Comprar arte para salvar vidas: una subasta solidaria reúne a grandes creadores argentinos

Comprar arte para salvar vidas: ambas cosas serán posibles el 13 de este mes a las 19.30, durante la cuarta edición de la subasta solidaria impulsada por la Fundación Policía Federal Argentina. Destinada a recaudar fondos a beneficio del Hospital Churruca Visca, incluirá obras de artistas consagrados como Juan Grela, Luis Frangella, Edgardo Giménez, Marcelo Pombo, Graciela Hasper, Nicola Costantino y Matías Duville, artista que representa a la Argentina en la actual edición de la Bienal de Venecia. En total se rematarán cuarenta lotes en Colección Amalita, con precios de base que van desde 800 hasta 12.000 dólares.

Esos valores que representan una oportunidad son posibles gracias al gesto solidario de treinta galerías de varias provincias –como Barro, Nora Fisch, Piedras, MC y Cosmocosa- cedieron el 50 por ciento del valor de cada pieza en favor de esta causa. Además, Duville y Carlos Huffmann donaron las ganancias que resulten de la venta de sus obras, Roldán Subastas ofrecerá el apoyo logístico y el diseño museográfico será un aporte del Estudio Karina Kreth.

"IPA 2771" (2020), óleo sobre tela en tres bastidores ensamblados por Lido Iacopetti Gentileza galería De Sousa

Las piezas se exhibirán desde el lunes próximo de 12 a 20 en el museo de Puerto Madero (Olga Cossettini 141), con cita previa coordinada por mail (info@coleccionfortabat.org.ar). Entre las destacadas se cuenta por ejemplo un tríptico realizado por Giménez en 1981, con diseños de vestuarios que el artista por realizó para la suite musical El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, y la ópera El niño y los sortilegios, de Maurice Ravel y Sidonie-Gabrielle Colette. También Barrio La Laguna (1969), pintura de Juan Grela, y Anuncio encarnado (2021), de Pombo.

Marcelo Pombo, "Anuncio encarnado" (2021) Gentileza galería Barro

Hay además un óleo realizado sobre tres bastidores ensamblados en 2020 por Lido Iacopetti, fallecido en 2024; una acuarela de Frangella –artista fallecido en 1990, cuya obra pasó a integrar la colección del MoMA de Nueva York en 2022- y una fotografía de Alberto Goldenstein. Esta última, titulada Costa Patagónica (2010), es la prueba de artista de una edición de tres, una de las cuales integra la colección del Malba.

Edgardo Giménez, "Mariposa" (1981), una de las piezas de su trítico Gentileza MC galería

Este esfuerzo colaborativo permitirá adquirir un nuevo tomógrafo para el hospital y contribuirá a cubrir las necesidades prioritarias de la institución, que cubre la salud integral de la comunidad policial de todo el país y de sus familias, y es considerada de excelencia en el tratamiento de heridos de bala.

Matías Duville, "Marlin Japón" (2021) Gentileza galería Barro

“La subasta solidaria es un puente entre el arte y la salud. Contribuye a que el hospital permanezca en la vanguardia técnica de diagnóstico y tratamiento, impulsando la compra de los equipos médicos que necesita con más urgencia. Al mismo tiempo, lo recaudado ayuda a financiar becas y especializaciones para los profesionales de la salud en función de las necesidades de cada área. Verla crecer confirma que estamos en el camino correcto”, señaló Amalia Amoedo, presidenta de la Fundación Policía Federal Argentina, creada hace 38 años por Amalia Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, entre otros.

Sofía Bohtlingk, "Mamá Robot" (2022 Gentileza galería Nora Fisch

Su objetivo es colaborar y acompañar al Hospital Churruca Visca por medio de la donación de equipamiento médico de última generación y de becas de estudio para los profesionales de la salud, para mejorar calidad de atención de sus afiliados. En 2025 se aportó un mamógrafo, imprescindible para detectar el cáncer de mama a tiempo; y un equipo que permite realizar un diagnóstico tomando muestras de lesiones mamarias no palpables, detectadas a través de la mamografía. “Cada aporte a esta causa se transforma en salud y bienestar –destacan sus impulsores-. Tu apoyo salva vidas y también inspira a otros a sumarse para ayudar”.