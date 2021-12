¿Cuál es la palabra del año para FundéuRAE?

Por segundo año consecutivo la pandemia y las expresiones derivadas de la crisis sanitaria imperan en nuestro lenguaje como novedad. “Vacuna” es la palabra del año, según la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE). El diccionario online de lengua inglesa Merriam-Webster también había elegido este término.

FundéuRAE eligió a “vacuna” como palabra del año entre otras once candidatas. La institución argumentó los motivos de su decisión: “La ganadora, que no tiene que ser necesariamente una voz nueva, ha de suscitar interés lingüístico por su origen, formación o uso y haber tenido un papel protagonista en el año de su elección”. Otras palabras derivadas de esta crisis también estaban entre las candidatas: “variante” y “desabastecimiento”. Ese criterio es diferente al de Merriam-Webster donde la palabra elegida se selecciona en función a la cantidad de búsquedas en el diccionario que recibe una palabra determinada. No hubo coincidencia en los demás términos elegidos entre la institución que vela por el lenguaje en español y la publicación en inglés.

Si bien nuevamente la crisis sanitaria es nuevamente protagonista, la institución destaca un hecho positivo: “Con la llegada del SARS-CoV-2 el mundo cambió. Pero con ella llegó la esperanza. Desarrollarla fue un auténtico reto. Dar con ella era una cuestión vital. E inocularla también”. “Vacuna” y sus derivados, como “vacunación” o “vacunado” y neologismos como “vacunódromo” irrumpieron en nuestro lenguaje cotidiano. FundéuRAE trabajó este año en recomendaciones léxicas y lingüísticas durante 2021 para esclarecer dudas sobre términos como “antídoto” o “inmunización”, “inocular”, “tripanofobia” (‘miedo irracional a las inyecciones’) o inmunidad de rebaño.

“Además de por su gran presencia en el debate social, político, científico y económico, la Fundación la ha seleccionado por su interés lingüístico. El concepto de vacuna surgió en el siglo XVIII a raíz del descubrimiento del médico inglés Edward Jenner de que los infectados por la viruela vacuna o bovina quedaban protegidos frente a la viruela humana. En español, se utilizó durante un tiempo vaccina (creada a partir del latín vaccinus, es decir, ‘de la vaca’), pero terminó imponiéndose vacuna. Esta voz aparece por primera vez en el Diccionario de la RAE en 1803, aunque no con su significado actual, que se incluyó en 1914″, expresa el comunicado que explica el origen del término vacuna.

Entre las candidatas para ser consideradas palabras de 2021 se encontraban también “negacionista”, “cámper” (“Vehículo acondicionado para vivir en él”, según el Diccionario de la lengua española), “ecoansiedad”, “carbononeutralidad”, “metaverso”, “criptomoneda”, “megavatio”, “talibán” y “fajana”(”Terreno llano al pie de laderas o escarpes, formado comúnmente por materiales desprendidos de las alturas que lo dominan”). Este último término imperó a la hora de explicar la actividad del volcán de la isla La Palma.

Desde hace nueve años, esta institución elige la palabra del año. Para la Fundación la palabra escogida en 2013 fue escrache; en 2014, selfi; en 2015, refugiado; en 2016, populismo; en 2017, aporofobia; en 2018, microplástico; en 2019, emojis; y en 2020, confinamiento (2020).