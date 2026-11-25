LONDRES (AP).– Un mosaico romano, una camisa manchada de sangre, un bagel relleno de cerdo a la barbacoa y grasa que atasca las alcantarillas. Estos son solo algunos de los objetos que ayudan a encapsular la bulliciosa capital británica en el London Museum, que se presenta como el museo urbano más grande del mundo.

Tras una remodelación de varios años, que costó 437 millones de libras esterlinas (573 millones de dólares) de edificios victorianos que en su día formaron parte del mercado de carne de Smithfield, en la ciudad, la nueva sede sustituye al tristemente célebre por lo difícil que era encontrarlo, que estaba ubicado a media milla (800 metros) y cerró en 2022.

Banksy convirtió una cabina de policía en una pecera que fue adquirida como pieza de museo HENRY NICHOLLS - AFP

El London Museum se encuentra en un lugar mucho más destacado, entre el distrito financiero de Londres y la zona creativa de Clerkenwell, y junto al mercado mayorista de carne, que debe trasladarse a otro sitio para 2030 tras más de 800 años en ese emplazamiento.

La directora del museo, Sharon Ament, afirma que el cambio ha sido la única constante en Londres durante dos milenios. “Lo grandioso de Londres es que siempre ha sido una mezcla”, señaló. “Una característica definitoria de Londres es la gente que llega y se va. Londres siempre ha sido un lugar, creo, al que puedes venir e irte, ser tú mismo y aprovechar oportunidades”.

La carroza oficial del alcalde, que data de 1757, forma parte de la colección del nuevo Museo de Londres

La amplia planta baja del museo ocupa el antiguo salón de transacciones del mercado y explora el Londres que aún se recuerda. Entre las piezas expuestas figuran la carroza oficial dorada del alcalde de Londres, construida en 1757, la antigua centralita telefónica de Buckingham Palace y una garita policial decorada con pirañas por el artista callejero Banksy en 2024.

Hay letreros de edificios emblemáticos, entre ellos uno del cine Odeon, el ya cerrado estadio de carreras de galgos de Walthamstow y la cadena local de pollo frito Morley’s.

Una exposición temporal explora la comida de Londres, incluido el rostro cambiante de Brick Lane, una calle que ha albergado a generaciones de inmigrantes y ha dado lugar a delicatessen judías, restaurantes de curry del sur de Asia y nuevas fusiones como los bagels de char siu que reflejan la creciente población de estudiantes chinos de la zona.

Un detalle de la antigua central telefónica del Palacio de Buckingham muestra conexiones marcadas en rojo correspondientes al príncipe Felipe, duque de Edimburgo (arriba a la izquierda) y a la reina Isabel II Alastair Grant - AP

En la enorme planta inferior del museo, las exhibiciones recorren la historia de la ciudad desde Londinium pasando por la Edad Media, el devastador Gran Incendio de 1666, el auge como capital del Imperio británico y las oleadas de inmigración y movimientos sociales —desde las sufragistas hasta el Orgullo Negro— que transformaron Londres durante los siglos XX y XXI.

Al igual que la ciudad, la colección del museo es vertiginosamente ecléctica.

Hay un trozo del Fatberg de Whitechapel, una masa endurecida de grasa, aceite, pañales y toallitas húmedas de 820 pies (250 metros) de largo que se encontró obstruyendo una alcantarilla en 2017. En otro lugar está el bajo que Paul Simonon, de The Clash, destrozó y que aparece en la portada del álbum de la banda punk London Calling.

Vista general del nuevo Museo de Londres en Smithfield, que abrirá al público el próximo 28 Ben Whitley - PA Wire DPA

Entre las prendas de vestir se incluyen la camisa que, según se cree, llevaba el rey Carlos I cuando fue ejecutado en 1649, el vestido negro de luto de la reina Victoria y el bañador del clavadista olímpico Tom Daley.

Una gran galería está dedicada al Tesoro de Cheapside, un conjunto de oro y piedras preciosas procedente del taller de un joyero del siglo XVII, descubierto por obreros que demolían un edificio en 1912. La curadora principal Hazel Forsyth califica el tesoro como “una cápsula del tiempo del gusto contemporáneo, la cultura, la innovación, la artesanía” y del comercio global del siglo XVII. “Literalmente te lleva a un viaje de descubrimiento”, comentó.

El tesoro incluye piezas invaluables, como un diminuto reloj hecho a partir de un solo cristal de esmeralda colombiana. Pero también hay algunas falsificaciones muy logradas, lo que demuestra que el delito y las estafas han formado parte de la vida urbana desde hace mucho tiempo.

Joyas que datan del siglo XVII, descubiertas en un tesoro oculto en 1912 Alastair Grant - AP

Al fondo del espacio expositivo hay una sorpresa más: una ventana de 20 pies (6 metros) con vista a los trenes que pasan atronando por las vías del Metro de Londres hacia la cercana estación de Farringdon.

Está previsto que el museo sea aún más grande, con un conjunto de bóvedas subterráneas programadas para abrir en 2027, seguido de una ampliación hacia un antiguo edificio del mercado avícola en 2028.

Como muchos museos modernos, aspira a ser un lugar para comer, beber, pasar el rato y comprar, además de aprender. Cuenta con cuatro espacios de comida y bebida y una tienda de regalos donde los visitantes pueden comprar imanes para el refrigerador, pinzas para el cabello y todo tipo de artículos adornados con la mascota del museo: una paloma.

Un portavoz del museo indicó que se eligieron palomas porque son un “héroe improbable de la ciudad”: omnipresentes, a veces poco queridas y algo incomprendidas. “Son realmente inteligentes, en realidad son bastante bonitas y están en todas partes”.