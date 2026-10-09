Cita en el Casco Histórico: se lanza la Feria del Libro Borgeano en la Antigua Biblioteca Nacional

Por primera vez, y a 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, se hace la primera edición de la Feria del Libro Borgeano, que tendrá lugar en el vestíbulo del edificio de México 564, donde Borges ofició de director de la Biblioteca Nacional durante dieciocho años y que hoy lleva su nombre.

Viernes y sábado, de 14 a 20, diecinueve librerías anticuarias llevarán libros antiguos, nuevos, raros y usados de y sobre el autor de Otras inquisiciones, además de ejemplares de sus libros favoritos, varios prologados por él. Habrá tres recorridos guiados por la Antigua Biblioteca Nacional, a cargo de los investigadores Laura Rosato y Germán Álvarez, y una charla sobre coleccionismo borgeano.

Sede de la Antigua Biblioteca Nacional, en el Casco Histórico porteño LA NACION

Organizada por el Centro de Estudios Borgeanos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), que dirigen Rosato y Álvarez, y el responsable de la Feria del Libro Raro, Agustín D’Ambrosio, el encuentro contará con la participación de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges e integrantes de la Asociación de Libreros Anticuarios de la Argentina (Alada), que agrupa a los especialistas en libro antiguo y de colección del país. El catálogo borgeano de la editorial de la BNMM tendrá su espacio.

Borges en su oficina de la Biblioteca Nacional, en la calle México 564, en 1971 Eduardo Comesana - Archive Photos

El acceso a las salas históricas del edificio del primer piso, en los recorridos guiados, es exclusivamente por escalera, por lo que la accesibilidad es reducida. Hoy habrá dos turnos: a las 15 y a las 17; mañana, a las 15 hs. Para acceder a las visitas guiadas y a la charla hay que inscribirse previamente al mail centro.jlborges@bn.gob.ar.

La charla “Tras las huellas del libro borgeano”, sobre las vicisitudes de conformar una colección de libros inspirada en el autor de El Aleph, estará a cargo del coleccionista e investigador Nicolás Helft y el librero y editor Ariel Fleischer.

Expondrán sus tesoros borgeanos Aquilanti, The Book Cellar & Henschel, Antiqvaria Durán, Alberto Magnasco, La Teatral, Los Siete Pilares, Rayo Rojo, Galería Mar Dulce, Rare Book Room, Caliban, Bibliocastas, Librería Mastronardi, La Libre, Abisal, Atelier de Livre, El Escriba, Arta Ediciones, Ediciones Biblioteca Nacional y Fundación Internacional Jorge Luis Borges.