En la Fundación Proa, se anunciaron esta tarde los cuatro proyectos ganadores de las cuatro categorías del Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo”, que ya va por su séptima edición. Además de diez millones de pesos en premios, se entregaron diez menciones.

Organizado por la Fundación Bunge y Born, la Fundación Proa y LA NACION, el certamen cosechó 1418 postulaciones de todo el país e incluso de argentinos residentes en el exterior que concursaron en las categorías de Dramaturgia, Guion, Narrativa breve y Narrativa.

Los jurados Katya Adaui y Héctor Guyot junto con los cuatro ganadores de la séptima edición del Premio Estímulo a la Escritura Tadeo Bourbon

Los proyectos ganadores fueron Jockey Club Fisherton Town, de Leilén Araudo, en Dramaturgia; Los dos paisajes, de Francisco Lezama, en Guion; Zona desfavorable, de Gonzalo Prunesti, en Narrativa breve, y Oro blanco de desierto plano, de Agustina Espasandín, en Narrativa. Cada autor recibió un estímulo de $ 2.500.000, de libre disponibilidad para continuar con el desarrollo de su obra.

El jurado estuvo integrado por la escritora Katya Adaui, la cineasta y escritora Albertina Carri, el escritor Federico Falco y el periodista y escritor Héctor Guyot. Del acto de premiación participaron Adaui, Carri y Guyot, mientras que Falco, con compromisos en el exterior, envió unas palabras. Las obras finalistas fueron seleccionadas luego de una etapa de preselección a cargo de un equipo de lectores especializados.

También estuvieron presentes los representantes de las entidades organizadoras, entre ellos, Adriana Rosenberg, presidenta de la Fundación Proa; Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION; Andrés Agres, director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, y Andrés Beláustegui, coordinador general del Premio.

Adriana Rosenberg, presidenta de la Fundación Proa; Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, y Andrés Agres, director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, en el acto de premiación en Fundación Proa Tadeo Bourbon

Se destacó que, entre las temáticas predominantes, figuraron los vínculos familiares, el duelo, la identidad, las desigualdades, el trabajo, la relación con la naturaleza y los padecimientos mentales. Y que se enviaron propuestas realistas con otras que exploran lo fantástico, el terror, el humor y el absurdo; también hay cruces de géneros, trabajos con archivos y documentos, y búsquedas formales con distintas voces y perspectivas.

Los autores distinguidos con menciones participarán, junto con los ganadores, de las clínicas de escritura a cargo de Lucía Puenzo y Luis Sagasti, previstas entre febrero y mayo de 2027.

“Los proyectos de esta edición dan cuenta de una literatura vital, que no responde a un único repertorio de temas, y que aborda justamente algunas de las grandes cuestiones del presente -dijo Adriana Rosenberg-. Nos interesa esa convivencia de registros, procedencias y experiencias, así como la decisión de muchos autores de llevar su trabajo hacia formas menos previsibles. El Premio Estímulo acompaña esas búsquedas y les da tiempo para madurar, sin imponerles un rumbo. Creo que esa es una de las mayores contribuciones de este certamen. Que esta iniciativa llegue a su séptima edición nos permite, además, observar cómo se transforma el mapa de la escritura contemporánea y seguir siendo parte de ese proceso”.

“Primero que todo, quiero agradecer a los miles de argentinos de entre 20 y 40 años que, con una obra todavía sin terminar, se animaron a ponerse en manos de nuestros jurados, y, a partir de ahí, seguir trabajando para perfeccionar su trabajo y tener la posibilidad de llegar a una futura edición para ser disfrutada, leída y admirada -sostuvo Norberto Frigerio-. Reconocer también que, cuando tres instituciones de la fuerza y la potencia de Techint, a través de Fundación Proa, la Fundación Bunge y Born y LA NACIÓN se proponen algo, lo que hacen es serio, de valor para la sociedad y un puente entre la inspiración y la excelencia. Para terminar, después de estos primeros siete años, vamos por otros siete, con la pasión fortalecida y la decisión de seguir creciendo en toda la Argentina y llegando a nuevos escritores, dramaturgos y guionistas”.

Andrés Beláustegui afirmó que entre los finalistas de esta edición hay autores con recorridos muy distintos. “Algunos ya tienen libros publicados, otros vienen trabajando en el cine o el teatro y otros están dando sus primeros pasos -dijo-. Una de las características más valiosas del Premio es que permite acompañar esas distintas trayectorias, ofreciendo recursos, lecturas y espacios de intercambio para que las obras puedan seguir desarrollándose. Con el paso de los años, además, empezamos a ver cómo muchos proyectos que recibimos cuando todavía estaban en proceso se convierten en libros publicados, películas realizadas u obras teatrales estrenadas. Es una satisfacción enorme comprobar que ese acompañamiento tiene resultados concretos y que el Premio puede contribuir a que nuevas voces encuentren su lugar”.

Resultados de la edición 2026

El jurado distinguió cuatro proyectos ganadores y diez menciones especiales. Dos de las obras mencionadas tienen coautoría.

