LA NACION

Cetrería real

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONAriel Torres
Bokonbayev, Kirguistán. Edición fotográfica de Jesica Rizzo
Bokonbayev, Kirguistán. Edición fotográfica de Jesica RizzoVYACHESLAV OSELEDKO - AFP

Hay, en la imagen de arriba, algo al mismo tiempo escalofriante y admirable, aunque tiene también un rasgo ajeno, casi incomprensible. Desde nuestros prejuicios pensaríamos en un un grupo de guerreros armados con feroces aves de presa, pero en realidad se trata de cazadores kirguises, que emplean desde hace al menos dos milenios águilas reales para capturar sus presas. Se los llama bürkütchü (se transcribe también como berkutchi, aunque las vocales suenan más como la ü del alemán), porque bürküt es águila real en kirguís. Las aves son criadas desde pichones y lleva unos cuatro años entrenarlas. Eligen siempre hembras, que son más feroces, y estarán listas cuando su envergadura alcance los dos metros y sean capaces de descender a más de 140 kmph sobre sus presas. Y uno, ingenuamente, se asombra de los drones.

Por Ariel Torres
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
opinión
Más leídas de Cultura
  1. Si esto no es bonito, ¿qué es bonito?
    1

    Si esto no es bonito, ¿qué es bonito?

  2. Polémica cancelación de un premio que tenía como finalista al autor de “El niño con el pijama de rayas”
    2

    Polémica cancelación de un premio que tenía como finalista al autor de “El niño con el pijama de rayas”

  3. Se cae el cielo en el microcentro porteño
    3

    “Es algo goyesco”: se cae el cielo en el microcentro porteño

  4. En el Día Mundial de la Fotografía, veinte reporteros de LA NACION eligen la imagen que marcó sus carreras
    4

    Veinte reporteros de LA NACION eligen su mejor foto

Cargando banners ...