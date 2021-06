Circuito LGBTIQ: arte y literatura para festejar el Día del Orgullo con la frente bien alta

Con los hashtags #28J y #OrgulloLGTBI, entre otros, se celebra de manera virtual el Día Internacional del Orgullo, que se hace en esta fecha en conmemoración de la revuelta de Stonewall ante la brutalidad policial, en Nueva York en 1969. En la Argentina, está previsto que los festejos presenciales -pandemia mediante- se realicen en la primera semana de noviembre.

La desaparición del joven transgénero Tehuel de la Torre hace varias semanas, en territorio bonaerense, ensombrece el significado de este 28 de junio en el país donde, por otro lado, el jueves pasado se convirtió en ley el cupo laboral travesti trans, que establece que al menos un 1% del personal contratado por el Estado nacional deberá ser travesti y trans sobre la única base del género autopercibido (la ley es obligatoria para el sector público y optativa para el privado).

Museos y galerías

Los museos nacionales participarán del Día del Orgullo con varias iniciativas. Desde la cuenta de Instagram @museosypatrimonionacion se van a compartir algunas fotografías que forman parte del Archivo de la Memoria Trans (AMT), espacio fundado en 2012 por las activistas trans María Belen Correa y Claudia Pía Baudracco, para la protección, la construcción y la reivindicación de la memoria trans. El archivo contiene más de diez mil documentos -fotos, cartas, artículos de diarios y revistas-, que también se pueden ver en este enlace.

En el Museo Manzana de las Luces se inaugura hoy a las 19 Brillante Orgullo, exhibición de fotografías relacionadas con el arte drag y prácticas artísticas de personas trans y travestis en la Argentina, al cuidado de Antra Wells y Daniela Brollo. Para la inauguración se realizará un vivo de Facebook con la presencia de las curadoras y artistas participantes.

La Casa Nacional del Bicentenario (CNB) programó para esta noche, a las 20, la actividad online “El orgullo de nuestra historia”, en la que Rodrigo Reynal y Abe Quiroga dialogarán sobre la revuelta de Stonewall y su vínculo con la historia argentina y los movimientos de lucha de la comunidad LGTBIQ+. Al final de la charla, que se puede ver en vivo desde el canal de YouTube de la CNB, tocará el DJ Visera.

Vista de la muestra de Mauricio Poblete en la galería Pasto Pasto galería

En la galería Pasto (Paseo Colón 1490), se expone hasta el 11 de septiembre la primera muestra individual del artista mendocino Mauricio Poblete. Tenedor de hereje, al cuidado de Leandro Martínez Depietri, aborda mediante fotos, pinturas y objetos los dilemas de la herencia mestiza del artista, que recrea en la figura de ¨La Chola¨ una identidad cultural que condensa diversas tensiones de la población indígena, como la explotación laboral y la marginación social, pero también su exotización estética y una reivindicación trans. La muestra toma el título de un instrumento de tortura de la Inquisición, un arma de doble filo que apuntaba al pecho y a la mandíbula del hereje, dificultando su capacidad de hablar. Poblete pone en escena su cuerpo a través de distintas materialidades y soportes que construyen un relato queer, mutante e irreverente. Más información en este enlace.

Cuatro libros

Disfruta del problema, de Sebastiano Mauri (Adriana Hidalgo)

Portada de la primera novela de Sebastiano Mauri Maqueta

Una historia metropolitana de sexo y sentimientos, y la primera novela del artista ítalo-argentino Sebastiano Mauri (hijo del intelectual y editor milanés Achille Mauri). “Martino Sepe, el antihéroe de Disfruta del problema, llega desde Italia a la Nueva York de los años noventa con muchas expectativas, mínima preparación y una solemne promesa: ‘Nunca seré homosexual’ -dice el autor a LA NACION-. Aprenderá pronto que si puede controlar lo que hace, nunca podrá elegir quien es”. La novela se inicia con el protagonista, despertándose una mañana en una cama entre un hombre y una mujer desconocidos, sin ninguna memoria de cómo llegó allí. “La atormentada y cómica búsqueda de amor de Martino es un feliz, desesperado e incontenible himno a la libertad de gozar de la vida a pesar de todo, sin duda y antes que sea demasiado tarde”, indica Mauri, y agrega que los autores que más lo han inspirado para escribir Disfruta del problema son David Sedaris, Jeanette Winterson y Augusten Burroughs. “Tratan temáticas LGBTQI+ con ironía y liviandad, también cuando en sus páginas hay mucho sufrimiento: me interesa ese equilibrio entre lo trágico y lo cómico, entre las lágrimas y las risas catárticas. Para decirlo con Ethel Barrymore: ‘Creces el día en que te ríes de ti mismo por primera vez’”.

