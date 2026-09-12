Marc Orriols, egiptólogo: “Hollywood ha hecho mucho daño a nuestra visión del sexo en el Antiguo Egipto”

BARCELONA.-Hace exactamente veinte años, un joven Marc Orriols sorprendió en el III Congreso Iberoamericano de Egiptología celebrado en La Laguna (Tenerife) con una comunicación sobre los hábitos sexuales de los antiguos egipcios y concretamente sobre la práctica de la cópula a tergo (por detrás o del perrito) a partir de la iconografía en grafitis y óstracos (trozos de cerámica o piedra dibujados).

Ahora, en el VIII congreso, en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Orriols (Barcelona, 51 años), ya doctor en Egiptología, ha vuelto a impresionar con una intensa conferencia sobre el famoso papiro erótico de Turín, ramésida, de hace 3.150 años, que muestra pormenorizadamente varios actos sexuales y en el que interpreta que hay “un cachondeo sobre la masculinidad hegemónica” y puede que sea la primera representación en la historia de un squirting (expulsión femenina de líquido durante el sexo).

Estatuas del faraón Amenhotep III en Luxor, Egipto Amr Nabil - AP

-¿Qué hay de nuevo en el sexo del Antiguo Egipto?

-Básicamente se confirma nuestra idea de que, pese a la fama popular que tienen los antiguos egipcios de desinhibidos o indecentes, producto de la mirada sesgada de griegos y romanos y del cine —Hollywood ha hecho mucho daño a nuestra visión del sexo en el Antiguo Egipto—, eran una sociedad más bien recatada. Aunque en la religión se pueda ver una cierta fluidez sexual, con dioses que copulan o se masturban, eso queda en la esfera celeste y para la vida cotidiana no hay casi representaciones.

-Eran pacatos, entonces.

-El sexo humano no aparece mostrado en el arte oficial, solo en esas representaciones, digamos, fuera de lo normativo, de las que hay muy pocas, unas treinta para tantos años de historia. Incluida una de sexo con un burro. Es cierto que probablemente los egiptólogos tradicionales hayan ocultado o destruido cosas que les pudieron parecer ofensivas.

Marc Orriols, doctor en Egiptología, sorprendió hace veinte años con una investigación sobre los hábitos sexuales de los antiguos egipcios Facebook / MarcOrriolsLlonchEgyptologist

-Qué contraste con la idea general de lo que hacían esas mujeres con ropa transparente y hombres con faldín.

-Los egipcios no vestían así. Son convenciones iconográficas, no hubo seda hasta la época ptolemaica y el lino que se usaba no proporciona esas transparencias, y prueba a dejar tanto cuerpo al descubierto bajo el sol de Egipto. Confundimos imágenes de sentido religioso y simbólico, en gran parte funerarias, con la realidad. Figuras que nos parecen eróticas se refieren a la fertilidad.

Elizabeth Taylor como una sexy Cleopatra en el film de 1963

-¿Existía el concepto de no binario?

-Había divinidades que podríamos considerar así, Atum, Hapi, Sejmet, Neit…, y en la sociedad se intuye como un tercer género pero que más bien parecen castrados; a los niños se los tenía por agénero, eso pasa en muchas culturas. En todo caso, los temas de identidad no existían culturalmente, como tampoco se documenta la homosexualidad, ni masculina ni femenina. Los antiguos egipcios eran, formalmente, binarios y heteronormativos, lo normal en una sociedad patriarcal.

-¿Podemos avizorar alguna postura favorita?

-En el escaso registro aparece la posición a tergo y la de la mujer con las piernas por encima de los hombros del hombre. Ambas permiten una penetración profunda y posiblemente se identificaban con el placer femenino. Pero seguimos hablando de representaciones marginales. El papiro de Turín, con detalles excepcionales, muestra a la mujer arriba, pero mi interpretación es que era una práctica humillante para el hombre y que todo el documento se hace eco de un cuento sobre la vejación de un individuo poderoso y una inversión de la norma, un mundo al revés. Un insólito cachondeo sobre la masculinidad hegemónica.

-¿Prostitución? La Nefernefernefer de Sinuhé el egipcio cobraba.

-No está documentada. Todavía hemos de encontrar sexo con intercambio económico en el Antiguo Egipto. Hoy en día no se puede afirmar que hubiera prostitución; en este caso no es el oficio más antiguo del mundo.

-¿Sexo oral?

-De nuevo, prácticamente solo los dioses. Felación hay poca. Un difunto en el Libro de los muertos dice que no la ha probado, como si eso le hiciera más virtuoso. Y hay un óstraco en que se aprecia a una mujer a la que le eyaculan en la boca, por fuera.

Una representación moderna de la muerte de Cleopatra Shutterstock

-Adiós al beso de Cleopatra.

-El cliché de Cleopatra como la gran fellatrix oriental lujuriosa, pesa. Se lo endosaron los romanos para denostar, sexualizándola brutalmente, a una mujer poderosa que les infundía miedo. Todavía es frecuente en las pelis porno el nombre de Cleopatra.

-Al menos habría orgasmo.

-Existe la palabra nedjemet, que significa algo agradable, dulce, pero parece referirse solo al placer masculino…