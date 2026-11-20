“No hacemos comentarios sobre nuestras adquisiciones”, dijo a LA NACION la jequesa de Qatar, Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, cuando visitó la Argentina por primera vez en septiembre último. No fue posible por lo tanto confirmar las compras millonarias de pinturas que se le atribuyen, como Los jugadores de cartas (1890-1895) de Paul Cézanne, Nafea Faa Ipoipo (¿Cuándo te casarás?) (1892). Ambas se vendieron de forma privada en 2011 y 2015 por 250 y 300 millones de dólares, respectivamente.

“No hacemos comentarios sobre nuestras adquisiciones”, dijo a LA NACION la jequesa de Qatar en Buenos Aires Brigitte Lacombe

Debido al hermetismo de la familia real de ese país, uno de los más ricos del mundo, tampoco se puede saber si alguno de sus integrantes estuvo detrás de las obras de arte que marcaron récords en subastas a nivel global. Entre ellas, Castaños en flor (1890), de Vincent van Gogh, que pertenecía a la colección Blaquier Arrieta hasta que el miércoles fue rematada en Sotheby’s de Nueva York por US$190.430.000. Logró ubicarse, así, en el cuarto puesto del codiciado Top Five.

"Los jugadores de cartas" (1890/95) de Paul Cézanne llegó a ser la más cara de la historia en 2011; su compra, realizada en forma privada, se atribuyó a la familia real de Qatar Archivo

Si bien se supo que el mejor postor fue el conocido galerista William “Bill” Acquavella, este último no reveló si hizo la oferta ganadora por cuenta propia o en nombre de algún cliente. Tampoco trascendieron los detalles del acuerdo que permitió solucionar a último momento el pedido de restitución de los descendientes de la familia Fischer a los herederos de la colección Blaquier Arrieta, por considerar que la venta de la obra en 1936 se realizó bajo coacción y presión financiera. Lo cierto es que la disputa tuvo el efecto de una gran campaña de promoción internacional.

"Castaños en flor" (1890), de Vincent van Gogh, entró al cuarto puesto del Top Five Cortesía de Sotheby’s

El misterio mayor sigue siendo sin embargo el que rodea a Salvator Mundi, el cuadro más caro de la historia, atribuido a Leonardo da Vinci y vendido en noviembre de 2017 en Christie’s de Nueva York por 450.3 millones de dólares. Este es el único dato totalmente confirmado: desde entonces, tanto su autoría como su destino final fueron puestos en duda. Las principales versiones señalan como el comprador a Mohammed bin Salman Al Saud, príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita -más conocido como BMS-, quien se la habría llevado en su yate hacia un paradero desconocido.

"Salvator Mundi" se vendió en Christie's por 450 millones de dólares

Inicialmente se anunció que sería la estrella del Louvre Abu Dhabi, inaugurado el mismo mes de la venta de la pintura que representa a Jesucristo. También estaba previsto prestarla al Louvre de París para su gran exposición sobre Da Vinci, que conmemoró el 500 aniversario de su muerte. Sin embargo, la exhibición en la capital de los Emiratos Árabes Unidos fue suspendida en 2018. Y tampoco se mostró en París, según se dijo, porque los curadores del Louvre no creían que pudiera ser atribuida solamente a Da Vinci sino que fue pintada en su taller.

"Retrato de Elisabeth Lederer" (1914-16), de Gustav Klimt, se ubica en el segundo puesto del ranking global desde el año pasado, cuando marcó un récord para el arte moderno Gentileza Sotheby's

Su propia historia digna de una novela tiene el Retrato de Elisabeth Lederer (1914-16), de Gustav Klimt, que se ubica desde el año pasado en el segundo puesto del ranking global de obras vendidas en subastas. Marcó además un récord para el arte moderno, al rematarse en Sotheby’s por US$236.3 millones. La mujer retratada era la hija de Serena y August, los principales mecenas del artista austríaco, a quien ella llamaba “tío”. En los papeles llegó a ser su padre, como estrategia para escapar del nazismo.

El poder oculto tras el retrato más audaz de Gustav Klimt: la voz de los expertos

El retrato que también logró salvarse del régimen de Adolf Hitler estuvo colgado en la casa de August y Serena, cuya colección de arte era una de las más prestigiosas de Viena, hasta que fue confiscado por el gobierno en 1938. “En 1939, lo trasladó a un depósito, donde permaneció durante toda la guerra –informó la casa de subastas- junto con el retrato de Serena Lederer de Klimt y el de Erich Lederer [su hijo mayor] por Egon Schiele, así como muebles y objetos decorativos que también habían sido saqueados”. En 1948, esas tres piezas fueron devueltas a Erich, quien había huido a Suiza.

La colección Leonard A. Lauder, en Sotheby's

En su odisea con final feliz jugó un rol clave Leonard Alan Lauder. El coleccionista, filántropo y expresidente de la compañía de cosméticos Estée Lauder compró el retrato de Elisabeth en una galería neoyorquina, hace más de cuatro décadas. Fallecido en junio del año pasado, legó un acervo que marcó un hito en un remate, con una recaudación total de 527,5 millones de dólares.

La subasta de la colección Blaquier Arrieta volvió a demostrar el poder de las llamadas “4 D” Captura vivo Sotheby's

Como la de Blaquier Arrieta, esa subasta volvió a demostrar el poder de las llamadas “4 D”, por las iniciales en inglés de cuatro palabras: Divorce, Death, Debt, Deaccessioning (divorcio, muerte, deudas y el desprendimiento de obras por parte de instituciones). Todas ellas representan oportunidades de aportar al mercado de arte piezas valiosas que permanecieron en colecciones durante décadas.

El momento de la subasta de la obra de Jackson Pollock Captura de video

El valor agregado de la procedencia quedó demostrado también en mayo último cuando Número 7A (1948), una pintura de Jackson Pollock, logró desplazar nada menos que a Pablo Picasso y ubicarse en el cuarto puesto del Top Five al venderse en Christie’s de Nueva York por US$181,1 miilones. Si bien no le duró mucho, porque lo perdió esta semana ante Van Gogh, fue una de las estrellas de un remate digno de Hollywood: la campaña promocional fue protagonizada por Nicole Kidman junto a Danaïde, un retrato de la musa de Constantin Brancusi recubierto con oro, que marcó un récord para el artista en subastas al venderse por 107,5 millones de dólares.

En encuentro entre Nicole Kidman y Danaïde, la escultura de Brancusi

Ambas obras pertenecían a Samuel Irving “S.I.” Newhouse, copropietario del imperio mediático Condé Nast y figura clave de la vida cultural estadounidense. Fallecido en 2017, fue definido por Christie’s como “uno de los coleccionistas más influyentes del siglo pasado, reconocido por una sensibilidad forjada por la intuición, la curiosidad intelectual y unos estándares exigentes”.

Nuevo récord a la vista con subasta del retrato de Marilyn de Warhol por Christie's

El Top Five se completa con una combinación explosiva: un retrato de Marilyn Monroe realizado en 1964 por Andy Warhol, el rey del arte pop. Vendida por 195 millones de dólares en Christie’s de Nueva York, la pintura Shot Sage Blue Marilyn alcanzó en 2022 el récord en subastas para una obra de arte del siglo XX. Se ubicó entonces en el segundo puesto, ocupado por Klimt desde el año pasado. Definida como “La Mona Lisa moderna” por su gran poder de seducción, logró sin embargo algo más que 15 minutos de fama.