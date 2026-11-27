“¿Vamos a estar discutiendo apreciaciones, o sea, sentimientos? Yo no discuto sentimientos, yo discuto datos”. Javier Milei se lo dijo al colega Luis Majul hace poco. Qué datos, es otro cantar. En la misma conversación se ufanó de haber echado del país a “10.000 terroristas el año pasado” y otros “20.000” en lo que va de 2026. Y acusó a la oposición de haber encarado en 2025 “siete intentos de juicio político, que fueron siete intentos de golpes de Estado”. El revoleo de cifras que cita, a la velocidad del rayo, llevó a los senadores a pedirle al jefe de Gabinete que remitiera, dentro de su informe al Congreso, los datos oficiales. Muchos menos: 1739 personas fueron expulsadas del país en ese período, y en ningún caso se señala el “terrorismo” como causa.

Otro clásico del Presidente: suele repetir que en lo que va de su gestión “sacamos de la pobreza a 12 millones de personas”. El propio Indec lo desmiente: en el segundo semestre de 2023, el 41,7% de la población era pobre, 12,3 millones de personas. En el primer semestre de 2024, esos datos eran 52,9% y 15,7 millones de personas. En el primer semestre de este año, el porcentaje de la población en situación de pobreza era 32,3% y, en cantidad de habitantes, 9,7 millones. Primero los datos.