Diez libros escritos por mujeres para regalar en el Día de la Madre

Fecha clave para las lectoras y bibliófilas, el Día de la Madre es la ocasión ideal para complacer a las (muy probablemente) mujeres más importantes de nuestras vidas con un libro. Los ramos de flores se marchitan, los bombones y las tortas elevan los niveles de colesterol, los perfumes se evaporan, pero los libros, en cambio, dejan su huella en el tiempo.

A diferencia de otros años, en 2019 escasean las promociones para la compra de libros; hay, sin embargo, varias librerías y cadenas comerciales en las que se puede pagar en cuotas sin intereses e incluso obtener algún descuento con tarjetas. Nada se pierde con preguntar. Todo suma o, mejor dicho, resta para que el gasto en libros (que, como se sabe, es dinero bien invertido) no sea tan elevado.

Elegimos diez novedades editoriales de escritoras e investigadoras publicadas por diferentes sellos.

La sirena, de Florencia Etcheves (Planeta)

El nuevo libro de la cronista de policiales que abandonó su profesión para dedicarse a escribir ficción sigue los pasos de la heroína de Cornelia, su novela de 2016. En esta ocasión, Cornelia Villalba tiene una nueva identidad en un pueblo español (catalán, más precisamente) donde ha encontrado refugio como panadera. Sin embargo, los deseos de más de un hombre laten por ella y, otra vez, la pondrán en peligro. "Me conmovía un poco su esfuerzo para hablarme en español, era el único ser humano con quien lo hacía. Para ella, el catalán era su esencia, su patria. Y yo la dejaba hacer; en definitiva, a eso me había dedicado durante toda mi vida: a dejar hacer. Sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi alma. Aunque a veces crea que alma no tengo", revela en las primeras páginas el camaleónico personaje femenino creado por Etcheves. A leer la novela antes de que la nueva aventura de Cornelia llegue a las salas de cine.

Más acá del bien y del mal. Por un feminismo imposible, de Laura Klein (Red Editorial)

Disidencia y feminismo, nuevas tecnologías reproductivas, eutanasia, la sexualidad y la ciencia, subrogación de vientre, anticonceptivos, derechos humanos y trasplante de órganos son algunas de las temáticas que se abordan en este volumen de la poeta y filósofa Laura Klein. El "más acá" que delimita la autora permite descubrir que las categorías de lo bueno y lo malo no ingresan de inmediato en la experiencia. Con su visión del feminismo, Klein insta a subvertir los juicios sobre la vida cotidiana que pugnan en diversos ámbitos sociales y, en su crítica del patriarcado, interroga el lugar de la víctima y reivindica la desobediencia como un factor clave de la vida en democracia.

En una selva oscura, de Nicole Krauss (Salamandra)

Tras su célebre debut en 2005 con La historia del amor -novela que fue traducida a más de treinta idiomas y de la que se vendieron más de un millón y medio de ejemplares en todo el mundo-, Krauss vuelve con una historia de dos personajes que buscan escapar de sus infiernos privados (no por nada el título proviene de un verso del "Infierno" de La divina comedia, de Dante Alighieri). En el hotel Hilton de Tel Aviv, la narradora estadounidense sitúa a Jules, un exitoso abogado neoyorquino a punto de jubilarse que "ha desaparecido" de los círculos que frecuentaba, y a Nicole, una novelista que atraviesa una crisis creativa y conyugal. "Un mes después me despedí de mi marido y mis hijos y me subí a un avión que me llevaría de Nueva York a Tel Aviv. La idea del viaje se me había ocurrido en plena noche, durante una de aquellas largas travesías al margen del tiempo que no me dejaban conciliar el sueño pese a sentir un agotamiento creciente", se dice a sí misma Nicole, a la que algunos críticos señalaron como una álter ego de la consagrada escritora estadounidense.

