Cetrería real

Hay, en la imagen de arriba, algo al mismo tiempo escalofriante y admirable, aunque tiene también un rasgo ajeno, casi incomprensible. Desde nuestros prejuicios pensaríamos en un un grupo de guerreros armados con feroces aves de presa, pero en realidad se trata de cazadores kirguises, que emplean desde hace al menos dos milenios águilas reales para capturar sus presas. Se los llama bürkütchü (se transcribe también como berkutchi, aunque las vocales suenan más como la ü del alemán), porque bürküt es águila real en kirguís. Las aves son criadas desde pichones y lleva unos cuatro años entrenarlas. Eligen siempre hembras, que son más feroces, y estarán listas cuando su envergadura alcance los dos metros y sean capaces de descender a más de 140 kmph sobre sus presas. Y uno, ingenuamente, se asombra de los drones.