Lo que viene en 2022: llega Frida, vuelve la Feria del Libro y será una temporada de grandes aniversarios

Si a simple vista 2022 está sembrado de grandes centenarios es porque 1922 fue verdaderamente extraordinario: en marzo nació Jack Kerouac, en Massachusetts, y en noviembre moría Marcel Proust en París; también hace cien años se publicaron grandes títulos de la literatura universal, como el Ulises, de James Joyce, y de las letras argentinas, como Veinte poemas para ser leídos en un tranvía, de Oliverio Girondo. Todas estas conmemoraciones -y otras, como el año de un Nobel: Saramago- atravesarán la agenda cultural de la próxima temporada.

Aunque en varios sentidos el panorama es todavía incierto a causa de la pandemia, los rebrotes y las olas que vienen y van, ya hubo varias confirmaciones oficiales sobre regresos que serán significativos, como la vuelta de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a La Rural, que no se realiza desde 2019. Sin embargo, el coronavirus pone a la habitual danza de nombres de escritores en un prudente compás de espera. Si todo sale bien, varias figuras nos visitarán entre abril y mayo.

"Diego y yo", de Frida Kahlo, se expondrá desde diciembre en el Malba

En los museos, los centros culturales y nuevos espacios que prometen abrir sus puertas, ya hay una cantidad de imperdibles. Pasen y vean, lo mejor de lo que viene en 2022.

Frida, la estrella de la nueva puesta del Malba

Diego y yo, el cuadro de Frida Kahlo que batió el récord de US$34,8 millones para una obra de arte latinoamericano vendida en una subasta este año, se expondrá en el Malba a partir de septiembre en el marco de una nueva puesta de la colección que incluirá las obras maestras del acervo del museo. Además de este autorretrato, considerado el último que hiciera Frida antes de su muerte en 1954, se verá Autorretrato con chango y loro (1942), entre otras piezas donadas por Eduardo Costantini, algunas de ellas, no han sido exhibidas al público durante décadas.

Una Noche de las Ideas expandida y federal

Con el lema “reconstruir(nos)”, en 2022 vuelve la Noche de las Ideas, que se desarrollará a lo largo de dos días: el jueves 27 y el viernes 28 de enero. Organizada por el Instituto Francés en la Argentina, la embajada de Francia y Fundación Medifé, la gran novedad será que esta vez las jornadas se realizarán en simultáneo en ocho ciudades del país: Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Ushuaia y Buenos Aires. En la Capital, a su vez, habrá varias sedes: entre otras, el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis, la Alianza Francesa y el CCK. El corte de cintas oficial, sin embargo, será en el rincón más austral. Si el coronavirus lo permite, vendrán intelectuales franceses; por las dudas, los organizadores ya tienen comprometidos en un plan B vía streaming desde Europa.

Van Gogh inmersivo y extralarge

Por primera vez se presenta en Buenos Aires la muestra internacional que invita a sumergirse en las obras de Vincent Van Gogh. Se inaugurará el 16 de febrero, en el Pabellón Frers de La Rural, y las entradas anticipadas se agotaron en la primera semana de venta para los primeros fines de semana de exhibición. Las “funciones” tendrán turnos de media hora con aforo limitado. Éxito de público en países como Canadá, Francia y Estados Unidos, Imagine Van Gogh ya es un fenómeno antes de su apertura.

Unas 200 obras icónicas de Van Gogh conforman la primera muestra inmersiva dedicada al artista holandés que llega a Buenos Aires en febrero

Rumbo a la Bienal de Venecia

Mónica Heller, la artista que representará a la Argentina en la Bienal de Venecia, exhibirá una videoinstalación multicanal de animación 3D, poblada de personajes en continua transformación, presentada en un clima fantástico ambientado por sonidos artificiales. La obra de Heller dialogará con el tema fantástico elegido por Cecilia Alemani para la 59ª edición de la muestra internacional, que se inaugurará el 23 de abril y se desarrollará hasta noviembre. El proyecto de Heller fue seleccionado entre los más de 40 que se presentaron a la convocatoria realizada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de la Dirección de Asuntos Culturales y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Mónica Heller es la argentina seleccionada para representar al país en la próxima Bienal de Venecia Fabián Marelli - LA NACION

La revancha de la Feria del Libro

En el regreso al tradicional predio de La Rural después de dos años de suspensiones por la pandemia, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se realizará entre el 28 de abril y el 16 de mayo. El discurso inaugural de la postergada 46ª edición de la FIL estará a cargo de Guillermo Saccomanno y la ciudad invitada de honor es La Habana, como estaba previsto para 2020. Después de la jubilación de Oche Califa, asumió como director general de la feria el periodista Ezequiel Martínez.

