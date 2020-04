Este año el Día Mundial del Libro se celebra en casa: hay campañas con hashtag, promociones para los que compren títulos para regalar y lecturas de escritores

Daniel Gigena Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 07:00

Hoy se celebra el Día Mundial del Libro , instaurado a fines de la década de 1980 por la Unesco para fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. La fecha es clave: al 23 de abril le sobraban las razones para festejar la literatura y el amor por los libros en todo el mundo. En este día se recuerda la muerte, en 1616, de tres grandes escritores: Miguel de Cervantes (aunque murió el 22), William Shakespeare (aunque su muerte según el calendario gregoriano fue el 3 de mayo) y el Inca Garcilaso de la Vega. Otros autores como el Nobel de Literatura 1955 Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov y Josep Pla nacieron o fallecieron un 23 de abril.

A causa de la pandemia de coronavirus , el mundo del libro atravesará la celebración este año con preocupación: consideran que 2020 será un "año perdido" para el sector editorial. Pese a esto, la Unesco invita a compartir mensajes alentadores en las redes sociales con los hashtags #QuédateEnCasa y #DíaMundialDelLibro .

Festejos argentinos

En el país, instituciones, editoriales, librerías, escritores y gestores culturales tampoco bajaron los brazos y pusieron en marcha varias iniciativas para festejar el acto de leer. Ante la situación de confinamiento preventivo, los lectores no esperaron la señal de largada y desde hace varios días comenzaron a enviar tapas de sus libros favoritos a amigos y seguidores con el hashtag #DíaMundialDelLibro .

La Fundación El Libro juega con los títulos en este video conmemorativo 03:41

Video

El Ministerio de Cultura de la Nación, a cargo de Tristán Bauer, propone recomendar un libro en las redes sociales con el hashtag #MiLibroEnCuarentena . "Leer es un acto de libertad, de expansión de lo humano", reza el comunicado oficial.

El Ministerio de Cultura porteño anunció varias iniciativas, entre las que se destaca la entrega de libros a domicilio a adultos mayores para acercarse a los hogares de las personas de más 70 años, que podrán solicitar la entrega de un ejemplar por medio de la línea 147 . Uno de los voluntarios del Programa Mayores Cuidados se lo llevará hasta su casa. Por otra parte, en la página web Cultura en Casa se pondrá a disposición de los lectores una serie de títulos para leer online en forma gratuita. Entre otros, figuran Escribir Buenos Aires. Miradas de una ciudad literaria , con textos de autores como Esteban Echeverría, Horacio Quiroga, Oliverio Girondo, Alfonsina Storni, Roberto Arlt y Norah Lange; Universos literarios: retratos entre letras , con relatos, fotos y entrevistas a treinta escritores argentinos de distintas generaciones, y Filosofía y cine. De Friedrich Nietzsche a David Lynch, de Carlos Fernando Alvarado Luque, que tiende puentes entre las obras de filósofos y de directores de cine como Ingmar Bergman, Alain Resnais y Oliver Stone.

El club de lectura Bukku, junto al Ministerio de Cultura porteño, creó "Contratapa", una suscripción mensual literaria que difunde la obra de autores contemporáneos como Adriana Riva, Leticia Obeid y Dolores Reyes. Por medio de videos, se recomiendan talleres literarios y lecturas, además de revelar estrategias de escritura. Los interesados se pueden suscribir en la cuenta de Instagram del Ministerio: @bacultura . Hoy es el día ideal.

En cuarentena, se imponen las compras virutales y los envíos de libros a domicilio Crédito: Javier Joaquin

A su vez, la Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, comparte en sus redes sociales un video en homenaje a los autores argentinos , a través de una narración hilvanada con más de treinta títulos de escritores como Manuel Mujica Lainez, Elvio Gandolfo, Mariana Enriquez , Selva Almada, Isidoro Blaisten, Andrés Rivera y, desde ya, Jorge Luis Borges. "En estos momentos es clave sostener y tratar de fortalecer lo propio", dice María Teresa Carbano, presidenta de la Fundación El Libro que, además, desarrolló una cronología del libro en el país para reflexionar sobre la tradición y potencialidad de la edición argentina. Se puede seguir en este enlace.

Redes en acción

Penguin Random House invita al juego visual "Libros que son refugio", donde los lectores podrán compartir fotos con un libro en la cabeza como sombrero, como aquella célebre imagen de Gabriel García Márquez con un ejemplar de Cien años de soledad . Además, en la cuenta de Instagram @megustaleerarg habrá sorteos, audiolibros gratis (uno de la recordada Liliana Bodoc ), un "vivo" con la narradora chilena Isabel Allende, entrevistas y la programación de Casa Tomada, fiesta en directo con más de 80 autores en entrevistas, conversaciones con lectores y recitales poéticos. Participarán, entre otros, el italiano Paolo Giordano , las españolas Rosa Montero y Eva Baltasar, el mexicano Guillermo Arriaga y Martín Caparrós, entre otros.

