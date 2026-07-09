De Umberto Eco a Alain Delon y Monserrat Caballé: el Claridge cumple 80 años y recupera su tradición literaria

Símbolo de la hotelería de lujo de Buenos Aires, el Claridge Hotel celebra este año sus 80 años de historia. Por sus habitaciones pasaron figuras de renombre internacional como Umberto Eco, Montserrat Caballé o Alain Delon, y entre sus muros guarda un misterio que se remonta a la Guerra Fría.

Desde su apertura en 1946, el edificio de inspiración británica se convirtió en escenario de historias que mezclan arte, política y vida social, y hoy vuelve a apostar por una programación cultural que incluye charlas con escritores, música y gastronomía.

Proyectado por el arquitecto Arturo Dubourg para los hermanos Felipe y Ottocar Rosarios, el hotel enclavado en pleno Microcentro porteño fue concebido bajo una premisa: que todas sus habitaciones tuvieran luz natural, a pesar de su emplazamiento en un terreno angosto entre medianeras. Entre sus atractivos se encuentran su fachada de ladrillo visto, el gran lobby revestido con mármoles italianos y una decoración de inspiración georgiana que todavía conserva parte de su esplendor original.

El gran lobby del hotel está revestido con mármoles italianos y una decoración de inspiración georgiana Gentileza

El establecimiento ha servido como punto de encuentro de artistas, escritores, deportistas y otras figuras internacionales, contando entre sus huéspedes con nombres como el Nobel español de Literatura Camilo José Cela, la bailarina italiana Alessandra Ferri, la soprano sueca Birgit Nilsso, la cantante de ópera italiana Renata Tebaldi, el cantante mexicano Armando Manzanero, el Nobel de Medicina César Milstein, los extenistas Björn Borg, Steffi Graf, Martina Navratilova, John McEnroe y Jimmy Connors, o el Dalai Lama.

Una recordada anécdota vinculada a la historia del hotel tiene como protagonista a la soprano española Montserrat Caballé, quien en 1965 llegó a Buenos Aires para presentarse en el Teatro Colón con una versión de Turandot. Tras el ensayo general, el director Fernando Previtali le comunicó que no cantaría por no estar conforme con su interpretación, y ella, desolada, regresó al Claridge pensando en que debería regresar a España. En el hotel se alojaba entonces Birgit Nilsson, quien intervino y advirtió que si Caballé no salía a escena, ella tampoco. Finalmente, la artista catalana tuvo su exitoso debut en el máximo coliseo argentino.

Retratos autografiados por la cantante de ópera italiana Renata Tebaldi y los bailarines Julio Bocca y Alessandra Ferri, quienes se alojaron en el hotel Gentileza

El compositor y director francés Pierre Boulez también disfrutó de una estadía en el Claridge en 1954, cuando visitó Buenos Aires junto a la compañía teatral de Jean-Louis Barrault. Décadas más tarde, Umberto Eco eligió el hotel durante una de sus visitas al país.

Una de las joyas del inmueble es su histórico piano bar, inaugurado junto con el edificio y declarado Bar Notable por el Gobierno porteño. Durante décadas, este espacio de encuentro reunió a figuras de la lírica, el tango, el jazz y la música clásica, además de convertirse en una referencia internacional de la coctelería después de que el bartender Enzo Antonetti obtuviese en Londres un reconocimiento internacional con el trago Mar del Plata.

La piscina del Claridge, en una acuarela de la artista plástica Lola Frexas Gentileza

También sobrevuela sobre el edificio una leyenda urbana todavía presente en el imaginario porteño, que alude a un supuesto helipuerto secreto construido en el hotel durante la Guerra Fría. Según el relato, el Claridge habría sido diseñado para permitir el aterrizaje de helicópteros en sus pisos superiores y facilitar el acceso de personalidades políticas y del espectáculo desde Ezeiza. Los planos originales muestran que la estructura estaba preparada para soportar ese peso, aunque no hay pruebas que demuestren que hubiesen aterrizado allí helicópteros.

En 1992, el hotel fue declarado Testimonio vivo de la memoria ciudadana por el entonces director del Museo de la Ciudad, José María Peña, quien además bautizó al tramo de la calle Tucumán, donde se ubica, entre Florida y San Martín, como la Cuadra del Claridge. Hoy, el inmueble forma parte de la cadena Eurostars Hotels y su piano bar es un espacio abierto para conciertos, veladas líricas y otras propuestas culturales, además de sumar este año una nueva edición del ciclo Claridge Literario, un evento gratuito que reúne a escritores, músicos y referentes de distintas disciplinas.

Martin Leopoldo Díaz, programador cultural del piano bar notable del Claridge Gentileza

La programación, a cargo del pianista Martin Leopoldo Díaz, comenzará este viernes a las 19 con una charla de Daniel Balmaceda dedicada a la Belle Époque y los años locos. Los próximos encuentros literarios tendrán como protagonistas a los escritores Pablo Melicchio (28 de agosto a las 19), Florencia Canale (11 de septiembre a las 19), Tini de Boucourt (16 de octubre a las 19) y Mariela Blanco (6 de noviembre a las 19).

“Esta nueva temporada combina literatura, jazz, tardes líricas, catas literarias, coctelería y gastronomía, junto con actividades especiales que buscan recuperar el espíritu de tertulia y reunión que caracteriza al hotel y que reafirma su vocación como punto de encuentro para la cultura porteña”, destacan los organizadores. Las actividades se realizan con aforo limitado e inscripción previa.