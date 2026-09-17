“Cuánta ignorancia corre por tu cuerpo hoy / Ni siquiera te entregas al viento / Sin pensar por qué / ¿Cuánto tiempo más llevará?”, canta David Lebón, en una de las canciones más emblemáticas de Serú Girán, que revive en una gira que Lebón y Pedro Aznar llevaron este año por todo el país, con una última función este domingo en Buenos Aires. “ Por favor, hablemos de verdad ”, dice la letra, lanzada en 1980, hace 46 años.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la ejecución presupuestaria de fondos destinados a universidades nacionales registra un ajuste interanual del 12,7%. Suma 3,2 billones. En el Presupuesto 2027, presentado esta semana, el Gobierno estima destinar alrededor de $7,3 billones en este rubro el año que viene. Es un 0,52% del PBI.

El proyecto oficial consolida la decisión del Gobierno de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada por un fallo unánime de la Corte Suprema en junio de este año, que establece ajuste de partidas por inflación, desde diciembre de 2023. Con esa pauta, el Consejo Interuniversitario Nacional estima en $11 billones el presupuesto necesario solo para mantener el funcionamiento. La ley se aprobó en agosto de 2025. ¿Cuánto tiempo más llevará?