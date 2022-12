De dos patrias. A los 85 años, murió la escritora, periodista y académica Nélida Piñón

escuchar

La literatura latinoamericana está de duelo. Ayer, en Lisboa y a los 85 años murió una figura colosal de las letras brasileñas, la escritora, periodista y académica Nélida Piñón (Río de Janeiro, 3 de mayo de 1937), autora de más de veinte títulos -novelas, cuentos, escritos autobiográficos, crónicas y ensayos- entre Guía-mapa de Gabriel Arcanjo, de 1961, y Un día llegaré a Sagres, de 2021. Fue la primera mujer que presidió la Academia Brasileña de Letras (ABL), entre 1996 y 1997. En 1995, recibió el Premio FIL de Literatura y el Premio de Literatura Latinoamericana Juan Rulfo. En 2003, el Premio Internacional Menéndez Pelayo y, en su país, ganó el prestigioso Premio Jabutti en 2004, por la celebrada novela Voces del desierto que la autora definió como “un triunfo de la oralidad”.

A literatura brasileira se despede de uma das suas principais escritoras, Nélida Piñon. Colega de Gil na ABL, a acadêmica foi a 1ª mulher a presidir a instituição e será lembrava eternamente por sua contribuição a nossa cultura. Nossos sentimentos a amigos e familiares #EquipeGil pic.twitter.com/LOVyeZgSt8 — Gilberto Gil (@gilbertogil) December 17, 2022

Hija de padres españoles de la región de Galicia que emigraron a Brasil en los años 1920 desde Pontevedra, Piñón comenzó a escribir a los diez años; primero se licenció primero en Periodismo en la Universidad de Río de Janeiro y luego continuó sus estudios en las universidades de Columbia y John Hopkins, en Estados Unidos, donde escribió en inglés cuentos y ensayos para revistas.

Integraba la Real Academia Galega desde 2014. En Corazón andariego, su libro de memorias, se atribuyó un doble imaginario (brasileño y gallego) y dos visiones del mundo; años después, retomó la cuestión en los ensayos de La épica del corazón, donde además escribió sobre su amado Machado de Assis, Julio Cortázar, José de Alencar, Clarice Lispector, Juan Rulfo y Tomás Eloy Martínez.

En 2005, el amor de España por su obra quedó sellado cuando le otorgaron el Premio Príncipe de Asturias por su “incitante” obra, artísticamente sustentada “en la realidad y la memoria, y también en la fantasía y los sueños”; en 2020, le fue concedida la nacionalidad española (sin que ella la solicitara) y en junio de este año la escritora donó su biblioteca -de más de ocho mil ejemplares- al Instituto Cervantes de su ciudad natal. “Recibimos el legado de una de las grandes escritoras universales contemporáneas, una de las grandes representantes de la cultura brasileña y una descendiente e impulsora de la cultura gallega, lo que fortalece nuestra apuesta por la cultura iberoamericana”, dijo en esa ocasión el director del Instituto Cervantes, el escritor Luis García Montero.

“Me alegró desprenderme de ellos -declaró Piñón-. No me entristece ver los estantes de mi casa vacíos porque sé que van a rellenar el corazón de muchos. Sabía que los libros no eran míos. Me ayudaron a educarme, a formarme y a aprender que sin ellos no tenemos condiciones de vivir, pero sabía que tenían que estar a disposición de otros”.

No me puedo creer que ha muerto la gran Nélida Piñón!!!! Hablé con ella por teléfono hace dos semanas 😪 qué pena — Rosa Montero (@BrunaHusky) December 17, 2022

“Mi geografía literaria es la libertad -dijo en una entrevista con LA NACION-. No tengo miedo. Como no pienso en el éxito ni en los premios cuando escribo, puedo ser una aventurera en cualquier geografía cósmica y en cualquier parte de la Tierra. A lo que no puedo renunciar es a la lengua portuguesa”. Para la autora, la lengua portuguesa se había enriquecido al llegar a Brasil.

Mi tributo emocionado para la gran escritora brasileña #Nélidapiñón , entrañable amiga, quien ha muerto en Portugal. Su obra maestra La república de los sueños queda en la memoria de nuestra literatura latinoamericana. pic.twitter.com/1YLURtKb8y — Sergio Ramírez (@sergioramirezm) December 17, 2022

Era crítica de los políticos de su país. “No se preocuparon en preparar al país para su desarrollo poblacional y no entendieron que el desarrollo económico que hubo en algunas instancias iba a provocar carencias sociales profundas -dijo a este diario-. La educación no acompañó ese crecimiento poblacional; hoy tenemos 12 millones de analfabetos. La falta de inversión educativa en un país es una tragedia nacional. Y a los políticos en Brasilia jamás les interesó eso, solo beneficiarse a ellos mismos”. Para Piñón, los gobiernos de izquierda y de derecha en América Latina se habían confundido en la corrupción. “Me siento parte de una izquierda que ya no desea ser radical”, afirmó.

La escritora María Rosa Lojo conoció a la escritora brasileña. “Tuve el honor de conocer y tratar a la gran Nélida Piñón, con quien compartíamos las raíces gallegas -dice Lojo a LA NACION-. Estuvimos juntas por primera vez en un congreso convocado en 2004 por el Centro PEN, en Santiago de Compostela, bajo el lema ‘Galicia e Iberoamérica: un mundo literario’; en 2017 nos visitó en Buenos Aires; participamos ambas en una mesa significativamente titulada ‘Árboles de familia en las repúblicas soñadas: dos miradas femeninas sobre la inmigración gallega en la Argentina y Brasil’, que se celebró en el colegio bilingüe Santiago Apóstol. Nuestro último encuentro fue el 28 de septiembre pasado: Nélida, de visita en Portugal, tuvo la enorme gentileza de acercarse a escuchar mi discurso de ingreso en la Real Academia Galega como ‘académica de honra’, condición en la que ella me precedió”.

A finales de septiembre, Nélida Piñón participó del acto de la Real Academia Gallega, cuando María Rosa Lojo fue designada "académica de honra" por esa institución MONCHO FUENTES

Visitó la Argentina y en varias ocasiones asistió como invitada a la Feria del Libro de Buenos Aires. “La autora de la emblemática novela La república de los sueños, entre tantas bellas obras, era también una personalidad carismática, entusiasta y encantadora -sostiene Lojo-. Ejercía el don de una oratoria fluida y poética como sus libros, y poseía una sensibilidad que la situaba de inmediato ante sus interlocutores. Amable y afectuosa, sabía encontrar la mejor frase para cada uno, con palabras tan precisas como cálidas. La llevaré siempre en el corazón, junto a otros queridos colegas y amigos de su inmenso país, donde me siento recibida con generosidad invariable”.

Nos ha dejado Nélida Piñon, gran dama de las letras brasileñas.



Feliz viaje, queridísima amiga. Donde quiera que vayas te están esperando Carmen y Clarice para brindar por la buena literatura y por una vida plena.



DEP. pic.twitter.com/C0VDApwHQ2 — Agencia Balcells (@agenciabalcells) December 17, 2022

En redes sociales, escritores, personalidades de la cultura y lectores se despidieron de la narradora andariega y de dos patrias.