hace Adrián Dárgelos, de Babasónicos, de “disfrazarse” a la hora de componer, y de que evidentemente las letras no siempre representan los sentimientos del autor), sí podemos pensar que un disco puede reflejar un estado de ánimo.

Es claro el contraste entre, digamos, la luminosidad de las canciones de Fuerza Natural y los opresivos temas del segundo disco de Soda, Nada Personal, con referencias a la depresión (“El Temblor”, “Nada Personal”) y la alienación (“Sobredosis de TV”, “Danza Rota”).

Me causa mucha pena la cantidad de música que nos perdimos con la muerte de Gustavo el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, en la Clínica ALCLA de Buenos Aires, tras permanecer cuatro años en coma debido a aquel ACV. ¿Cuántos discos podría haber sacado en estos años, cuántas canciones podría haber escrito? ¿Qué opinaría del trap? ¿Usaría la inteligencia artificial para componer? Imposible saber. Sí hay algo que sirve de consuelo y es que desde su partida su música suena en todas partes, rompió algunos cercos absurdos que lo separaban de lo “popular” y es frecuente incluso escuchar a artistas callejeros tocando temas de Soda o de su etapa solista. Y algo más: ya hay siete escuelas llamadas Gustavo Cerati en todo el país. Un reconocimiento tan inesperado como merecido.

Hace un tiempo fui a ver Ecos, el show que armaron Charly Alberti y Zeta Bosio con un holograma del cantante. Tenía muchas dudas, por eso fui a una de las últimas presentaciones en Buenos Aires. Tendría que haberles hecho caso a las voces en mi cabeza que me decían que no lo hiciera. Ver los movimientos repetitivos de ese Cerati artificial era demasiado para mí. Todo el tiempo me recordaba que, en realidad, Gustavo está muerto. Una sensación similar provoca la remasterización con IA del video de “Me quedo aquí”, que se conoció este mes y fue criticada por los propios hijos del cantante. Ir a un recital es para mí una experiencia placentera, un momento de conexión. Escuchar música en vivo me produce muchas cosas, pero nunca me había sentido triste en un show. Pensé en irme, pero elegí superarlo. Después de todo, Soda es mi banda favorita y sus canciones me van a gustar siempre.

A los pocos días, fui a ver a Adicta, una banda de pop electrónico que me gustaba mucho a comienzos de los 2000 y que también perdió a uno de sus miembros fundadores, Adrián Toto Nievas. El grupo, comandado por Rudie Martínez (que participó de la grabación de Bocanada), viene haciendo un homenaje a Cerati, con versiones que están muy buenas. El recital estuvo genial. Había mucha menos gente y el show fue más modesto. En un momento, entre dos canciones, alguien del público gritó: “¡Aguante la música hecha por personas vivas!” Y provocó el aplauso de los que estábamos cerca.