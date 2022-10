Murió en Colombia el escritor argentino Noé Jitrik, que había sufrido un ACV

Esta mañana, en la localidad colombiana de Pereira, adonde había viajado para dar unas conferencias y donde sufrió un accidente cerebrovascular hace un mes, falleció el escritor y profesor Noé Jitrik. Tenía 94 años. A inicios de septiembre había sido internado y estuvo en coma farmacológico por varios días. Su pareja, la escritora Tununa Mercado, y sus hijos, Oliverio y Magdalena, habían viajado a Colombia para acompañarlo con la intención de regresar con él a la Argentina.

A inicios de este año había sido postulado al Premio Nobel de Literatura por parte de un grupo de artistas, escritores e intelectuales que, en una carta enviada a la Academia Sueca, destacaron su “escritura original y sorprendente”. Entre los firmantes de la postulación figuraban varios de sus grandes amigos: Luisa Valenzuela, Roberto Ferro, Mempo Giardinelli, Luis Felipe Noé, la mexicana Elena Poniatowska y la chilena Diamela Eltit, entre muchos nombres destacados de distintos ámbitos como el biólogo Alberto Kornblithh.

“Qué dolor, qué dolor, aunque era previsible -dice el escritor Mempo Giardinelli a LA NACION-. A mí se me va un amigo-hermano mayor, un verdadero maestro con quien en los últimos cuarenta y cinco años estuvimos siempre cerca, en el exilio y en nuestra patria, compartiendo literatura y pensamientos nacionales. Con Noé se me va otro de mis padres. Todos estos días he estado pendiente de su agonía, lo que fue una manera de tenerlo presente. Y no sin una pizca de culpa porque quizás debí insistirle cuando me dijo que viajaba a Colombia y le sugerí que no fuera. Él se rio con ese espíritu juvenil que siempre tuvo a la par de su indoblegable espíritu crítico, y me dijo que no me preocupara, que estaba feliz de volver a viajar al exterior”. Para Giardinelli (y muchos otros que leyeron sus libros o asistieron a sus clases), Jitrik es un “irrepetible intelectual argentino”.

Me avisan que Noe Jitrik falleció hoy: una gran pena — Margo Glantz (@Margo_Glantz) October 6, 2022

“Los lectores son una enorme minoría -había dicho Jitrik en una entrevista con LA NACION-. A mí me parece que la lectura siempre ha sido la palanca del cambio. En esta indiscriminación del libro, en esta industria parece que eso ya no ocurre, es excepcional que algo tenga esa fuerza para cambiar, pero individualmente, sí”. Estimaba que el desarrollo de la ciencia estaba unido al de la literatura. “A lo mejor soy un poco platónico en esto, pero si no hay filosofía en una sociedad, si no hay literatura, la ciencia va a ser endeble”, señaló.

Jitrik había nacido en la localidad de Rivera, La Pampa, el 23 de enero de 1928. Destacado crítico literario, ensayista, poeta y narrador, dirigía desde 1991 el Instituto de Literatura Hispanoamericana (ILH) de la Universidad de Buenos Aires. Integró la revista Contorno junto a David Viñas, Ismael Viñas, León Rozitchner, Oscar Masotta y Carlos Correas, y fue docente en universidades de la Argentina, Francia, México (donde vivió su exilio entre 1974 y 1986), Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay y Chile. En 1993 fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno francés y fue reconocido Doctor Honoris Causa en por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; desde 2021 es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y Doctor Honoris Causa de la UBA.

Con gran pena y desasosiego les cuento que hoy falleció Noé Jitrik: amigo entrañable y una de las mejores mentes desde hace varias generaciones. A Tununa, Magda, Oliverio (y a mi bro @demian_paredes ) cariños infinitos. À bientôt Noé! pic.twitter.com/520UknC9s0 — Julio Pé. Rovelli (@jprovell) October 6, 2022

Dirigió además la portentosa colección Historia crítica de la literatura argentina (Emecé), de doce volúmenes, y en la que participaron decenas de investigadores, críticos y escritores, y que es fuente de consulta obligada para los interesados en la literatura local y que, a la manera de un homenaje imprevisto, estará disponible en ebook a partir de mediados de mes. A Jitrik se lo considera un maestro de profesores de literatura, crítica y teoría literaria.

Es autor de una vasta obra ensayística, con trabajos sobre Esteban Echeverría, Leopoldo Lugones, José Hernández, Macedonio Fernández y Domingo F. Sarmiento (Muerte y resurrección de Facundo es un clásico de la crítica literaria). También publicó libros de poesía y narrativa; semanas atrás, el sello Interzona había lanzado su novela Un círculo. En Fantasmas del saber (Lo que queda de la lectura) (Ampersand), se puede seguir su trayectoria como lector, estudiante, escritor y docente.

“Publicamos sus últimos tres libros y estoy recibiendo el impacto de la noticia -dice desde Barcelona Guido Indij, editor de Interzona, a LA NACION-. Era una persona tan jovial, con tanto empuje y tantos proyectos, con su sonrisa tan acogedora; se lo va a extrañar”. Luciano Páez Souza, editor y amigo de Jitrik, cuenta que este había terminado de escribir una novela. “Nos sentimos orgullosos de que nos hubiera elegido como sus editores -dice Páez Souza-. Seguiremos difundiendo su voz y su mensaje, no solo su pensamiento crítico sino también su poesía y su narrativa; es algo necesario en este momento”.

Para el 19 y 20 de octubre próximos estaban previstas unas jornadas en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), donde serían homenajeados él y Tununa Mercado. Ahora, las jornadas, quedaron pospuestas para 2023. Las editoriales El Cuenco de Plata e Interzona anunciaron que próximamente publicarán un volumen de ensayos sobre literatura argentina y una novela, respectivamente.