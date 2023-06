Danza y democracia: 40 años para festejar bailando

escuchar

Este 2023 está poblado de festejos por los 40 años de democracia sostenida y la danza no podía quedarse afuera. A lo largo y ancho del país se suceden las programaciones especiales que son también una celebración de la memoria.

El Ballet de la Provincia de Salta, con dirección de Miguel Elías, se presentará en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia con un programa “dedicado a los 40 Años ininterrumpidos de Democracia en Argentina”. Incluye dos obras de Alejandro Cervera: Las 4 Estaciones, de Antonio Vivaldi, y Dirección Obligatoria, con música de Steve Reich.

Con el equipaje listo: muy jóvenes, los bailarines de Salta le ponen el cuerpo a "Dirección obligatoria", una obra estrenada en el Teatro San Martín en 1983 Luis Bravo

Dirección Obligatoria fue estrenada en 1983 con el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. “La monté en el comienzo de la temporada, todavía estaban los militares – recuerda Cervera-. La obra era muy inequívoca, se sabía claramente de qué se estaba hablando: los militares, los burgueses, los represores, los desaparecidos y sus deudos. No podía hacer otra cosa en ese momento. Creo que la fuerza de la obra tiene que ver con la fuerza de algo que yo no podía callar en 1983. Y tampoco ahora”.

Cervera compartió en sus redes sociales las imágenes de los ensayos con los bailarines de la compañía, todos nacidos en democracia. Y se sumaron emociones y recuerdos de intérpretes de Dirección Obligatoria en el estreno del otoño de 1983. Pero no se trata de un puro ejercicio de nostalgia. “He hablado mucho con los bailarines, que son muy jóvenes. No sólo de la historia argentina sino también de cómo abordar el trabajo desde el cuerpo y desde la imaginación –señala el coreógrafo-. La música de Steve Reich presupone un desafío nuevo para esta compañía al igual que para los bailarines de La Pampa donde ya he iniciado el montaje”. Además de estas funciones en Salta, la pieza se repone también con el grupo BAP (Bailarinas Autoconvocadas Pampeanas), que dirige Magalí Gigena y tiene programado el estreno en septiembre en el Teatro Español de Santa Rosa.

“El último ensayo en Salta fue muy emocionante. Volver a ver la obra en vivo también fue verme a mí mismo cuatro décadas atrás, con mi deseo, mi posición frente a la política y frente a un trabajo de un trazo muy claro y potente. La obra está igual, sin cambios. Se ve actual y llena de sentido. Y es reconfortante que Miguel y Magalí hayan pensado en Dirección Obligatoria para estos 40 años de Democracia. Democracia que tenemos que seguir cuidando como el mejor camino para los argentinos”.

La ciudad de Buenos Aires también se sumará con celebraciones. El Ministerio de Cultura de la Ciudad convocó a Ricky Pashkus y Pichón Baldinú para la dirección artística de “una obra que se perpetúe visualmente con alcance y visibilidad para las generaciones futuras, y transmitir un mensaje positivo sobre esta etapa histórica de Argentina y de la región”, comentan las fuentes oficiales.

Todo sucederá el 8 de julio en un gran escenario en la calle, montado en la Plaza de Mayo, en el marco de un gran evento al aire libre con otras actividades artísticas y food trucks. “El espectáculo va a durar una hora y media y participarán algunos grupos de folklore, de tango y cantantes en vivo –enumera Pashkus- y es un recorrido por las cuatro décadas en que se ha desarrollado nuestra feliz democracia”.

El espectáculo sumará los saberes y lenguajes de ambos creadores y se encuentra en proceso de montaje. Una multitud de intérpretes fue seleccionada en una audición abierta convocada a través de las redes sociales. Y ya se compartieron por esos canales algunas imágenes del proceso de trabajo.

Volviendo a las propuestas bajo techo y en consonancia con el eje del programa Situar Danza que celebra los 40 años de la democracia el Centro Cultural Kirchner está organizando dos encuentros para poner en acción la memoria, bajo el título Abrir Danza Abierta. El título del evento trasciende el juego de palabras con el nombre de Danza Abierta, aquel ciclo que desafió el temor y el aislamiento impuestos por la dictadura.

Danza Abierta, que había comenzado en 1981 en el Teatro Bambalinas, en San Telmo, desafiando el estado de sitio, había llegado a su tercera edición en 1983 construido colectivamente. La realidad política se estaba transformando y eso también se veía reflejado en el programa de mano que puede leerse como en un gesto cubista donde la multiplicidad de puntos de vista anunciaba la llegada de la democracia y sus prácticas pluralistas.

Afiche de Danza Abierta de 1983

El primer encuentro, programado para el miércoles 9 de agosto, a las 19, consiste en una Intervención Artística colectiva, para la que se convocó a todas las personas que participaron de Danza Abierta en sus tres ediciones. La performance tiene la intención de compartir recuerdos y objetos. Y movimientos alojados en la memoria corporal.

Y con el nombre Actualización de un pasado, el 11 de agosto se presentará un espectáculo de danza en el que Mabel Dai Chee Chang, María José Gabin, Vivian Luz y Rhea Volij, participantes de Danza Abierta ‘83, repensarán sus obras estrenadas en aquel momento.

Recuperar la democracia nos permitió desentumecernos y ponernos en acción. Desde entonces, y aunque el tratamiento de la Ley Nacional de Danza siga pendiente en el Congreso Nacional, la comunidad de la danza se ha reunido y tomado diversas formas, para reclamar derechos, construir espacios de formación y fomento. Seguir bailando en libertad es una forma también de proteger la democracia para que nunca más se vaya de nuestro suelo.

Para agendar

Dirección Obligatoria de Alejandro Cervera por el Ballet de la Provincia de Salta en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, hoy, mañana y el 30 de junio, a las 21. Luego se dará en La Pampa.

En Plaza de Mayo, el 8 de julio, el Ministerio de Cultura porteño hará una celebración que contará con un espectáculo de Ricky Pashkus y Pichón Baldinú.

Intervención artística colectiva, el 9 de agosto, a las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

Actualización de un pasado, con obras de Mabel Dai Chee Chang, María José Gabin, Vivian Luz y Rhea Volij. El 11 de agosto, a las 19, en el CCK.