Centenario de Saramago

El 16 de noviembre se cumplirán cien años del nacimiento de José Saramago. La Fundación que lleva el nombre del escritor portugués prepara un amplio programa para la celebración, dividido en cuatro ejes: la trayectoria biográfica, formativa y cívica del autor portugués, en relación a su producción literaria; la lectura y difusión de su obra; las publicaciones alrededor de su figura; y encuentros académicos. El mes pasado se publicó La viuda (1947), novela inédita en castellano y primera ficción del premio Nobel de Literatura, a la vez que se anunció un nuevo volumen de su obra completa para 2022. Argentina será uno de los destinos de un homenaje itinerante que empezó en Portugal y que recorrerá varias ciudades del mundo. A nivel local habrá actividades en la Feria del Libro porteña y un ciclo de cine y debates en el Malba, la segunda quincena de abril, donde se proyectarán adaptaciones de diversas novelas del autor portugués. Pilar Del Río, presidenta de la fundación, prepara un ciclo de conferencias ideadas y comandadas por el argentino Alberto Manguel.

La última Feria del Libro de Buenos Aires, en abril de 2019, en La Rural, alcanzó el millón de visitantes LA NACION

Bellas Artes, puertas adentro y afuera

Mientras avanza la obra del patio interno que une el edificio del museo con la Asociación de Amigos, sobre avenida Figueroa Alcorta, donde habrá un pasaje con esculturas, el Bellas Artes ya anunció las exposiciones que exhibirá en el primer semestre: Dibujos antiguos, curada por Ángel Navarro, se podrá visitar entre abril y agosto; y Juan Carlos Distéfano. Por amor a la pintura, con obras del maestro, de 88 años, y curaduría de María Teresa Constantín. Fuera de sus salas de la Avenida Del Libertador, con el final del verano, replicará parte de su colección en el Centro Cultural Borges (ver aparte), en las muestras Bellas Artes / Bon Marché y Sara Facio y la creación de la colección fotográfica del Bellas Artes. En mayo, en el Centro Cultural Kirchner, el MNBA exhibirá Escenas contemporáneas. Colección Bellas Artes, curada por Mariana Marchesi: son las obras más contemporáneas del acervo, que abarca desde 1960 hasta la década de los 90.

Reabre el Centro Cultural Borges

El 1° de marzo reabrirá en la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación el Centro Cultural Borges, emblemático además por la cúpula con los murales de Antonio Berni, Lino Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino, Demetrio Urruchúa y Manuel Colmeiro. En esa ocasión se inaugurará una muestra dedicada a recordar los orígenes del Museo Nacional de Bellas Artes, que funcionó allí como primera sede; otro sector especial estará destinado a homenajear en forma permanente al gran escritor argentino que da nombre al centro cultural. Se anuncia para marzo, también, una exposición fotográfica de Sara Facio. Enseguida que comience el año, se concretaría el postergado traslado del Museo Nacional de Arte Oriental, finalmente con sede propia. Otra sala será curada por la dirección del Palais de Glace (que continúa en obra, a la espera de un nuevo llamado a licitación), con exposiciones que acerquen miradas contemporáneas sobre su acervo, y habrá un espacio dedicado a impulsar el mercado de artesanías locales de la Argentina.

Por su parte, los museos nacionales dependientes de la Secretaría de Patrimonio Cultural -de la Casa del Bicentenario a la Casa Museo Sarmiento en San Juan- harán énfasis en el recorrido federal de las exposiciones, con la mirada puesta en cuestiones de género y diversidad, medio ambiente y proyectos colaborativos.

La escritora Almudena Grandes, que murió el mes pasado, en un retrato tomado en 2019 durante la presentación de "La herida perpetua"

Almudena, inédita, y otros grandes lanzamientos

El sello Tusquets, casa editora de la obra de la española Almudena Grandes, lanzará la novela póstuma de la autora de Las edades de Lulú. Se anticipó que se trata de una ficción futurista, aún sin título, que escribió durante la pandemia. Un esperado autor que regresa a las librerías locales es el británico Martin Amis, con Desde adentro (Anagrama); como hizo en Experiencia décadas atrás, el autor vuelve a experimentar con su propia biografía y la ficción. Del francés Pierre Lemaitre se anuncia El Diccionario de un apasionado de la novela negra (Salamandra). El grupo Penguin Random House publicará libros de los Nobel de Literatura Alice Munro, Orhan Pamuk, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. En el centenario del nacimiento de Antonio Di Benedetto, Adriana Hidalgo lanzará Escritos del exilio, que reúne textos del autor de Zama publicados en una revista médica española.

