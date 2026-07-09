Música, baile, teatro y gastronomía para celebrar el 210° aniversario de la Independencia

Para el 210° aniversario del Día de la Independencia, una de las fechas más importantes del calendario patrio, en museos y centros culturales públicos de la ciudad de Buenos Aires se programaron ceremonias tradicionales, propuestas artísticas y actividades culturales abiertas al público, con entrada libre y gratuita.

Mientras en la Casa Histórica de Tucumán se desarrollan las actividades principales, de hoy al domingo, la Secretaría de Cultura de la Nación organizó en el Palacio Libertad y en distintos museos nacionales espectáculos, talleres, visitas guiadas, música, danza y actividades gastronómicas.

Una nueva edición de Cocina Abierta se realizará hoy de 12 a 19 en la explanada del Palacio Libertad (Sarmiento 151), donde se reunirán productores de distintas provincias para ofrecer alimentos regionales y productos típicos de las fechas patrias, acompañados por espectáculos de música y danzas folclóricas y demostraciones de cocina abiertas al público en el Aula Taller Móvil del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. La iniciativa forma parte del programa GustAr, que promueve la gastronomía argentina como expresión de la identidad, la producción y el turismo.

En el Museo Malvinas se programaron visitas guiadas

Y a partir de las 17.30, en la Plaza Seca se hará una edición especial de Florecen las Peñas, con la presentación de Seva Castro junto a Pablo Farhat y Mora Martínez, una clase abierta de chacarera y zamba a cargo de Agustina Paredes Pereira y Facundo Gerónimo, y la musicalización de DJ Inca.

Hoy, de 12 a 17, en el Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079) se realizará el taller “La independencia que nos une, la democracia que nos fortalece”, con actividades participativas, entrega de escarapelas, música y la presencia de una banda militar; a las 15, en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Santiago Calzadilla 1300), se hará la visita guiada “El 9 de Julio en Malvinas” y, a las 15.30, en el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600), donde se servirá chocolate caliente, se presentará la obra teatral Los hombres de la Independencia, musical histórico creado por Marisé Monteiro, con música original, puesta en escena y dirección general de Nacho Medina.

Este viernes y sábado, de 14.30 a 16.30 en el Histórico Nacional habrá espectáculos en el Patio de la Tradición. Y el sábado a las 15, en el concurridísmo Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo (Bolívar 65), subirá a escena Los hombres de la Independencia.

El Museo del Cabildo, sede de festejos por la Independencia Soledad Aznarez

También habrá festejos por el aniversario en el Museo Histórico del Norte, en Salta; en el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers y la Estancia Jesús María-Museo Jesuítico Nacional, en Córdoba.

La ciudad de Buenos Aires también celebra la Declaración de la Independencia con una programación especial que invita a reencontrarse con la música, las danzas, las tradiciones y el patrimonio cultural argentino.

Hoy, de 14.30 a 19, en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1) se hará una peña en el Salón Mayor, con ritmos folklóricos a cargo de la DJ Ana Z, clases de baile con Jorgelina Conteras y Leonel Agüero, y cierre musical a cargo de Oiga! Orquesta.

En el Patio de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), ornamentado de celeste y blanco, hoy a las 17 la Orquesta de Folklore del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla presentará Ecos de la tierra: Mitos y leyendas argentinas, programa temático que busca revalorizar el imaginario popular rescatando personajes míticos y leyendas. Y a las 19, será el turno de Vientos Andinos y Canto colectivo con caja, concierto en el que sikus, tarkas, erkes, mozeños, pincullos y quenas desplegarán sus sonoridades en un repertorio focalizado en la región andina argentina. Mañana abrirá la muestra La Ciudad dibujada. Muestra en homenaje a la Avenida de Mayo, con registros del grupo Croquiceros Urbanos Buenos Aires.

En el patio de la Casa de la Cultura porteña habrá conciertos Gonzalo Colini

Todo el fin de semana patrio, en el Museo Histórico Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) habrá talleres, música, danzas folklóricas y visitas guiadas, con propuestas para toda la familia.

De 11 a 18, en la Feria de Mataderos (Av. de los Corrales y Av. Lisandro de la Torre), se presentarán destacados músicos, bailarines y agrupaciones de la escena folklórica, junto a referentes de las nuevas generaciones. Hoy, participarán Néstor Garnica, Mariana Huizenga, Diego “El Tucumano” Molina, Los Pampas, la Agrupación Folklórica El Chañar y el Ballet Entrelazando Sueños. Y el domingo, la Feria volverá a su programación dominical clásica en el mismo horario, con Mimí Palacios y su Grupo Litoral, Diego “El Cata” Pérez, Dúo Encorda2, La Rota Cruz y el Ballet Esencia de Mi Tierra como artistas invitados.

Mañana a las 20, en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), El Guitarrazo presentará Nuestra canción, su cuarto álbum, para celebrar la obra de Eduardo Falú, en el centenario de su nacimiento. Entradas sin costo con reserva previa en Entradas BA y boletería.