El Premio Estímulo a la Escritura entregó también menciones Tadeo Bourbon

En Dramaturgia, además del premio para Jockey Club Fisherton Town, de la actriz, docente e investigadora santafesina Leilén Araudo, se otorgaron menciones a La última estrella que escupió la noche, de Malena Rodríguez Romairone, y Una torre tapó el cielo, de Ana Schimelman y Ian Shifres. En Guion, el premio fue para Los dos paisajes, del director y guionista nacido en Buenos Aires Francisco Lezama, y hubo menciones para Sus ojos se cerraron, de Federico Fernández; Laguna Pepsi, de Lucila Mariani, y Pequeños rostros colgantes, de Augusto Sinay y Matías Sinay.

En Narrativa breve, el proyecto premiado fue Zona desfavorable, del cordobés Gonzalo Prunesti, con menciones para Las estructuras rígidas, de Gabriel Kaufmann, y Madrastra y otros cuentos, de Delfina Korn. Y en Narrativa, resultó premiado Oro blanco de desierto plano, de la escritora Agustina Espasandín, con menciones para Balada del pozo ciego, de Fermín Eloy Acosta; Mar adentro, de Rosario Aquebeque, y Las alienadas, de Lucía Igol.

“Reír mientras planificas tu propio sepelio parecería bastante exigente hasta que en Jockey Club Fisherton Town, Leilén Araudo nos regala la gracia de pensarlo -sostuvo Adaui-. Sus personajes, Elena, Eloísa y Marilú atraviesan los caprichosos montes de la muerte, la decadencia, la negación, la dependencia, la complicidad, para revelarnos los mecanismos de poder y las contradicciones de clase. Premiamos esta propuesta teatral por la promesa de su potencia escénica, la solidez de su escritura y la riqueza de sus diálogos, de comicidad corrosiva”.

“Desde el título, el guion sugiere un binarismo que deberán desentrañar las adorables Mercedes y Cecilia. Obligadas a convivir con sus propios sistemas de creencias, entre la materialidad de los vínculos afectivos y el animismo de lo espiritual, van encontrando una huella en aquello que parecía una bifurcación. El dos, su dos del título, también hace eco en la puesta a través del humor y lo íntimo, de la repetición de los ritos y el desvío de lo absurdo”, dijo Carri sobre Los dos paisajes; agregó que “construye con sutileza gestual y precisión narrativa un universo cinematográfico que peregrina entre dos mundos, para acercarse cautelosamente al misterio de lo humano, aquel capaz de debilitar las fronteras entre los paisajes y las creencias, entre el uno y el dos, entre el espíritu y la materia y entre lo inesperado y lo que se espera”.

“En los relatos de Zona desfavorable Gonzalo Prunesti ofrece un reflejo de la vida en un pueblo sin nombre de la pampa húmeda, donde no hay límite preciso entre las últimas casas y la llanura. Sus personajes habitan una suerte de ‘no lugar’, sin embargo reconocible, donde sus vidas grises parecen como en suspenso, aunque cargadas de una sorda tensión. El autor las sigue con mirada compasiva y eso las vuelve cercanas. Dentro de un realismo que se abre a la irrupción de lo fantástico, y en una prosa austera y musical que adopta colores diferentes según el relato, asistimos a la creación de un mundo propio”, sostuvo Guyot.

“Agustina Espasandín narra el limbo -afirmó Falco-. El derrotero por un paisaje desértico de una comunidad disímil y deshilachada que, tal vez para terminar de constituirse y mantenerse unida, insiste en darse voz en la primera persona del plural. Un nosotros definido por el dolor físico, el sufrimiento corporal y un continuo moverse en torno a los ojos de agua supuestamente curativos, las fuentes que podrían sanarla y devolverla al mundo de lo fértil. Originalísima, arriesgada y extraña, con una escritura de precisión apabullante y, al mismo tiempo, poética y brutal, esta novela cuestiona, sorprende y resplandece, todo al mismo tiempo”.

En las siete ediciones de “Todos los tiempos el tiempo” se registraron más de 8700 inscripciones acumuladas y se distinguieron 34 proyectos ganadores. Varias obras distinguidas por el Premio se convirtieron posteriormente en libros, películas y puestas teatrales. Entre los libros publicados se encuentran La pez (Emecé), de Gabriela Larralde, La flamenca, de Ana Montes (Seix Barral); Bestias perfectas. El caso Lucio, de Mariana Komiseroff (Emecé); Obsolescencia programada, de Manuel Cantón (La Pollera); Crueldad del Macá, de Martín Bericat (Fondo de Cultura Económica); Las cándidas, de Rocío Lago (Larría), y Vidas en tránsito. Historia íntima del pasaporte, de Lucas Mertehikian (Mardulce).

En cine, Los tonos mayores, de Ingrid Pokropek, surgió de un guion distinguido en 2020 y tuvo recorrido por festivales internacionales, incluida la Berlinale. También llegaron a la pantalla Hace mucho que no duermo, de Agustín Godoy, y Lo que trajo la tormenta, de Miguel de Zuviría. Entre las obras teatrales estrenadas se cuentan Polvareda en los ojos, de Damián Smajo, presentada en el Teatro Nacional Cervantes, y Tres centímetros de un frío infinito, de Ivana Schiaffino.