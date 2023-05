Del monólogo indiscreto de Jaime Bayly a la pasión por la literatura de Irene Vallejo: un viernes colmado en la Feria

escuchar

En el umbral del último fin de semana en la Feria del Libro porteña, hubo un gran caudal de público y de emociones, algunas contrariadas, como las que manifestaron decenas de lectores del escritor y periodista peruano Jaime Bayly en la presentación de su novela Los genios (Galaxia Gutenberg), en la Sala Julio Cortázar. “Yo les dije que reservaran una más grande, pero no me hicieron caso”, bromeó el autor.

Histriónico y seductor, no necesitó que nadie lo acompañara durante la presentación, en la que recordó a su hermana Doris, que falleció en un accidente en 2022, y mostró orgullo por sus hijas. “Mi destino era conocerlas y amarlas”, dijo ante una audiencia atenta a sus palabras y a los celulares con los que grababan la charla.

Bayly invitó a la audiencia a leer el libro y sacar sus propias conclusiones sobre la famosa pelea entre Vargas Llosa y García Márquez Gonzalo Colini - LA NACIÓN

Mientras discurría sobre la trama de su novela -basada en parte en hechos reales, como el puñetazo con el que Vargas Llosa tumbó a García Márquez en 1976- se escuchaban los gritos de las personas que habían quedado afuera: “¡Queremos ver a Bayly, queremos ver a Bayly!”. “Yo también quiero verlos”, dijo el escritor a las paredes antes de caracterizar a los protagonistas. “Mario es un pavo real que despliega sus plumas enormes y Gabo era un gato evasivo -definió-. Gabo era un mago, un hechicero, un clarividente, un pitoniso; ante él éramos traslúcidos”.

Tras contar algunos tramos de Los genios, invitó a la audiencia a leer la novela para conocer su hipótesis (fundada por una investigación que hizo entre familiares y amigos de uno y otro Nobel) sobre el motivo de la pelea. Sin poder contenerse, acotó: “Mario era un machista y un celoso, al que Patricia perdonó varias veces por haberse ido con muchachas más jóvenes que ella”.

Otro encuentro colmado de asistentes fue el de escritora española Irene Vallejo, que dialogó con la periodista Flavia Pittella en la Sala Carlos Gorostiza. “Cuando todos me hacen preguntas pesimistas sobre los libros en esta época, entro acá, en esta Feria y veo a tanta gente, tanta gente joven y gente todos los días, que no cree que los libros son superfluos -sostuvo la autora del best seller internacional El infinito en un junco-. Si en la ciudad donde hay más librerías per cápita, que también están llenas, si esto no es un motivo de optimismo, díganme cuál es”.

La autora también habló del ida y vuelta entre ese libro y El silbido del arquero, y reivindicó el lugar de los clásicos en la actualidad. “Los autores clásicos que vemos como estatuas de mármol fueron personas como nosotros, que lucharon, sintieron, tuvieron miedo, y son la humanidad misma, los que trataron de encontrar palabras para que las emociones sigan existiendo”. Al final del encuentro y antes de dirigirse al “firmódromo”, se acercó a las personas que se habían quedado afuera de la sala para darles la mano y sacarse fotos con ellas. “Estoy abrumada por tanto afecto”, dijo.

Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz: tres de los cinco jueces del Juicio a las Juntas Gonzalo Colini - LA NACIÓN

Otro momento conmovedor de la Feria fue la charla entre tres de los cinco jueces que condenaron a las juntas militares de la dictadura en 1985. Debido a la gran cantidad de jóvenes y adultos que querían escuchar el diálogo de la periodista María O’Donnell con Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (León Carlos Arslanián no pudo participar por cuestiones de salud; el quinto juez fue Andrés D’Alessio) los responsables de la Feria debieron improvisar un cambio de sala y la fila pasó de la Storni a la Ocampo.

“Por supuesto estamos muy agradecidos por la película Argentina, 1985, que interesó mucho a los jóvenes”, dijo Gil Lavedra, y acotó: “Pese a la haraganería de los guionistas”. Valerga Aráoz recordó que en ese entonces los militares se juzgaban a sí mismos y que para probar la responsabilidad de los comandantes se había optado por la teoría de la autoridad mediata. “Fuimos presionados al principio, pero no voy a decir por quién”, contó Ledesma, que fue quien tuvo la idea de llevar los videos originales del juicio a Noruega para preservar ese documento histórico. “Estaban en un pasillo y cualquiera con un fósforo los podría haber destruido”, dijo. Todos reconocieron el valor del presidente Raúl Alfonsín al impulsar el Juicio a las Juntas y el compromiso de la Conadep.

Por la cantidad de asistentes que se acercaron a escuchar la charla de los exjueces tuvieron que cambiar de sala Gonzalo Colini - LA NACIÓN

Este viernes a la tarde, autoridades de la Academia Argentina de Letras (AAL) pudieron entregar en persona los premios de poesía del trienio 2016-2018 a la escritora Inés Aráoz y Juan Carlos Moisés, dos de las glorias de la poesía argentina. Y, además, el diploma de “personalidad sobresaliente de las letras” a la escritora y lingüista Ivonne Bordelois. “No soy una personalidad sobresaliente -dijo la autora-. Soy una persona sobreviviente que ha tenido el privilegio de conocer los mejores instrumentos de belleza del mundo”. ¿Cuáles? Las palabras.

Previamente, en el mismo acto, los académicos Roberto Cavallero y Javier González leyeron unos entretenidos trabajos: el primero, sobre “la hache olvidada” en ciertas palabras del español (como harpía, hendecasílabo y harpa), y González, sobre la historia de los apellidos de origen castellano (que clasificó por lugares, oficios, relación con los animales y las religiones). La presidenta de la AAL, la profesora Alicia María Zorrilla, hizo una defensa de la gramática. “La gramática no momifica la lengua, como dicen algunos -sostuvo-. El español no está muerto”. Divirtió a la concurrencia -entre quienes estaban académicos como Hilda Albano, Santiago Sylvester, Rafael Felipe Oteriño, Pablo De Santis, Eduardo Álvarez Tuñón y Hugo Beccacece- con “ocurrencias verbales” que recopiló de medios de comunicación, como “veremos los resultados en los primeros doce meses de 2023″. También se recordó al escritor y académico Abel Posse, que falleció en abril.

Al cierre de esta edición, en la Sala Adolfo Bioy Casares se realizaba un homenaje al escritor y profesor Noé Jitrik, que falleció en 2022 en Colombia, con la presencia de los profesores y ensayistas Adriana Amante, Celina Manzoni, Jorge Monteleone y Roberto Ferro.