Comienza la Feria Edita en La Plata, “capital del libro y la lectura” de la provincia de Buenos Aires

Este fin de semana, vuelve a la ciudad de La Plata la feria de editoriales independientes Edita, con catálogos de más de 120 sellos. Como ocurre desde 2016, en la octava edición de Edita también están previstas actividades para todos los públicos. Entre los invitados, figuran escritores y artistas como Elena Annibali, Osvaldo Baigorria, Eva Costello, Horacio Fiebelkorn, Pauline Fondevila, Martín Gambarotta, Mario Gaitán, Daniel Guebel, Nelson Mallach, Silvia Mellado, Horacio Fiebelkorn, Leticia Obeid, Cecilia Pavón, Martín Prieto, Daniel Santoro, Marina Yuszczuk y Mónica Zwaig. Habrá descuentos (de hasta el 40% con Cuenta DNI y tarjetas del Banco Provincia) para los lectores, y las bibliotecas populares y las librerías de la provincia podrán abastecerse con la compra de ejemplares al 50% del valor comercial. Hay que aprovechar la ocasión para elegir regalos para las Fiestas.

Se realiza en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petorutti (calle 51 e/ 5 y 6), al aire libre y con entrada libre y gratuita. Mañana, abrirá de 12 a 21 y el domingo 8, de 15 a 21. Si llueve, se hará bajo techo. En 2023, asistieron más de ocho mil personas.

A diferencia de otras ferias, la poesía tendrá un lugar privilegiado en la programación y se hará un homenaje al escritor Alejandro Rubio, que murió en febrero, a los 57 años. El cierre musical estará a cargo de Cachitas Now!, el domingo, a las 21. Durante el evento se llevará a cabo una acción gráfica por la educación pública, coordinada por la cátedra Procedimientos de las Artes Plásticas A, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, transmisiones en vivo de Radio Provincia y juegos e “historias jugadas” para chicos.

El encuentro platense está organizado por el colectivo editorial Malisia que integran Pixel, Club Hem, EME, Malisia Editorial, Fa Editora, Cuero, Tercera Persona, Filosurfer, Ocio y FanBook, y que cuenta con una distribuidora de sellos independientes, una librería y una pequeña imprenta bajo demanda.

Daniel Guebel, Marina Yuszczuk, Cecilia Pavón y Martín Gambarotta, invitados a Edita EDITA Feria de Editoriales

“Edita se proyecta como la feria de editoriales más importante de la provincia de Buenos Aires -dice a LA NACION el editor Pablo Amadeo, de FanBook-. Cuando iniciamos esta aventura en 2016, nos propusimos diseñar un espacio de encuentro para lectores, editores, bibliotecas y librerías; construir un punto de trabajo y conversación para el sector. Hoy podemos decir que, además de este objetivo, estamos contribuyendo a hacer de La Plata una capital del libro y la lectura, llevando adelante un evento para todo el público de la ciudad y alrededores. Y este año, con el apoyo de la Municipalidad esa perspectiva es reconocida”.

Para Amadeo, “Edita se ha consolidado como una ‘interfaz’ entre el Estado provincial y diferentes agentes del mundo del libro, ya que el Instituto Cultural proyecta acciones vinculadas a bibliotecas y librerías a través de la feria”. Los grupos musicales que forman parte del catálogo de Código Provincia participaron y participan del evento que funciona, dice el editor, “como ‘catalizador’ de políticas públicas para el campo editorial, y reúne proyectos públicos y privados para el desarrollo de la actividad comercial del libro más importante de la región”.

“Toda política económica que no fomente el desarrollo de la industria nacional, y por ende el consumo, afecta drásticamente a todo el sector del libro -señala el editor Francisco Magallanes, de Club Hem, que coordinará una charla con Daniel Guebel, Martín Gambarotta y Cecilia Pavón sobre la ‘ficción económica’ en la literatura argentina, el domingo a las 18.30-. En ese sentido, ferias como Edita son un espacio clave para motorizar las ventas del sector en el mes de las Fiestas y para cerrar el año. Los programas impulsados desde el Instituto Cultural bonaerense permiten que dos eslabones importantes para la circulación del libro sean parte de la feria”.

📚 Vuelve la Feria Edita en La Plata y ahí estaremos



Este fin de semana te esperamos para compartir el amor por los libros, darte buenas recomendaciones y volver a encontrarnos en la ciudad platense.



📖 Encontranos en el STAND 𝟏𝟑𝟐



¡Nos vemos en la feria! pic.twitter.com/38mkuHZJgR — interZona editora (@interZona) December 5, 2024

El escritor y docente Horacio Fiebelkorn leerá poemas el domingo, a las 17, con Pavón, Gambarotta y Martín Prieto que llegará desde Santa Fe para homenajear al escritor Alejandro Rubio. “Por donde se lo mire, el contexto general es desfavorable para todo el espacio editorial independiente que se reúne desde hace ocho años en cada feria Edita -dice Fiebelkorn a LA NACION-. Librerías que cierran, y editoriales que merman sus tiradas y su producción, además de precios de tapa que se vuelven prohibitivos para tantísima gente, que tiene que atender otro tipo de urgencias de costo desmedido y criminal, habida cuenta de que cada medida del Gobierno nacional lesiona cada vez más la economía doméstica, más allá de lo que boquean los voceros oficialistas. Ahora bien: no soy muy amigo de la autocompasión, y por eso pienso que es momento de revisar tácticas y estrategias. Dejar de editar libros no es una opción, y por eso vengo insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de reducir los costos de producción de los libros, imprimiendo en papel más económico, de modo que el precio de un libro no se aleje tanto del bolsillo popular. Hay que buscarle la vuelta y sacarse los anillos. No estamos en 2010, el escenario es completamente diferente. En ese contexto, Edita siempre se las rebusca para mantenerse firme como espacio de resistencia cultural y de reflexión sobre la época que nos toca”.

Programación de Edita

Sábado a las 16. “El confín imposible. La poesía en las fronteras del idioma”. Participan de esta charla Silvia Mellado y Elena Annibali. Coordina: Carlos Aprea.

A las 17. “Nos mueve el poema”. Participan de esta lectura Silvia Mellado, Elena Annibali, Mario Gaitán y Eva Costello.

A las 18:30. “La novela del artista”. Participan de esta charla los artistas y escritores Leticia Obeid, Pauline Fondevila y Daniel Santoro. Coordina China Made.

A las 20. “Una fascinación”. Participan de esta lectura Daniel Guebel, Osvaldo Baigorria y Marina Yuszczuk.

Domingo a las 17. “Nos mueve el poema: Mesa Alejandro Rubio”. Participan de esta lectura Cecilia Pavón, Martín Gambarotta, Horacio Fiebelkorn y Martín Prieto.

A las 18:30. “Escritura de las cuentas: Sobre la ficción económica en la literatura argentina”. Participan de esta charla Martín Gambarotta, Cecilia Pavón y Daniel Guebel. Coordina Francisco Magallanes.

A las 20. “Una fascinación”. Participan de esta lectura Pauline Fondevila, Leticia Obeid, Mónica Zwaig y Nelson Mallach.

A las 21. Cierre musical de Cachitas Now!

Daniel Gigena Por