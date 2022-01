Todavía sin presupuesto definido, y una estructura incierta, Florencia Saintout desembarcó en la gestión cultural de Kicillof

Por primera vez desde 2013, Florencia Saintout no integró las listas platenses en las últimas elecciones. Meses más tarde se incorporaría al gabinete de Axel Kicillof. Con la idea de relanzar su gestión, el gobernador bonaerense anunció en diciembre un nuevo gabinete. Junto con la creación del Ministerio de Ambiente, en manos de Daniela Vilar, y de Transporte, a cargo del massista Jorge D’Onofrio, se reinstauró el Instituto Cultural, un organismo autárquico con dependencia directa del Poder Ejecutivo y rango ministerial. Es allí donde asumió la referente de La Cámpora tras finalizar su mandato como diputada provincial.

En pleno desembarco, Saintout todavía está armando su equipo propio, aunque seguirá acompañada por gran parte de los integrantes de las tres subsecretarías que pertenecían al superministerio de Producción encabezado por Augusto Costa, entre ellos la actriz Victoria Onetto -subsecretaria de Políticas Culturales- con quien ya se mostró en varias actividades, y también Lorena Riesgo, a cargo de la Subsecretaría de Promoción Sociocultural y exconcejal de La Plata y pareja de Roberto Baradel, secretario general de Suteba.

De larga trayectoria académica y en el mundo de la cultura, Saintout ganó notoriedad como decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Sumado a su rol como diputada, estaba dirigiendo el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, un organismo encargado de articular acciones y estrategias de desarrollo con las universidades e instituciones científicas. Encabezó, además, la lista de consejeros por La Plata del PJ bonaerense con la que Máximo Kirchner asumió la presidencia.

En el estreno de La Comedia es Peligrosa, recibimos a @Kicillofok y Soledad Quereilhac en el @auditoriumrs. Junto a @onettovictoria compartimos una gran noche de teatro con esta coproducción con el @tncervantes que nos orgullece tener en la temporada de #MarDelPlata pic.twitter.com/L2fZmhSYw5 — Florencia Saintout (@fsaintout) January 17, 2022

Según contestan fuentes oficiales, la estructura del instituto todavía no está armada, razón por la cual no quisieron hablar con LA NACION. Sin embargo, en una entrevista con Letra P, Saintout habló de sus metas. “Tengo el desafío enorme de reparar lo que se ha destruido y, a la vez, recrear y transformar”, afirmó. Además señaló que no se creó un ministerio porque “es fundamental recuperar la historia de aquello que sí ha funcionado como política pública”.

Esta estructura será distinta a la que plantea el último presupuesto, el cual no incluía los cambios de gabinete. Tanto el presupuesto como la nueva ley de ministerios fueron aprobadas en la sesión extraordinaria de la Legislatura bonaerense del pasado 28 de diciembre junto con la habilitación de nuevas relecciones para los intendentes. Se desconoce hoy con cuántos recursos económicos cuenta Saintout.

Desde 2016, el área de Cultura era un ministerio y se modificó durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Con la llegada de Kicillof al Ejecutivo, primero se transformó en tres subsecretarías dependientes de Producción y ahora se reinstauró el Instituto, un modelo creado por el gobierno de Felipe Solá, en 2003.

Existe también la Dirección General de Cultura y Educación. Pese a su nombre, solo se encarga de la política educativa. Al ser un organismo creado por la constitución provincial debería ser modificada para poder nombrarlo Ministerio de Educación.

Mantuvimos una reunión con @larroqueandres para avanzar en una línea de trabajo conjunta con @MinDesarrolloBA que nos permita ampliar el acceso a la cultura, convocando a la comunidad para que sea parte activa de este proceso. pic.twitter.com/CSL8vYCGvd — Florencia Saintout (@fsaintout) January 21, 2022

Durante sus primero días de gestión, la agenda de Saintout incluyó reuniones con varios dirigentes camporistas. La semana pasada con el ministro de Desarrollo Andrés “Cuervo” Larroque y con la flamante ministra Daniela Vilar. A través de sus redes sociales mostró visitas al Teatro Argentino de La Plata, al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti y a la Casa de la Cultura de Quilmes, donde estuvo con la intendenta Mayra Mendoza. También se reunió con Damián Selci, intendente de Hurlingham. Además de participar de la reunión de gabinete en Chapadmalal, visitó varias localidades de la costa, promovió el programa Recreo y contactó a responsables de cultura del interior de la provincia.

En julio, luego de que su nombre no apareciera en las listas del Frente de Todos algunos ya deslizaban la versión de que Saintout se incorporaría al gabinete. La militante fue la candidata del kirchnerismo a la intendencia de La Plata en 2019, tras vencer en las PASO a Victoria Tolosa Paz. Pero en las generales terminó perdiendo por 10 puntos contra Julio Garro. Tras ese derrota, a la hora de renovar las bancas su lugar que fue ocupado por Ariel Archanco, exconcejal y exfuncionario de Anses La Plata.

“La discusión estuvo bastante reñida, pero se comprometieron en pagarle con el Instituto, lo cual se terminó confirmado meses después. Era previsible que le pagaran políticamente tras correrla de la candidatura. Y tanto Cultura como Educación fueron lugares en donde ella siempre trabajó políticamente”, afirmaron fuentes que conocen el distrito.