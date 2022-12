Cortazariano, garciamarquiano, micromachismo y monodosis: las nuevas palabras que trae el Diccionario de la lengua española

escuchar

MADRID.– En la sede de la Real Academia Española (RAE) se presentó hoy la actualización 23.6 del Diccionario de la lengua española (DLE), en versión electrónica, donde se incluyen 3152 novedades, entre palabras nuevas y modificaciones de algunos vocablos y acepciones. Cortazariano, micromachismo, monodosis y materia oscura integran ahora este tesoro léxico. El director de la RAE recordó al recientemente fallecido Javier Marías, escritor y académico, quien propuso varias de las incorporaciones que hoy se suman a este diccionario.

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ofició como anfitrión del evento donde se presentó la sexta actualización de la 23.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE) [salió de imprenta en octubre de 2014], una modificación que se realiza en línea. En la versión 23.6 se incorporan nuevos términos, se mejoran etimologías (como la de grotesco o sudoku) o se suman nuevas acepciones (“que corresponden a la pequeñas revoluciones de nuestro tiempo en materia ambiental o tecnológica”, expresó el director). En la actualidad se trabaja en la 24.ª edición del DLE, un tesoro léxico que recibe más de 1000 millones de visitas anules, que será presentada en 2026.

Entre las incorporaciones al DLE se encuentran los adjetivos cortazariano y garciamarquiano, relativos al autor argentino y colombiano, respectivamente. Con respecto al autor de Bestiario, su entrada en el diccionario tiene tres acepciones: 1. Perteneciente o relativo a Julio Cortázar, escritor argentino, o a su obra; 2. Que tiene rasgos característicos de la obra de Cortázar; 3. Admirador o seguidor de la obra de Cortázar.

También se suman a esta edición micromachismo [Forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente inconscientes], micromecenazgo, microplástico, sudoku, portuñol, cuarentañero, la expresión al divino botón y habemus. Las nuevas voces, antes de ingresar en el DLE, son evaluadas por cinco comisiones de la RAE y luego por las 22 academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Entre las nuevas incorporaciones al DLE se encuentran aquellas propuestas por Javier Marías, como hagioscopio. [Arq. y Rel. Abertura o pequeña ventana hecha en la pared de una iglesia, desde donde se puede ver el altar, especialmente la consagración], sobrevenido [adj. Impostado, artificial] o traslaticio [adj. Perteneciente o relativo a la traducción]. “Hemos sufrido su pérdida muy especialmente”, lamentó Muñoz Machado ante los medios.

En la nueva edición aparecen incorporaciones relativas al ámbito tecnológico como macrodatos, puntocom, videojugador o las expresiones comercio electrónico, minería de datos, obsolescencia programada o vida útil. Tres animales se suman al DLE: dingo, facóquero y mantarraya. De las ciencias naturales se incorporan voces del ámbito de la medicina como cortisol, hiperinmune, lidocaína o monodosis.

También hay nuevas acepciones, es decir, voces que estaban recogidas en el diccionario, pero con nuevos significados de esos términos. Este es el caso de básico, ca, cuya definición anterior hacía solo referencia a su carácter de base. En este caso, se suma a este adjetivo una nueva acepción: Excesivamente sencillo o falto de complicación. Otras de las acepciones que se suman en esta nueva edición es la forma compleja ácido hialurónico, muy utilizado en cosmética; también se suma al verbo querer, quiero y no puedo: 1. Pretensión de parecer mejor o superior de lo que se es. No es mal restaurante, aunque a veces peque de cierto quiero y no puedo. 2. Intento o propósito no conseguido.

Paz Battaner, la académica que dirige la edición 24.ª edición del DLE , explicó que se busca desestimar el término México D.F. para referirse a esa gran urbe y acudir a Ciudad de México, un pedido que proviene de los propios chilangos, los nacidos, habitantes o aquello perteneciente a esta ciudad.

Battaner destacó que las consultas más realizadas en el diccionario permiten, en cierto modo, obtener una impresión del escenario actual. De este modo, los adjetivos más buscados este año fueron vulnerable (adjetivo utilizado relacionado a personas vulnerables, en una precaria situación económica) y sostenible.

“Hay muchas palabras que se deben al impulso de particulares. Muy especialmente a asociaciones que reúnen a personas y colectivos concretos. Estas palabras se han incorporado a través de un mecanismo que la Academia siempre tiene abierto, su unidad interactiva. Si, por ejemplo, se justifica que una palabra no está o está mal definida, las podemos estudiar una vez que hemos recibido una demanda”, explicó el director de la RAE.

Además, Muñoz Machado se refirió al X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se realizará “probablemente” en Arequipa, Perú, en marzo. Dada la crisis política que atraviesa el país, el directivo expresó: “El congreso está convocado por el gobierno de Perú y va adelante. No hay ninguna razón para pensar que no se pueda celebrar, salvo las circunstancias de inestabilidad política en la que está el país. Está hecho el programa, la elección de los 236 participantes de todos los órdenes que han aceptado asistir, pero la situación en Perú es delicada. No sabemos que pueda pasar. No hay ningún acuerdo por el momento de interrumpir el Congreso en marzo”.