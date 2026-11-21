A la espera de la segunda parte de la exitosa miniserie de Netflix protagonizada por Ricardo Darín que puso de moda la frase “Lo bueno funciona, Juan”, editorial Planeta presentó la reedición de El Eternauta 2, una obra fundamental que marcó un hito en la literatura gráfica argentina. Ya llegó a las librerías argentinas y cuesta $ 69.900.

Publicada por entregas entre 1976 y 1978, la segunda parte retoma el universo creado por Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López entre 1957 y 1959 y lo lleva hacia una zona más oscura, urgente y política. Escrita en los años de la última dictadura argentina, mientras Oesterheld vivía en la clandestinidad, El Eternauta 2 convierte la ciencia ficción en una reflexión feroz sobre la resistencia, el sacrificio, la violencia y el precio de imaginar un futuro cuando todo parece perdido.

Martín Oesterheld, Juan Mattio y Ricardo Romero en la presentación en la librería porteña Atlántica Gza Planeta

Durante la presentación en la librería porteña Atlántica, Martín M. Oesterheld (uno de los nietos del autor), Juan Mattio y Ricardo Romero debatieron sobre la complejidad técnica y política de este segundo volumen, cuyo origen se sitúa en un periodo oscuro de la historia nacional. Oesterheld nieto destacó que el libro nació bajo las condiciones de la clandestinidad familiar durante el año 1976. Según dijo, la obra refleja “una urgencia vital y testimonial”, marcada por la desaparición de sus familiares y la necesidad de dejar un registro en un momento de peligro inminente.

Martín Oesterheld, con la nueva edición de "El Eternauta 2" Gza Planeta

Tomás Lynch, editor del proyecto, comparó el trabajo de restauración con una labor de remasterización musical. “Nuestro trabajo es ser creadores de ‘contenedores’; el objetivo consiste en que la idea original de Oesterheld y Solano López vuelva a brillar con la misma fuerza”, dijo el editor del sello Planeta Cómic. Y destacó que, a pesar de las décadas pasadas, el material mantiene una capacidad inagotable para interpelar a los lectores.

La historia, publicada en un clima de represión, discute la derrota y la resistencia, alejándose de las lecturas lineales y positivistas que rodearon al primer tomo.

Ricardo Romero, moderador del encuentro, enfatizó la dificultad de separar los modos de producción del contenido artístico. Señaló que la ciencia ficción, presente en la saga, actúa como una trinchera para procesar acontecimientos que superan la comprensión cotidiana. El Eternauta, tanto en su primera como en su segunda entrega, trasciende las barreras del género para convertirse en un objeto de estudio sobre la identidad argentina. La presencia de personajes como Germán, que actúa como un observador dentro de la propia historia, añade una capa de metarrelato que condiciona la recepción actual de la historieta.

Oesterheld describió el proceso creativo de su abuelo como una labor heroica y trágica. “Héctor dictaba los guiones por teléfono desde el subte, con el pelo teñido y un sombrero, bajo una situación constante de huida”, relató. Esa urgencia se traslada a las páginas, donde la figura de Juan Salvo se transforma de un héroe colectivo a un combatiente solitario y mesiánico. El autor incorporó a su hija Beatriz, conocida en el barrio como “la Flaca María”, dentro de la narrativa, lo que otorga al libro un carácter autobiográfico profundamente doloroso y honesto.

Ricardo Darín como Juan Salvo, protagonista de "El Eternauta"

El debate también abordó la relación del autor con sus dibujantes. Alberto Breccia y Francisco Solano López fueron piezas clave para materializar la visión de Oesterheld. Los participantes destacaron cómo el dibujo urgente y descarnado de Solano López, en ocasiones incómodo para los estándares de la época, capturó la angustia del momento. “El Eternauta no es solo una historieta, es una gran maquinaria de sentido”, aseguró Martín Oesterheld, quien además señaló que la obra permite tramitar el trauma y discutir la historia de una forma que otras producciones no lograron.

La influencia de autores como H.P. Lovecraft en el tratamiento de lo desconocido y la asimetría tecnológica frente a un invasor abstracto también fueron temas centrales. La ciencia ficción, en palabras de los participantes, sirve aquí como herramienta para imaginar futuros donde la resistencia es posible. A diferencia de las distopías modernas que cancelan el mañana, la obra de Oesterheld mantiene el futuro abierto como una posibilidad de lucha constante. Este aspecto diferencia a El Eternauta de otras producciones globales, donde la tecnología actúa como un elemento decisivo, mientras que aquí la humanidad y la memoria ocupan el centro de la escena.

El encuentro cerró con una reflexión sobre el rol del sobreviviente. Héctor Germán Oesterheld utilizó la historieta como un canal para denunciar su realidad y perpetuar su voz frente a la censura. “Mientras yo pueda seguir contando, no estoy derrotado”, fue la premisa que el autor dejó grabada en su legado.

Para los lectores actuales, la reedición representa una oportunidad para recuperar esa memoria y confrontar los significados ocultos detrás de los trazos de Solano López. La obra sobrevive como un testimonio vivo, un punto de inflexión en la cultura nacional que se niega a ser archivado sin antes dialogar con las nuevas generaciones.

Los participantes coincidieron en que la serie de Netflix (los nuevos episodios todavía no comenzaron a filmarse y tampoco tienen fecha oficial de estreno) y los libros asociados permiten expandir un universo que, más allá de ser una pieza de colección, funciona como una herramienta política y social vigente. La historia de Juan Salvo refleja la lucha de un autor que, pese a la persecución, logró dejar una huella imborrable en el imaginario colectivo argentino.