Los 40 años de Malvinas

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur recordará las cuatro décadas de la guerra con un gran programa que incluye documentales, publicaciones, actividades teatrales y musicales. En el Teatro San Martín, volverá a escena Campo Minado, la obra de Lola Arias que reúne a excombatientes ingleses, argentinos y un grukha: un quintento fabuloso para contar la conmovedora historia. En materia de libros, el sello Loqueleo lanzó en 2021 una colección especial con ficciones (cuentos y novelas) para alumnos de escuelas primarias y secundarias: entre ellos, La tía, la guerra, de Paula Bombara; Donde se acaba el viento, con relatos de Laura Ávila, Martín Blasco, Elsa Bornemann, Gustavo Roldán y Ricardo Mariño, y prepara nuevos títulos para conmemorar el nuevo aniversario.

Dos hitos para recordar a Federico Klemm

El 25 de marzo de 2022 Federico Klemm cumpliría 80 años y también este año, pero en noviembre, se recordarán las dos décadas desde su muerte. Por eso, en su tributo, la Fundación Klemm volverá a colgar la muestra de grandes éxitos de la colección, tal como se presentaba desde 2018, pero con una serie de intervenciones. Entre las piezas más importantes del acervo internacional hay obras de Lucio Fontana, fotos de Robert Mapplethorpe y Richard Avedon, y la escultura de una pareja desnuda tamaño natural, de John De Andrea, muy cerca de la inconfundible Venus azul Klein. También, objetos de Picasso, un zapato brillante de Andy Warhol (entre tantas otras obras del ícono pop que atesoró Klemm) y una pintura de gran tamaño de Guillermo Kuitca. La figura y la obra del coleccionista mediático se recordará durante todo el año con una secuencia de episodios sobre su vida, jornadas de pensamiento, ciclos de performance y programas de aprendizaje.

"Tierra interior", 2018, de la artista colombiana Delcy Morelos. Vista de la obra, que se instalará en el subsuelo del Museo Moderno, realizada en Roda Sten Konshall, Gotemburgo, Suecia

Más Moderno

Entre los planes del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires figura un proyecto de ampliación del edificio en una propiedad municipal de grandes dimensiones, a cien metros de la institución. Además, se renovaría el espacio de guarda que está abandonado, con el objetivo de “descomprimir el espacio del museo”, como adelantó Victoria Noorthoorn, directora del Moderno. Este año, después de largas obras, se inauguró una biblioteca con forma de laberinto en la sede de la avenida San Juan 350. En la temporada 2022 se podrán visitar muestras individuales de Mónica Girón y Florencia Rodríguez Giles; habrá proyectos especiales de Florencia Bohtlingk, Juan Gugger y Cristina Schiavi. Además, la artista colombiana Delcy Morelos hará una importante instalación sobre la madre Tierra en el subsuelo del museo y habrá una muestra sobre femicidio de Ana Gallardo y Nicanor Aráoz, en diálogo con obras de la colección.

Manuel Puig 90 años y en escena

En el 90º aniversario del nacimiento del escritor argentino, en España se hará una nueva puesta de El beso de la mujer araña, a cuarenta años del primer estreno, con dirección de Carlota Ferrer, y las actuaciones de Eusebio Poncela y de Igor Yebra. Mientras tanto, en Buenos Aires, se repondrá en el Teatro San Martín Boquitas pintadas de Oscar Araiz y seguirá en cartel Cae la noche tropical, dirigida por Pablo Messiez. En General Villegas, el pueblo de Manuel Puig, confirmaron actividades por la fecha conmemorativa: en octubre la asociación civil Te Queremos Tanto realizará con el título Deconstrucción, de Villegas a Cuernavaca, puestas de teatro y muestras de arte. Por su lado, la Biblioteca Pública llevará a cabo durante el año talleres de lectura, ciclo de cine y narraciones en torno a su vida y obra.

Grandes centenarios de la literatura

Hay un año bisagra para la literatura, la erupción de un volcán, cuyos ríos subterráneos siguen incandescentes: 1922. Bill Goldstein, autor de The World Broke in Two, señala esta fecha en su famoso ensayo. Ulises, de James Joyce, La tierra baldía, de T.S.Eliot, y El cuarto de Jacob, de Virginia Woolf, celebran su centenario. También aquel año se publica en inglés la traducción de En busca del tiempo perdido: en 2022 además se recordará el centenario de la muerte de Marcel Proust. En Hispanoamérica destacan dos obras clave que celebran un siglo de vida: Trilce, de César Vallejo, y Veinte poemas para ser leídos en un tranvía, de Oliverio Girondo. En diciembre además se recuerda el centenario de la escritora argentina Beatriz Guido.