El grupo Planeta, por su parte, elaboró el manifiesto #LosLibrosSonEsenciales , donde se enumeran las virtudes de la lectura y los libros. Con ese hashtag, compartirán videos y enlaces en sus cuentas @planetadelibrosar (a las 17, se hará una presentación de La sinfonía del unicornio, de Tiffany Calligaris). En México, este grupo editorial se asoció con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para impulsar la lectura en redes sociales de Crónicas marcianas , el clásico de Ray Bradbury, a partir de hoy al mediodía. Para participar, hay que buscar en redes los hashtags #100RayBradbury , #SomosLectores y #DíaMundialdelLibro .

Durante todo el día habrá vivos con invitados: una entrevista con Isabel Allende y encuentros virtuales con Rosa Montero, Guillermo Arriaga y Martín Caparrós entre los planes del grupo Penguin""

En las redes sociales de Riverside se anunciará que, a partir del próximo lunes, aquellos que se suscriban al mailing de Edhasa o Riverside recibirán un capítulo por día de la novela Secretos de familia , de Graciela Cabal. Las personas que no puedan leer recibirán un video con el mismo capítulo leído en voz clara y firme. Hoy, continuarán con el concurso de "emojipedia", que otorga como premios ejemplares de las refinadas editoriales Blume, Taschen y Gustavo Gili.

El Ateneo y la cadena de librerías Yenny se suman al evento desde sus cuentas de Instagram y Facebook con videos de varios autores que leen fragmentos de sus libros favoritos. Entre otros, participan Daniel Balmaceda, Agustina Bazterrica , Gloria Casañas, Tamara Tenenbaum y las españolas Flavia Company y Belén Martínez. Y con el hashtag #leamosencasa se podrá acceder a los álbumes para niños La d iosa de los mares , de Cathy Delanssay, y El concierto mágico , de Joe Perrine.

Por su parte, el grupo Urano participa con los hashtags #DíaDelLibroEnCasa y #QuieroLeerEnCasa en sus redes sociales. Periodistas, bloggers y lectores recomendarán en pequeños videos libros de distintos géneros publicados por este grupo: ficción para adultos, ficción juvenil, romance, empresariales y autoayuda, entre otros, de los sellos Umbriel, Puck y Titania. Además, se lanzará una variada oferta de ebooks a precios promocionales.

William Shakespeare, homenajeado en el Día Mundial del Libro Fuente: LA NACION

La editorial Nudista libera en esta "Semana del Libro" varios relatos en audio para escuchar mientras se limpian las superficies de la casa o se amasa pan. Entre otros, se puede disfrutar de cuentos de los libros El sabor de la sangre, de María Belén Davil; Despiértenme cuando sea de noche , de Fabio Martínez; El resto de los días , de Natalia Ferreyra, y Donde empieza a moverse el mundo , de Carina Radilov Chirov. Hay que visitar la página web y conocer el catálogo de este sello ciento por ciento federal.

Last but not least , Flavia Pittella y Patricio Orozco, dos reconocidos shakespearólogos, recordarán hoy al autor de Rey Lear en un vivo de Instagram ( @FundacionRomeo y @Unlibroquetalvez ), debatiendo sobre su inmensa obra y respondiendo consultas de los lectores.

Regale un libro en el Día del Libro

Desde la semana anterior, las librerías están habilitadas para hacer ventas online y entregas a domicilio .

Hasta el 26 continúa la propuesta #SálveseQuienLea , organizada por 16 librerías, 27 editoriales y lectores, que impulsa la compra de títulos de sellos independientes en librerías independientes. También este domingo concluye la campaña ideada por Sebastián Lidijover que propone enviar un regalo sorpresa (un libro) a alguna persona por medio de un delivery , con las medidas preventivas que protegen la salud de estos trabajadores. Ambas iniciativas buscan motivar la compra de libros en un momento crítico para el sector.

La editorial Eudeba anunció que los envíos de libros por una compra de más de mil pesos serán gratuitos a cualquier localidad del país, hasta el último día de este interminable mes. Con la compra de un libro de su catálogo , el sello Prometeo regala otro libro a cambio. Y la editorial Godot mantiene su promoción de cuarentena: todo el catálogo de ebooks tiene un 60% de descuento. Un día, un libro, un mundo para celebrar en comunidad.