De Eva y Victoria a Mirtha y Cristina

Hace una semana, Mónica Ottino, la autora de Eva y Victoria, uno de los éxitos argentinos más polémicos del último tercio del siglo XX, recibió el diploma de personalidad destacada de la cultura, otorgado por el Consejo Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue de los diputados Roy Cortina y Jessica Barreto.

Oscar Barney Finn, primer director de la obra mencionada, fue uno de los panelistas, junto a Ofelia Veltri, exdirectora de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Aquella puesta se estrenó en 1991. La actriz Marilina Ross era Eva Duarte; China Zorrilla, Victoria Ocampo. Al año siguiente, Luisina Brando sucedió a Marilina. La pieza era el diálogo imaginario de un encuentro nunca ocurrido: en 1947, Eva visitaba a Victoria para hablar de la implantación del voto femenino. A pesar de haber luchado por esa causa desde joven, Victoria estaba en contra: suponía que la finalidad del peronismo era demagógica y electoralista. Barney Finn señaló la originalidad y la audacia de Ottino cuando la escribió. China leía escenas en su casa, antes de la première, a amigos y personalidades importantes para saber qué opinaban de ese duelo de íconos. La pieza tuvo éxito sensacional y Mónica la siguió por Colombia, Chile, Uruguay y en giras por la Argentina; en cada lugar, en distintas épocas, bajo distintos gobiernos, el texto ha producido reacciones también distintas: hoy es un clásico de la escena nacional.

Mónica escribió y estrenó muchas obras más, entre ellas, Madame Mao, Punta del Este y El cristal con que se mire, también dirigidas por Barney Finn; además, Robespierre, Soplo al corazón y Pandora 2000.

Ofelia Veltri contó todo lo relacionado con la labor cultural de Ottino en la AACI y con la organización de la biblioteca donde investigaba para sus obras, ensayos y el libro sobre la historia de la asociación.

Ottino no se limitó al género teatral. Publicó ensayos biográficos y literarios, sobre todo de autores ingleses, en este diario y otros medios. También escribió cuentos; varios inéditos. Uno aparecido en La Prensa el 4 de enero de 1987, “Permiso, Mr. James”, tiene una génesis curiosa. Henry James nunca terminó su cuento “Hugh Merrow”, cuyo manuscrito fue encontrado por su biógrafo Leon Edel en 1986 y publicado en The New York Times, acompañado por una presentación de Cynthia Ozick. Una copia le llegó a Mónica. Ozick proponía a escritores y lectores que terminaran la historia. Ottino lo hizo.

Un matrimonio joven, los Archdean, que no puede tener hijos, le encarga a un retratista norteamericano, de prestigio y mucho éxito, Hugh Merrow, el cuadro de un chico imaginario, el que nunca podría concebir la pareja. Le dan libertad al artista para elegir el sexo de la criatura, que debería ser el descendiente ideal.

Merrow oscila entre la genialidad y la locura. Por la noche, lo acosan el fantasma del sexo y la duda sobre la supuesta genialidad que le atribuyen. Esa duda es su secreto. Un mes después del encargo, llegan a la casa de los Archdean un envoltorio con el cuadro y una carta. En esta, Merrow dice que la obra no responde a las indicaciones de los comitentes; por lo tanto, les devuelve el cheque enviado. En vez de pintar al hijo que los Archdean podrían haber tenido, Merrow pintó una lamentable versión de sí mismo. El matrimonio abre el envoltorio: ve la figura de un niño desnudo con una expresión de espanto en su cara y la boca abierta en un grito. Las pequeñas manos ensangrentadas sostienen su sexo mutilado.

Al final del acto, alguien le sugirió a Mónica un diálogo polémico y actual con figuras “irresistibles” como Eva y Victoria; hasta le dio dos títulos posibles: Mirtha y Cristina o Chiqui y Cris.