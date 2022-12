Crisis política en Perú, en vivo: Pedro Castillo disuelve el Congreso y denuncian un golpe de Estado

escuchar

14.53 “Autogolpe”

El analista político Augusto Álvarez expresó a la AFP que el anuncio de Pedro Castillo implica un “autogolpe”.

“El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe”, explicó.

Según el artículo 117 de la Constitución de la República del Perú, el Presidente de la República “sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”, detalla el texto.

14.47 Rechazo de exmandatarios

El expresidente Martín Vizcarra, destituido por el Congreso peruano en el 2020, expresó su oposición al “golpe de Estado de Pedro Castillo”.

“Los peruanos no vamos a permitir este atentado contra la democracia” , expresó en Twitter.

El exmandatario peruano Ollanta Humala Tasso, investigado por corrupción, también rechazó lo que considera un “golpe de Estado cometido por el propio presidente” y pidió a las fuerzas armadas que respondan al “honor y lealtad a la patria y no a un dictador”.

Rechazo total a este Golpe de Estado cometido por el propio presidente. Las Fuerzas Armadas le deben honor y lealtad a la patria y no a un dictador. Eso eres hoy @PedroCastilloTe — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) December 7, 2022

14.40 Renunció el ministro de Economía

El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Kurt Burneo, anunció su renuncia tras el discurso del presidente izquierdista Pedro Castillo, el segundo ministro que dimite.

“Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas”, dijo en Twitter.

Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas. — Kurt Burneo (@KurtBurneo) December 7, 2022

14.35 Moción de vacancia

Alejandro Muñante, el tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, anunció que se dará lugar en el debate parlamentario a la figura de moción de vacancia contra Castillo.

Varios legisladores de oposición consideraron la decisión de Castillo como un “golpe de Estado” e hicieron llamados a las fuerzas armadas para “restablecer el orden constitucional”.

14.30 El desafío del Parlamento

Los parlamentarios peruanos se encontraban en el recinto del Palacio Legislativo para debatir en una sesión extraordinaria con el objetivo de debatir la vacancia presidencial tras el anuncio del presidente Pedro Castillo.

“Gloriosas Fuerzas Armadas, valerosa Policía Nacional del Perú. Nadie debe obediencia a un gobierno golpista. Respaldo al Congreso y que se inicie la sucesión presidencial. Pedro Castillo con esta actitud pisotea la mínima presunción de inocencia que por Constitución le corresponde”, señaló la congresista de la bancada Desarrollo e Integridad Susel Paredes.

La sesión estaba programada para las 3 de la tarde hora local con el fin de debatir un tercer intento de moción de destitución al presidente, pero se adelantó tras el sorpresivo anuncio.

14.25 Intento de destitución

El anuncio de Castillo se produjo cuando el mandatario se enfrentaba a un tercer intento de destitución en un año y medio de gestión impulsado por un desprestigiado Parlamento que iba a debatir su posible remoción por “permanente incapacidad moral”.

La Fiscalía investiga al mandatario en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que Castillo usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. El presidente negó las acusaciones.

14.20 “Golpe de Estado”

El anuncio de Castillo provocó el rechazo inmediato de distintas fuerzas políticas, incluso del partido que lo llevó al poder, Perú Libre, que denuncian un golpe de Estado en Perú.

Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre y armador detrás del triunfo de Castillo hace un año y medio, dijo: “Perú Libre no apoyará golpe de Estado en marcha, estamos contra el hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo. No apoyaremos la vacancia”.

Por su parte, la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, de Avanza País, publicó en Twitter: “Pedro Castillo acaba de anunciar que dará un golpe de Estado y disolverá el Congreso abiertamente para encubrir sus delitos. El Congreso debe adelantar la sesión y vacarlo inmediatamente”.

Pedro Castillo acaba de anunciar que dará un golpe de Estado y disolverá el Congreso arbitrariamente para encubrir sus delitos. El Congreso debe adelantar la sesión y vacarlo inmediatamente. — Adriana Tudela Gutiérrez (@adrianatudelag) December 7, 2022

14.15 Renuncias

Antes del anuncio, había renunciado el Comandante general del Ejército Córdova Alemán en una carta escrita que envió al ministro de Defensa.

Mientras tanto, después del discurso de Castillo, renunció el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.

“En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Pesidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, escribió en Twitter.

En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Pesidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución. — César Landa (@CesarLanda0) December 7, 2022

14.10 Las nuevas medidas

A partir del anuncio de Pedro Castillo, se gobernará mediante decretos de ley y habrá toque de queda a partir de las 22 hora local hasta las 4 de la mañana.

También se reorganizará el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.

14.00. Sorpresivo anuncio

El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció sorpresivamente el cierre del Congreso de la República y el “gobierno de excepción”, poco antes de enfrentarse a un tercer intento de destitución promovido por legisladores de la oposición en un año y medio de gestión, en lo que los medios peruanos y los congresistas consideraron “un golpe de Estado”.

En un mensaje televisado a la nación, el mandatario dijo que se convocará en la mayor brevedad a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, que elaborará una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.

“Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley”, anunció Castillo horas antes de que enfrente el debate de una moción de destitución.