Historia de un chico, de Edmund White (Blatt & Ríos)

Un clásico de la literatura gay: "Historia de un chico", de Edmund White Maqueta

La primera de las tres novelas autobiográficas del escritor y crítico cultural estadounidense Edmund White, que en 2019 obtuvo la Medalla por Contribución Distinguida a las Letras Americanas, llega a las librerías porteñas en una versión al español de Mariano López Seoane y Mauro Gentile. En 1982, White cofundó con Nathan Fain, Larry Kramer, Larry Mass, Paul Popham y Paul Rapoport el Gay Men’s Health Crisis, primer proveedor mundial de atención y defensa de pacientes con VIH. White fue el primer presidente de esa organización. Historia de un chico, una de las obras maestras de la literatura gay, narra su conflictiva relación con el padre, el descubrimiento de los placeres del arte y la lectura y sus años en el internado de Eton, donde descubre, decepcionado, que no había tantas oportunidades de tener encuentros homoeróticos como había imaginado. “La mitad de los estudiantes eran chicos que solo acudían para las clases, que tenían coches, familias y novias, y que regresaban todos los lunes con historias de fines de semana heterosexuales salvajes”, escribe.

Leah a destiempo, de Becky Albertalli (Puck)

"Leah a destiempo", de Becky Albertalli, es una entretenida secuela del best seller "Yo soy Simón" Maqueta

En esta secuela de la exitosa novela Yo soy Simón, historia de un adolescente gay y su grupo de amigos que fue llevada al cine en 2018, una de las amigas del chico lleva la voz cantante. Becky Albertalli se enfoca en Leah Burke, hija única de madre soltera, que toca la batería y le gusta dibujar. A pesar de que su madre sabe que es bisexual, Leah aún no juntó coraje para contárselo a sus amigos, ni siquiera a Simon. “Es decir, le cuento todo a mi mamá, hasta tal punto que es casi patológico. La mantengo al tanto de todo el chismerío de Tumblr y le cuento acerca de casi todas las personas que me gustan. Y por supuesto que le conté que soy bisexual, aun cuando ninguno de mis amigos lo sabe. Se lo dije cuando tenía once, durante un corte comercial de Celebrity Rehab”. En 2018, Leah a destiempo obtuvo el premio a la mejor ficción juvenil en Goodreads. Tradujo María Celina Rojas.

El viaje de Tomás y Mateo, de Lisandro N. C. Urquiza (Bärenhaus)

Esta novela narra un romance en clave de “instalove” de dos jóvenes viajeros, Tomás y Mateo, con el trasfondo de las capitales europeas. En la Ciudad Luz, Tomás (que no abandonará el mate a lo largo de toda la historia) se encuentra por primera vez con Mateo cuando este le ofrece unas fotos tomadas en los umbrales de la catedral de Notre Dame (antes de que fuera devorada por las llamas). Este encuentro casual da inicio a una amistad que, paulatinamente, se irá convirtiendo en algo más sensual e intenso. La tercera novela del autor entrerriano, autor de Los rubios y Oleg y los chicos rubios, continúa por las calles y discotecas de Roma, donde conocen a nuevos amigos, y en Buenos Aires. “Tomás se quedó sin aliento. Finalmente, después de todo lo que había imaginado, su sueño se cumplía y estaba con la persona que lo completaba y que lo amaba tal y como era, pero nunca esperó que se sintiera así”. Como la novela abunda en escenas hot, es una lectura recomendada para mayores de 16 años.

Películas, videos y series

Hasta el miércoles, en la plataforma Cont.ar se desarrolla una programación especial del Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ+, una curaduría especial de cinco de los largometrajes más representativos de las últimas ediciones del festival, con películas de la Argentina, Perú y Uruguay. De manera exclusiva, además, se realizará el preestreno del documental Sexo y revolución, dirigido por Ernesto Ardito. Los largometrajes elegidos son Amor a paso de gigante, documental de María Audras que reconstruye la vida de la mujer transgénero Mariela Muñoz; el documental Forcone, de Agustín Lostra; la ficción Mapacho, de Carlos Marín; La intención del colibrí, documental de Sergio de León sobre una pareja gay, y Sexo y revolución, de Ardito, sobre un grupo de homosexuales que, en los años 1970, decide enfrentarse a la moral represiva de la sociedad. Unos fundaron el Frente de Liberación Homosexual y otros se incorporaron a organizaciones revolucionarias, pero fueron discriminados por los partidos de izquierda. Este documental estará disponible hoy y mañana.

El Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y el Centro PEN de la Argentina presentan en la cuenta de Instagram @impulsocultural una serie de videos para redes con motivo del Día del Orgullo. Desde hoy hasta el 3 de julio se presentarán un video sobre la rebelión de Stonewall y cinco videos de poetas con lecturas LGTBIQ+. También se proyectará la película Marilyn, de 2018, dirigida por Martín Rodríguez Redondo y protagonizada por Walter Rodríguez. Estará disponible por 24 horas en Vivamos Cultura.

Este miércoles, Cinema de las Luces -espacio de la Manzana de las Luces- comparte online el documental Mocha, dirigido por Francisco Quiñones Cuartas y Rayan Hindi. El film de 2019 se centra en la creación y funcionamiento del primer bachillerato para personas trans del mundo, Mocha Celis, situado en el barrio porteño de Chacarita. Sus estudiantes realizaron, en la que cuentan una historia sobre identidad, educación, inclusión y militancia.

Imagen de "Marilyn", film de Martín Rodríguez Redondo estrenado en 2018 https://www.buenosaires.gob.ar/

En el marco del Mes del Orgullo, varias plataformas audiovisuales programaron films y series de temática LGBTIQ+. Para quienes aún no la vieron, hoy es un buen día para empezar a ver We Are Who We Are, del italiano Luca Guadagnino. En ocho episodios coescritos por Guadagnino, Paolo Giordano y Francesca Maneri, se cuenta la historia de Fraser (Jack Dylan Grazer), un adolescente de catorce años que se muda de Nueva York a una base militar en Véneto, Italia, con sus madres, Sarah (Chloë Sevigny) y Maggie (Alice Braga), miembros del ejército de Estados Unidos. Allí conoce a Caitlin (Harper Poythress), con quien se produce una “amistad a primera vista”, en la que comparten sus anhelos, inquietudes y pasiones (como la idolatría que sienten por el cantante y productor británico Devonté Hynes, que aparece en la serie).

Fraser y Caitlin, dos personajes memorables

En Netflix está disponible la miniserie Halston, dirigida por Sharr White, producida por Ryan Murphy, basada en la novela Simply Halston de Steven Gaines y protagonizada nada menos que por Ewan McGregor. En cinco raudos episodios, se narra el ascenso, apogeo y ocaso del diseñador estadounidense Roy Halston Frowick, creador del pillbox hat que impuso Jackie Kennedy en sus años como primera dama estadounidense. Amigo de Liza Minnelli (interpretada por Krysta Rodriguez), Yves Saint Laurent y Andy Warhol, Halston supo comprender que la moda era una de las principales formas del arte en la segunda mitad del siglo XX. Además de contar su historia como diseñador precoz en Des Moines (con su madre como modelo), la serie se sumerge en los vínculos y los consumos estimulantes del protagonista, que murió en 1990.

Biblioteca Pedro Lemebel y estreno en Amazon

A seis años de la muerte del escritor y artista chileno Pedro Lemebel, el sello Seix Barral creó la Bibioteca Pedro Lemebel, con seis de sus grandes libros. Incluye las crónicas musicales de Serenata cafiola, la novela Tengo miedo torero, el impar Loco afán. Crónicas de sidario, De perlas y cicatrices, La esquina es mi corazón y el melodramáticamente lemebeliano Háblame de amores. Habrá que esperar para se reedite Zanjón de la Aguada, donde el escritor chileno echaba una poco proustiana mirada atrás, a su infancia en una barriada popular y sus años de juventud, a la vez que intercaló fotos en blanco y negro relacionadas (o no) con sus crónicas díscolas.

El chileno Pedro Lemebel, icono LGBTIQ+ Archivo

Desde abril, en Amazon Prime Video está disponible la versión cinematográfica de Tengo miedo torero, que cuenta la historia de una mujer transgénero apodada “La loca del frente” que se enamora de Carlos, un joven que está usando su casa para organizar reuniones clandestinas en vista de un objetivo arriesgado: asesinar al dictador Augusto Pinochet. La película de Rodrigo Sepúlveda se estrenó en 2020 y está protagonizada por el chileno Alfredo Castro, el mexicano Leonardo Ortizgris y Julieta Zylberberg.