Con pantalla gigante para ver el partido Argentina-Australia, empieza mañana la Feria Edita en La Plata

El Mundial de Fútbol modifica la agenda de las actividades culturales. Mañana a las 16, la sexta edición de la Feria Edita suma a su programación la transmisión del partido entre la selección argentina y la australiana, en pantalla gigante. Los puestos de las 140 editoriales independientes atenderán de 11 a 15, con entrada libre y gratuita, en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettorutti (calle 51 entre 5 y 6) y sus inmediaciones, y de 19 a 23. El domingo -sin Lionel Messi y su equipo en los estadios qataríes- se la podrá visitar de 14 a 21. El Colectivo Malisia, organizador del encuentro, confirmó que los horarios de las actividades sabatinas habían sido adaptados por el partido.

El mexicano Mario Bellatin, de gira por Buenos Aires PATRICIO PIDAL/AFV

Participan del encuentro más de treinta autores y artistas de la Argentina y América Latina, entre los que se destacan el chileno residente en México Alejandro Zambra, la chilena residente en la Argentina Cynthia Rimsky y el mexicano residente en México Mario Bellatin, de gira por territorio bonaerense desde el fin de semana pasado. El seleccionado local está integrado por Inés Garland, Sergio Raimondi, Roberta Iannamico, Laura Wittner, Ariel Luppino, Gabriela Halac, Carlos Ríos, Pablo Farrés, Mario Arteca, Francisco Bitar, Paula Tomassoni y Francisco Magallanes, entre muchos otros. La feria cuenta con el auspicio del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, el Museo Pettoruti, el Ministerio de Cultura de la Nación, el mercado gastronómico Baxar y la cadena de hoteles Days Inn.

De Ciudad de México a La Plata, el "poeta chieno" Alejandro Zambra participa de Edita Eterna Cadencia/Mabel Maldonado

“Iré a Edita en busca de nuevas escrituras -dice Bellatin a LA NACION-. Mi curiosidad es desmedida con relación a la presencia de las editoriales independientes, que se atreven a servir de plataforma a quienes escriben más allá de imposiciones de otro tipo que no sean las que marca su propio trabajo. Iré también con la curiosidad de conocer los cuatro nuevos libros que me publican, de conocer de manera personal a quienes se comprometieron a hacerlo y a dialogar en distintas mesas para descubrir dónde se encuentra realmente la escritura hoy”.

Bellatin participa mañana a las 20 de una charla acerca de sus treinta años de escritura con Paola Cortés Rocca y Ariel Luppino, y el domingo (también a las 20) leerá junto con Ramiro Larraín, Pablo Farrés y Marie Gouric. Sus cuatro libros nuevos fueron publicados por Club Hem (Un Kafkafarabeuf) y Chinatown, que sacó de imprenta La Matanza, Mis nuevas escrituras y Retrato de Mussolini con familia.

Para Zambra, no existe un método para recorrer las ferias. “Al menos yo nunca he gobernado bien la ansiedad que me provocan, sobre todo después de estos horribles años confinados -señala-. Igual siempre me pasa que en medio del hojeo me pongo a conversar y me pierdo la mitad. Me parece que voy a eso, a conversar, un deporte que siempre sale bien en la Argentina”.

En Ciudad de México, donde reside el autor de Poeta chileno, aún no es sencillo conseguir libros de editoriales independientes argentinas. “En Chile es un poco más fácil -cuenta-. El medio editorial argentino siempre me ha parecido muy autónomo. Hay un circuito verdaderamente nacional, que no pasa por México ni por España. Y eso se refleja en sus librerías y supongo que aún más en una feria como esta. De esta visita relámpago espero unos días radiantes, ojalá decorados por un triunfo en octavos de final y, sobre todo, el reencuentro con amigos que extraño muchísimo. Mi última visita fue desoladora, pues unos minutos antes de tomar el avión a Buenos Aires supe de la muerte de Hebe Uhart. Así que lo primero que hicimos, la mañana siguiente, con Jazmina y nuestro hijo, que entonces tenía diez meses, fue ir al funeral de Hebe, una escritora genial que nos alegró la vida a varios”.

