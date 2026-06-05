Despiden a Marjane Satrapi, la artista francoiraní que murió de tristeza en París

Desde el momento en que se conoció la noticia de la muerte de la historietista, pintora y directora de cine francoiraní Marjane Satrapi, en París, a los 56 años, usuarios de redes sociales de todo el mundo despidieron con emoción a la creadora de la novela gráfica y autobiográfica Persépolis, adaptada al cine y premiada en el Festival de Cannes, en 2007. Satrapi se convirtió en una referente de la lucha de las iraníes en contra del régimen islámico de Irán. Hoy, su familia informó que había fallecido “de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”; la directora y artista murió a causa del “síndrome del corazón roto”.

“No me gustaría parecerme a nadie -declaró años atrás, al presentar su película de terror Las voces-. Quiero tener mi propio estilo y no copiar a nadie”. Ver algo “bien hecho” le daba energía para seguir creando.

Marjane Satrapi avait fait de son histoire personnelle un combat pour la liberté.



Avec Persepolis, elle avait donné un visage à celles et ceux qui résistent à l’oppression et défendent l’émancipation. Son œuvre, son courage et son indépendance d’esprit lui survivront.… pic.twitter.com/JXapJtgcru — François Hollande (@fhollande) June 4, 2026

Instituciones, medios de comunicación y plataformas de streaming, festivales literarios y agrupaciones feministas, políticos, artistas y escritores postearon retratos de Satrapi y del personaje de Marji, la heroína punk de Persépolis. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el expresidente francés François Hollande resaltaron que la artista había convertido su historia personal en “una lucha por la libertad”. En la Argentina, el exministro de Cultura Pablo Avelluto destacó que su obra “nos sigue interpelando”.

La Academia de Bellas Artes de Francia expresó su pesar por el fallecimiento de Satrapi. “Apasionada y comprometida con la transmisión del cine, Marjane Satrapi había creado en febrero pasado la Fundación de Cine Mattias y Marjane Ripa-Satrapi - Academia de Bellas Artes, con el fin de permitir que los estudiantes extranjeros vengan a estudiar cine en París. Esta desaparición es la de una mujer admirable, luminosa, de absoluta integridad, cuya primera intención desde su elección a la Academia de Bellas Artes fue crear allí una fundación para ayudar a jóvenes cineastas", sostuvo el compositor francés Laurent Petitgirard, secretario perpetuo de la institución en Instagram.

Que tenga paz Marjane Satrapi. 🌒 — Carolina Sanín (@SaninPazC) June 4, 2026

Escritoras como Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara, Fernanda García Lao, Claudia Piñeiro, Claudia Ainchil, Patricia Gutiérrez y la colombiana Carolina Sanín despidieron (y agradecieron) a Satrapi en redes. “Murió de pena, dicen -posteó en su cuenta de Facebook la escritora Silvia Schujer-. Solo los que se saben del lado de los vulnerados, entre ellos los artistas que incomodan a los opresores, se pueden morir así, de tristeza. Que viva su obra”. En su cuenta de X, el historietista y editor Liniers agradeció a Satrapi por sus inspiradas páginas.

Qué triste noticia. Gracias Marjane Satrapi por tus páginas. RIP pic.twitter.com/XQO8a8IcHQ — Liniers (@porliniers) June 4, 2026

Lo mismo hizo la ilustradora y escritora María Luque. “Gracias a Marjane un montón de mujeres tuvimos ganas de hacer historietas -dice a LA NACION-. Su trabajo tiene esa capacidad de contagiar entusiasmo, de hacerte creer que vos también podrías ponerte a dibujar y, sobre todo, de hacerte pensar que todas las historias son valiosas de ser contadas”.

“Qué enorme desconsuelo la partida de Marjane Satrapi. Su trazo contundente fue siempre un acto de valentía frente al autoritarismo y su compromiso con la libertad, especialmente la de las mujeres, permanece intacto en cada una de sus páginas. Nos deja la certeza de que contar nuestra propia verdad es el acto más revolucionario posible”, afirma la dibujante y narradora gráfica Jazmín Varela.

El editor, dibujante y guionista Diego Rey considera la muerte de Satrapi “una pérdida muy importante para la historieta contemporánea”. “Fue una de las autoras más destacadas de la generación que se conoció como nouvelle BD y una figura fundamental como autora integral -remarca-. También resulta ejemplar la manera en que una autora y su obra pueden crecer a partir del impulso de una editorial independiente como L’Association, que apostó por la producción de Persépolis, se arriesgó a publicar una historia diferente y acompañó la voz de una autora que, en ese momento, rompía con muchos de los modelos establecidos. Su trayectoria demuestra cómo la cultura suele crecer desde los márgenes para luego alcanzar una dimensión masiva. En su caso, el recorrido fue de la historieta a la animación y, finalmente, al cine, ampliando el alcance de una obra profundamente personal y política”.

La historietista y directora de cine Marjane Satrapi, creadora de la novela gráfica "Persepolis", participó dando su voz en el episodio "Esplendor de Springfield". pic.twitter.com/3AOOc9G5Mu — Data Simpson (@Data_Simpsons) June 4, 2026

“Más allá de Persépolis, que ya ocupa un lugar central en la historia de la historieta mundial, libros como Bordados y Pollo con ciruelas confirman la enorme calidad de Satrapi como narradora y artista -finaliza Rey-. Su obra es una referencia ineludible para generaciones de autoras y autores; Satrapi abrió caminos sin miedo, demostrando que era posible contar historias íntimas, autobiográficas y profundamente comprometidas con una mirada propia. La influencia de su obra sigue siendo enorme y puede rastrearse en buena parte de las nuevas generaciones de autores y autoras de historieta”.