Natalia Oreiro y Darío Grandinetti en el set de Santa Evita GEMELOSphotography

El estreno de Santa Evita

Coincide con el 70° aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón, en julio, el estreno de la serie Santa Evita, la adaptación de la novela de Tomás Eloy Martínez, que llegará a la pantalla por Star+ en el segundo semestre. Natalia Oreiro y Darío Grandinetti interpretan a Eva y a Perón en esta propuesta audiovisual con producción ejecutiva de Salma Hayek, Pepe Támez y Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, quien también se desempeña como director de algunos episodios junto con Alejandro Maci. La novela narra no solo la vida de Evita, sino las investigaciones de un periodista que busca dar con el paradero del cuerpo de la exprimera dama que estuvo oculto durante 19 años. A propósito del aniversario, el Museo Evita-Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, abrirá el año de conmemoraciones con la exposición Quién me dirá quién eras y quién fuiste. Evita y la familia Duarte en fotografías de Alberto Haylli, curada por Francisco Medail, además de proponer actividades especiales en torno a las siete décadas del fallecimiento y los 20 años de la apertura del museo.

Alessandro Baricco en el Teatro Colón

No es con su escuela Holden, donde desde 1994 enseña a contar historias, que el escritor italiano llegará a nuestro país nuevamente en 2022, pero sí será algo parecido a una clase, en cruce con un espectáculo teatral o una conferencia, lo que ofrecerá en la sala principal del Teatro Colón el 12 de octubre. Sobre El tiempo y el amor -Sul tempo e sull’ amore, tal el nombre de esta propuesta, prima hermana de otras experiencias escénicas que hizo el autor de Seda, como Palladium Lectures o Mantova Lectures, que pueden verse en YouTube- dicen más bien que es un viaje inspirado en dos grandes hechos históricos: el intento de fuga del rey Luis XVI y los últimos días de Tolstoi, pero que en el camino se conocerán otras historias de amor y de tiempo de la mano de Gabriel García Márquez, Homero, Shakespeare entre otros grandes de la literatura.

El escritor italiano Alessandro Baricco EFE

Arthaus, una nueva casa de arte en el microcentro

La Fundación ArtHaus, presentada en sociedad este año, anuncia su apertura para mediados de 2022 en el corazón financiero de Buenos Aires (Bartolomé Mitre 434), a pasos de la Plaza de Mayo y medianera de por medio con la Catedral Metropolitana. En la terraza del edificio diseñado por el Estudio Berdichevsky se podrá visitar el Baptisterio de los Colores, obra del Grupo Mondongo, una instalación inmersiva con paredes recubiertas de 3275 tonos de plastilina, con el techo y el piso de espejos que potencian una experiencia artística imperdible. También allí se inaugurará el proyecto gastronómico que forma parte de las propuestas artísticas de la Fundación que incluye espacios de exhibición para las artes visuales, performáticas, la música y el teatro, y una serie de becas y concursos.

150 años del Martín Fierro

“Moreno, voy a decir / según mi saber alcanza: / El tiempo solo es tardanza / de lo que está por venir; No tuvo nunca principio / ni jamás acabará, / porque el tiempo es una rueda, / y rueda es la eternidá”, canta Martín Fierro en la obra canónica de la literatura argentina pese a las reservas de Jorge Luis Borges. Martín Fierro cumple 150 años en 2022 y se espera un malón de homenajes, jornadas críticas y reediciones. Entre estas últimas, Eudeba incluirá el poema épico de José Hernández en su colección Serie de los Dos Siglos, con las ilustraciones de Juan Carlos Castagnino y un prólogo de Adriana Amante. Por su parte, Edhasa publicará Martín Fierro Siglo XXI, de Marcelo Birmajer, una novela en la que los personajes de Hernández llegan al presente y se hospedan en Once. En la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en el marco de la exposición El mito gaucho se realizarán actividades, recitales, encuentros literarios y publicaciones.

Reaperturas en los museos porteños

El Museo Histórico Saavedra reabrirá al público con una propuesta interactiva y cercana para aprender de la historia argentina a partir del juego Esta es una de las novedades que depara 2022 en los museos públicos de la órbita de la ciudad de Buenos Aires. También volverá a abrir la Casa Fernández Blanco, con la puesta en valor del Salón Dorado y salones anexos. Esto incluye la restauración de la yesería decorativa en paredes, pintura, dorado a la hoja, nueva iluminación, restauración de la marquetería del piso de las salas y del solado, y paredes de mármol del zaguán de acceso. También en 2022, el Museo del Cine festejará sus 50 años con un recorrido por la producción nacional de todos los tiempos en la exposición 50x50.