Cupo, de María Inés Krimer (Revólver)

La periodista Marcia Meyer regresa a Buenos Aires y consigue un puesto en el sindicato de prensa. Pese a ser una organización que enarbola los derechos de las trabajadoras, Marcia intuye que detrás de esas consignas se esconden juegos de poder violentos y machistas. La nueva novela de Krimer, sabia creadora de personajes femeninos que por el azar de las circunstancias se convierten en investigadoras, fue escrita bajo la influencia de ¿Quién mató a Rosendo?, la investigación de Rodolfo Walsh sobre el asesinato de un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica en los años 60. A partir de un misterioso accidente, que se cobra la vida de Sonia, la protagonista de Cupo decide investigar a sus propios jefes. "La mujer tiembla. Una vena le baja desde el nacimiento del pelo hasta la oreja. Somos madres. Lisístrata. Gorki. Perdió a una hija. ¿Qué puedo decirle? Cae de rodillas ante la mirada indiferente de los que pasan por la calle. La ayudo a levantarse", se lee en uno de los episodios claves del que tal vez sea uno de los policiales argentinos del año.

Vivir con flores, Anika Cundo (Grijalbo)

Presentada como "la guía definitiva de arreglos florales: diseño, estilos y composición", esta hermosa obra escrita por una florista reivindica el placer de rodearse de flores para avivar la grisácea cotidianidad. Desde datos curiosos de las flores y su significado en distintas civilizaciones hasta consejos para recorrer el Mercado de Flores de Buenos Aires o el de La Plata, pasando por las flores, las formas y los floreros ideales para los arreglos domésticos según cada estación del año, la guía de Cundo abunda en información útil y colorida. Mención aparte merecen las ilustraciones de Candela Insua y las fotografías de Flor Lamas de la autora rodeada de orquídeas, rosas, lirios y fresias.

1943 El fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo de María Sáenz Quesada

1943. El fin de la Argentina liberal y el surgimiento del peronismo, María Sáenz Quesada (Sudamericana)

Escrito con el terso estilo de la autora de Mujeres de Rosas, este trabajo se enfoca en la revolución de 1943, que decretó el comienzo del fin del ciclo de conservadurismo político en la primera mitad del siglo XX en el país, durante un momento de gran conflictividad social. "Todos los bandos, a pesar de las diferencias, tenían una gran confianza en que el futuro era nuestro -contó Sáenz Quesada en una entrevista-. El dólar estaba a 4 pesos, la memoria del Banco Central decía que había pleno empleo, las fábricas trabajaban a full, surgían plantas nuevas; en ese año las exportaciones industriales superan a las agrícolas en el comercio exterior. La diplomacia argentina le dobla el brazo a la estadounidense en la conferencia hemisférica de Río de Janeiro. Hay una idea de que Argentina es el país más importante de Sudamérica, los dice la revista Time". Hoy, cuando todo eso parece remoto, la autora arroja luz sobre un período donde se combinaban la riqueza material y cultural del país con el mesianismo de los mandos militares, el ascenso de Juan Domingo Perón, los riesgos de fraude electoral y la fragilidad de las instituciones republicanas.

Red Doc, de Anne Carson (Bajo la Luna)

Como el libro de la Nobel de Literatura 2018 ( Los errantes, Anagrama, de la polaca Olga Tokarczuk) recién llegará a las librerías en noviembre, se puede probar con la Nobel que (aún) no fue. Carson era candidata firme en las apuestas por el premio y tal vez lo reciba en ediciones futuras. Considerada una de las poetas vivas más importantes, la canadiense cosechó elogios de colegas como Susan Sontag y Alice Munro. Además, la autora es ensayista, traductora y profesora de lenguas clásicas. "Hace algunos años, escribí un libro sobre un muchacho llamado Gerión, que era rojo y tenía alas y se enamoraba perdidamente de Heracles -recordaba-. Recientemente me he empezado a preguntar qué habría pasado con ellos en su vida adulta. Red Doc es la continuación de sus aventuras, con nombres cambiados y en un estilo completamente distinto". En este libro, vuelve a los personajes centrales de Autobiografía de Rojo, de 1998. Sus reflexiones sobre el desamor, la pérdida del deseo y la vejez transcurren en escenarios poco convencionales como glaciares, volcanes en erupción y cuevas habitadas por murciélagos. Poesía, guión teatral y prosas coloquiales en un solo volumen para atesorar.

