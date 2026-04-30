Dolores Reyes: “Tenemos una pasión por la lectura y los libros que es un orgullo enorme”

Con la presencia de Dolores Reyes como escritora invitada, hoy a las 19, en la Sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco, comienza en la Feria del Libro el ciclo donde se pondera la literatura local. El XII Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina propone una serie de encuentros con algunas de las voces más significativas de la literatura (la narrativa) contemporánea para reflexionar sobre el modo en que la escritura se relaciona con el contexto.

De los cinco encuentros participarán autores como Luciano Lamberti, Esther Cross, Luis Sagasti, María Sonia Cristoff, las recién llegadas de España Clara Obligado y Fernanda García Lao, Federico Jeanmaire, Horacio Convertini, Laura Wittner, Loyds y Alejandra Kamiya, entre otros. Están coordinados por Fabiana Scherer, que ve en la reunión de estas “voces de distintas en estéticas, recorridos y generaciones, todas relevantes, un diálogo que permite indagar cómo la escritura se vincula con las experiencias, tensiones y preguntas de nuestro tiempo".

La conferencia de la autora de Cometierra y Miseria se titula “La tierra habla: literatura, memoria y justicia”. La historia de la heroína de la saga creada por Reyes fue adaptada al formato de serie con acento mexicano.

“En principio, una Feria del Libro se celebra como el éxito de cualquier otro deporte nacional: tenemos una pasión por la lectura y los libros que es un orgullo enorme -dice Reyes a LA NACION-. Nadie sabe dónde y cómo nace un lector y en el caso puntual de la Argentina, nadie puede explicarse tampoco cómo se sostiene ese amor profundamente apasionado por los libros que tienen los lectores y las lectoras en un contexto en donde un libro publicado en 2019, hablo de Cometierra porque es lo que conozco mejor, pero vale para cualquier otro, pasa de costar $ 530 pesos a $ 29.000 en solo siete años. Pobres bolsillos tendrán, tendremos, los lectores, cada vez más empobrecidos y precarizados, con una inflación tan feroz y negada a la vez”. A la autora, que además es docente, también le preocupa el “desprestigio de la educación en todos sus niveles, y de la palabra en particular, en esos ámbitos que son el origen de la pasión lectora de los argentinos: nuestras aulas”.

Esther Cross, Luis Sagasti, Fernanda García Lao, Alejandra Kamiya, Federico Jeanmaire y María Sonia Cristoff Archivo

“Soy hija de la escuela pública que me formó como lectora y escritora, y hoy tuve que ir a retirar a dos de mis hijos a sus escuelas por amenazas de supuestos tiroteos escritas en las paredes de los baños –cuenta–. Y los que ya asisten a nuestras universidades padecen el permanente conflicto por su desfinanciamiento brutal y la falta de escucha a los reclamos de este sector por parte del Gobierno. Me encantaría conversar sobre cómo aportamos pensamiento y palabra para superar esta coyuntura. Me parece necesario porque en el centro más actual de nuestra realidad política y social, es el diálogo mismo lo que viene estando en crisis”.

Mañana, de 19 a 20, en la Sala Alfonsina Storni, Esther Cross, Betina González, Luciano Lamberti y Luis Sagasti conversarán sobre “Bestiarios argentinos: monstruos de ayer y de hoy”, con la coordinación de Lala Toutonian. De 20.30 a 21.30, en la mesa “Escrituras en tránsito: lengua, exilio y pertenencia”, coordinada por Débora Campos, participarán Fernanda García Lao, Clara Obligado y Santiago Loza.

El sábado en la Storni, de 19 a 20, en la mesa “Menopausia: ahora sí se habla. Cuerpo, tiempo y relato” hablarán Laura Wittner, Inés Garland, Mariana Carbajal e Ingrid Beck, con Inés Hayes como coordinadora. De 20:30 a 21:30, Alejandra Kamiya, Federico Jeanmaire, Juan Solá, Manuela Martínez y Loyds debatirán en el panel “La infancia: familia, memoria y los fantasmas de lo vivido”, coordinado por Patricio Zunini.

El ciclo concluye el domingo en la Sala Storni. De 19 a 20, en la mesa “Inteligencia artificial y escritura. Entre la herramienta y la amenaza”, debatirán sin prompts Santiago Siri, Horacio Convertini, María Sonia Cristoff y Luz Pearson, con la coordinación de Belén Marinone Soriano.