El escritor leerá mañana a las 21:30 junto con Adriana Basualdo, Francisco Bitar, Marina Closs y Paula Tomassoni, y el domingo a las 18 conversará sobre “la ficción del ensayo” con su compatriota Cynthia Rimsky y Sergio Raimondi en una charla coordinada por Verónica Stedile Luna y Julieta Novelli. (Aquellos que no puedan ir a La Plata tienen la chance de escucharlo el miércoles a las 19 en la librería Eterna Cadencia.)

“El título de la conversación del domingo me encanta -dice Rimsky-. Tiene algo burlón, expresa una duda de algo que llegó a ser tan serio como el ensayo. Creo que puede ser una experiencia curiosa. No tengo expectativas, más bien ganas de estar ahí”.

Para recorrer la feria, la autora de Yomurí propone “el azar, la búsqueda desordenada, la intuición, la escucha, el encuentro inesperado con los libros y no solo con los libros; también con lectores, escritores, diseñadores, editores, con esa energía”. La alucina el entusiasmo que tienen los lectores por descubrir nuevos autores. “Y por tener los libros, a pesar de la crisis y la inflación; me asombra cómo en estas ferias te olvidas por un momento de la real realidad para sumergirte en la literatura, me sorprende que la literatura sigue constituyendo un espacio que convoca”, concluye.

Cynthia Rimsky se asombra de la pasión de los lectores "por descubrir nuevos autores y autoras y por tener los libros, a pesar de la crisis y la inflación" María Aramburu - LA NACION

Garland participará el domingo de una mesa para hablar de traducción con los escritores y traductores Laura Wittner y Ariel Dillon. “Me despierta la alegría de lo que en inglés se llama talk shop -dice en modo bilingüe-. Tendríamos que conversar para encontrarle traducción a esa expresión, y de eso se trata esta invitación. Hablar del oficio, contarnos las dificultades y los hallazgos, hablar de lo que sabemos y lo que no sabemos. No todo el mundo tiene la oportunidad de convocar a otros para hablar de sus propias obsesiones. Y en la traducción y en la escritura hay mucho de eso. Compartir algo que el resto del tiempo es muy solitario es una ocasión para celebrar”.

A la autora de Una vida más verdadera las ferias a veces le resultan apabullantes. “Hay que prepararse para confiar en que en el recorrido nos encontraremos con los libros que nos están buscando -sostiene-. La manera es estar en modo abierto, escuchar, mirar, entregarse a la experiencia. Que la expectativa sea estar, algo que recomiendo para la vida en general. Otra manera de ir a una feria como Edita es averiguar qué leen los autores que ya nos gustaron, cuáles fueron sus maestros. Eso ya pide una investigación más profunda, leer entrevistas, haber anotado. Es la que me gusta hacer a mí para no apabullarme. Ir con alguna búsqueda agendada. Y después, estar atenta y seguir los impulsos, también los amores repentinos, las asociaciones libres de la mente saltarina”.

Inés Garland, traductora y escritora facebook

El editor Pablo Amadeo, que dirige el proyecto FanBook (con catálogos de libros y fanzines de arte, feminismo, narrativa y ciencias sociales) y se desempeña además como director de Publicaciones de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, es uno de los organizadores de Edita. “Este año participarán 140 editoriales, lo que determina un crecimiento del 15% en relación con la edición anterior -dice a LA NACION-. En 2021 asistieron más de cinco mil personas durante los dos días; este fin de semana esperamos superar las siete mil. En esta edición implementamos un programa que otorga un subsidio a veintiséis librerías platenses para la compra de ejemplares al 50% de su valor comercial y otro programa para bibliotecas populares que les permite comprar libros de todos los catálogos de las editoriales que participan de la feria a mitad de precio. No solo es una feria de libros de editoriales independientes, sino que además es un proyecto cultural, artístico, social y comercial, con el buscamos impulsar el desarrollo integral del sector del libro en la región bonaerense, y en el que las librerías y bibliotecas son un protagonistas fundamentales”.

Mañana a las 20, Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, inaugurará la feria de manera oficial. El programa de actividades de Edita, que se puede consultar en este enlace, incluye talleres, lecturas, charlas y muestras, una biblioteca móvil y un espacio para chicos, con talleres de cuentos, teatro de sombras, origami, creación de instrumentos de percusión, aikido, pintura de mandalas, títeres de dedo, circo y shows de Pequeño Pez y de Panceta y los Papafritas. El cierre musical estará a cargo de la banda platense Rara, el domingo a las 21. No se suspende por lluvia.