Clics por amor a Quino, una presencia irreemplazable en el stand de Ediciones De la Flor

Como le dijo Mafalda a Miguelito: “Un libro es un buen amigo”. Y las imágenes, aliadas de la memoria. En el stand de Ediciones De la Flor (1509 del Pabellón Amarillo), histórica casa editorial de Quino, “padre” de Mafalda y uno de los creadores argentinos más queridos en el mundo, una instalación para tomarse fotos le rinde tributo. “Cuando la feria se mudó del predio municipal a La Rural, pudimos complacerlo poniendo un lugar cerrado para las firmas -recuerda Kuki Miller, directora de De la Flor, a LA NACION-. Por su estilo, a Quino resultaba dificultoso firmar sus libros y hablar de a uno con sus lectores, como le gustaba hacerlo. Cuando empezaron las selfies, fue más práctico porque pasaban a ese ámbito cerrado solo los que se sacaban las fotos”. En esta edición de la Feria, la primera sin la presencia del maestro mendocino, los lectores pueden recordarlo, tomándose una foto rodeados por los personajes de Mafalda y luego subirlas a sus redes sociales (sin olvidarse de arrobar a @edicionesdelaflor en Instagram y @Ed_delaFlor en Twitter).

Visita obligada para fans de Mafalda (¿y quién no lo es?) en el stand de Ediciones De la Flor Rodrigo Nespolo - Canon digital

Quino falleció a finales de septiembre de 2020. “Este año, su ausencia se hace más evidente; a Quino le encantaba estar en la Feria -dice Miller-. Queríamos que estuviera presente y surgió la idea de ofrecer la posibilidad de sacarse fotos, ya no con él, sino con sus personajes”. En uno de los tres marcos del stand, Susanita, Manolito, Felipe, Miguelito, Libertad y Mafalda esperan a los lectores para salir en la foto. En los otros dos marcos, aparecen personajes creados por otros autores de la casa, como Nik, Liniers, Szoka, Sala, El Niño Rodriguez, Rovella, Pablo Henriquez, Julieta Arroquy, Decur y Montt. Los marcos “prometen” más de 50.000 likes.

46 Feria del Libro, ediciones de la Flor Rodrigo Nespolo - Canon digital

“Han sido un acierto total -revela Miller sobre los marcos-. Sin duda el de Quino es el más elegido por público de todas las edades, y el preferido por los libreros y distribuidores en las jornadas profesionales, especialmente los del exterior, para llevarse su recuerdo de la Feria”. Por momentos, hay que hacer fila para sacarse la foto.

Miller alude al discurso de apertura de Guillermo Saccomanno. “Aunque apoyo mucho de lo que dijo, para hablar de algunas cosas debería tener la coherencia de Quino, que nunca dejó de publicar con nosotros pese a los ofrecimientos de los grandes grupos, en uno de los cuales publica Saccomanno, y evidentemente jamás consideró que De la Flor le chupaba la sangre -remarca Miller, editora por más de cincuenta años en De la Flor-. Y siempre cobró lo que le correspondía, mucho y en fecha. Ese era Quino, un genio que se dio el gusto de decir todo lo que quería, a su manera. Dejó una huella imborrable precisamente por el nivel de lo que transmitió”.

Para subir a las redes: retratos con los amados personajes de "Mafalda" Rodrigo Nespolo - Canon digital

Hasta ahora, los libros de Quino llevan “ampliamente” la cabecera de ventas en el stand. “Si todo sigue como empezó, vamos a tener una Feria súper exitosa; históricamente, la Feria arranca más lenta y va creciendo con el paso de los días, pero esta vez explotó de público, y muy bien de ventas. Se me ocurre atribuirlo a la necesidad que teníamos todos de volver a un evento de este tipo presencial; respecto a las ventas, no esperables por la situación económica y por el estado de nuestro sector, a las promociones de la Fundación El Libro y los bancos. Poder hojear, comentar y elegir los libros físicamente no es lo mismo que hacerlo por una pantalla“.

Otros títulos que se venden bien en el stand de Ediciones De la Flor son -además de la novedad La filosofía de Mafalda, una antología de tiras con el ideario de la niña y sus amigos- Cartas de Rodolfo Walsh a Donald Yates, el libro de humor Ultra zombies, que entusiasma al público infantil, y Gotas de fútbol, Luciano Wernicke, con datos insólitos y anécdotas de los Mundiales, la Copa Libertadores, la Champions League y otros campeonatos profesionales y amateurs escritos en textos breves como tuits.