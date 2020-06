El escritor catalán Carlos Ruiz Zafón falleció esta mañana en su casa de Los Ángeles, a los 55 años Fuente: AFP

MADRID.- Poetas y narradores de prestigio, y también líderes políticos de todas las ideologías y corrientes lamentaron l a muerte de Carlos Ruiz Zafón . El autor de la saga que inicia con La sombra del viento es el novelista español más leído fuera del país y en sus libros retrata a la ciudad de Barcelona y bucea en la historia reciente del país.

No solo el presidente del gobierno Pedro Sánchez (Partido Socialista Español), y miembros de su gobierno de coalición como el vicepresidente, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), despidieron al escritor desde sus redes sociales. El líder del Partido Popular, Pablo Casado , también le dedicó un mensaje desde sus redes sociales a un "narrador excepcional".

Ruiz Zafón expuso siempre un tono conciliador en su discurso en una Cataluña convulsa, dividida entre independentistas y no independentistas. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y diputados catalanes , como Joan Mena y Laura Borrás, también lamentaron esta pérdida.

El premio Cervantes Eduardo Mendoza escribió una columna en el diario El País , donde se refiere al estilo de Ruiz Zafón: "En su obra lo metió todo: autores clásicos y populares, épica y kitsch, sin olvidar películas, series de televisión y cómics, tres campos que conocía a fondo. Con estos elementos construyó un mundo personal cargado de artificio, que, sin embargo, conservaba la inocencia y la nostalgia de su infancia en una Barcelona de barrio y de los veranos felices en la playa de Sant Pol".

El prestigioso autor Manuel Vilas , fiel a su estilo, lamentó el modo en el los noticieros hicieron eco de la muerte del autor, sin lugar a dudas, la noticia del día: "Ruiz Zafón es uno de los escritores más leídos del mundo. Millones y millones de lectores en todos los continentes. Pero el telediario de la 1 lo da como noticia de relleno. Yo hubiera abierto el telediario con esa noticia, pero estamos en España y aquí la cultura no importa".

Otra bestseller, Dolores Redondo se refirió a Ruiz Zafón: "Muere gente todos los días, pero en este momento feo, perder a los que hacen belleza es un robo". Además, Elvira Sastre expresó su dolor y pidió en su cuenta de Twitter que se regalen sus libros como mejor modo de homenajearlo.

Un autor popular, Francisco de Paula, más conocido como Blue Jeans , también se refirió a la muerte de Ruiz Zafón: "No me puedo creer la muerte de Carlos Ruiz Zafón. Qué tristeza tan grande. La sombra del viento es mi novela favorita. Nunca he sentido nada igual con un libro. Descansa en paz, maestro".

Otro novelista, César Pérez Gellida , también despidió a Ruiz Zafón: "Por puro egoísmo me cuesta un horror asumir que nunca más voy a leer nada nuevo de Zafón, que no voy a aprender a escribir párrafos de esos que leía una y mil veces maldiciendo, por envidia, su bendita existencia. Su talento. Hasta siempre, compañero". Desde la cuenta de Editorial Planeta despidieron a uno de sus autores más populares. Sus lectores, como Pérez Gellida, quienes esperaban ansiosos cada lanzamiento, no dan crédito de esta noticia que tanto entristece a los amantes de los libros.