Lo estás deseando, de Kristen Roupenian (Anagrama)

En diciembre de 2017, Kristen Roupenian publicó un relato sobre una cita para el olvido en The New Yorker. En menos de una semana, ese cuento inspirado en una vivencia personal ("Cat Person") se convirtió en el más leído de la historia de esa prestigiosa revista literaria, llegando a competir con clásicos de Shirley Jackson y Annie Proulx. Con miles de comentarios, polémicas en redes sociales y confesiones de la autora, la historia del encuentro de Margot y Robert se viralizó tanto que las editoriales empezaron a competir por publicar a la joven autora, que recibió más de un millón de dólares por su primer libro de cuentos. Lo estás deseando, que incluye "Un tipo con gatos" (así se tradujo aquel cuento), se asemeja a una puesta en ficción libre y disparatada de la cuarta ola del feminismo, con protagonistas tan conscientes como antiheroicas, cómicas y morbosas. HBO prepara una serie inspirada en los cuentos de la joven estrella literaria estadounidense.

Serrat en la Argentina. Cincuenta años de amor y aventuras, de Tamara Smerling (Planeta)

"El joven de pelo largo, patillas gruesas y un par de lunares en la mejilla cantó un tema y el público lo miró de reojo. En la segunda canción, el seseo de su entonación llamó la atención de golpe: lo aplaudieron fuerte. Sobre el tercer tema, la pequeña platea estalló en júbilo", narra la autora sobre el debut de Joan Manuel Serrat en la Argentina en 1969, en el programa Sábados de la bondad, en el Canal 9 de Alejandro Romay. Desde ese momento, el romance entre el público argentino y el artista catalán atravesó distintas instancias, de la admiración a la crítica, y del reconocimiento por su compromiso político al fervor declarado. Paso a paso, Smerling reconstruye los vínculos del artífice de álbumes como Dedicado a Antonio Machado y En tránsito con artistas, políticos y personalidades de la Argentina (entre ellos, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Rodolfo Mederos, Estela de Carlotto y los integrantes de Les Luthiers) y, en especial, con el público, con el que volverá a encontrarse próximamente. Además de anécdotas y testimonios, el libro incluye fotografías de un joven Serrat en portadas de revistas como Siete Días y Gente a una imagen reciente en la tapa de La Garganta Poderosa.

El estilo entre líneas. Una historia del periodismo de moda, de Kate Nelson Best (Ampersand)

La industria textil, el arte, el diseño, el mundo de las estrellas de cine y la televisión se combinan en la trama de este apasionante trabajo sobre una de las formas culturales que mejor condensan el latido de una sociedad. En general despreciado y acusado de frívolo, el periodismo de moda en verdad estuvo atento a los avances de las mujeres y a la carrera de artistas como Salvador Dalí, Andy Warhol y Dorothy Parker. Por algunos motivos conservador y por otros vanguardista, el crecimiento y la evolución del periodismo de moda acompañó conquistas sociales sin dejar de atender requerimientos en apariencia banales. "A medida que la prensa de moda adoptaba el enfoque educativo y pragmático de las revistas de asesoramiento, las publicaciones se transformaron en algo así como manuales básicos de sastrería para lectoras. Como parte de esa educación se daba a las lectoras consejos directos, tales como que había que hacerse la manicura una vez a la semana y un tratamiento facial al menos una vez al mes", escribe con gracia esta profesora de Teoría Cultural e Historia de la Cultura y de la Moda. La edición se enriquece con reproducciones de portadas de revistas como Vogue, Elle y The Face, a todo color, y fotografías de Mark Lewis y Juergen Teller.

